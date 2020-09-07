Music China 2020: важное событие мировой музыкальной отрасли способствует восстановлению бизнес-активности

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 7 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Выставка Music China, совместно организованная CMIA, Shanghai INTEX и Messe Frankfurt, вновь пройдет на территории Нового шанхайского международного экспоцентра с28 по 31 октября 2020 г. Невзирая на рыночный спад, вызванный пандемией COVID-19, с июля этого года в Шанхае состоялось уже несколько масштабных выставочных мероприятий, включая China Joy и Shanghai Book Fair.

Music China, одна из крупнейших в мире выставок музыкальных инструментов, играет важную роль в развитии глобальной музыкальной отрасли. В прошлогодней сессии мероприятия приняли участие свыше 2 400 экспонентов из 34 стран и регионов мира. Выставку посетили 122 519 гостей из 78 стран и регионов мира. Music China - лучшая площадка для получения самой актуальной информации о музыкальном сегменте рынка.

Проходя уже в 19-й раз, выставка продолжит демонстрировать свои преимущества в качестве платформы для подбора бизнес-партнеров. В число брендов, которые представят свою продукцию на Music China 2020, войдут AKG, Aria, AXL, Bechstein, Buffet, Casio, Conn-Selmer, Dunhuang, Fengling, Hsinghai, JBL, Jinyin, JOYO, Kawai, Levy's, NUX, Parsons, Pearl River, PianoDisc, Pioneer DJ, Saga, Samick, Schimmel, Seiler Steinway, Taylor, Yamaha и Yanagisawa. Столь впечатляющее собрание мировых лидеров отрасли обязательно удивит публику первоклассным ассортиментом продукции.

Для зарубежных гостей, не имеющих возможности лично посетить выставку по причине карантинных ограничений, организаторы Music China подготовят онлайн-платформу - "облачную выставку", открытую для всех желающих. Платформа будет предоставлять весь спектр услуг, доступный посетителям физической экспозиции: полную информацию о продуктах, возможность взаимодействия с экспонентами, выполнение планов закупки и т.д.

Онлайн-выставка на базе официального веб-сайта мероприятия познакомит своих гостей с первоклассным ассортиментом продуктов и VR-стендами участников Music China. Покупатели, заинтересованные в определенном продукте или компании, могут "забронировать" время для приватных онлайн-переговоров с экспонентом. Участники выставки организуют прямые трансляции для презентации собственной продукции и общения с аудиторией.

Несмотря на неотступающую пандемию, мир возвращается к привычной жизни, и каждая страна и регион прилагают к этому непрерывные усилия. В этой сложной ситуации Music China стремится предоставить отраслевым брендам возможность заявить о себе на мировом рынке, а потенциальным покупателям - шанс открыть новые возможности для развития собственного бизнеса.

Больше информации о Music China 2020 см. на официальном веб-сайте мероприятия: www.musicchina-expo.com .

Контактная информация:

Г-жа Арлен Чжу (Arlene Zhu)

+86-21-6295-5609

[email protected]

SOURCE Shanghai INTEX