MWC 2024 | Huawei и The Tolly Group тестируют решение для автономных сетей ЦОД L4

— Содействие непрерывной модернизации промышленности

БАРСЕЛОНА, Испания, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- На карнавале Huawei IP Club, состоявшемся в рамках Международной выставки мобильных технологий MWC 2024 в Барселоне, Huawei и The Tolly Group представили отчет об испытаниях решения для автономно управляемых сетей уровня 4 (L4) центров обработки данных (ЦОД). Отчет показывает, что решение Huawei получило впечатляющий общий балл 4,02 (из 5,0) и является единственным в отрасли решением, оцененным Tolly для реализации автономного управления L4 в центрах обработки данных.

L4 data center autonomous driving network test report release

Согласно оценкам Tolly, основанным на системе индексации автономно управляемых сетей ЦОД, решение Huawei CloudFabric демонстрирует исключительные показатели по эффективности и точности развертывания, удобству использования, ремонтопригодности, надежности и оптимизации производительности сети.

Артур Ванг (Arthur Wang), президент подразделения сетей для ЦОД в линейке продуктов для передачи данных Huawei, объяснил повышение уровня решения Huawei для автономно управляемых сетей ЦОД с L3.5 до L4 глубоким пониманием компанией «болевых точек» клиентов и сценариев обслуживания в таких отраслях, как финансы, государственное управление и производство, а также совместными инновационными проектами компании с ее ведущими клиентами. Он подчеркнул неизменную приверженность компании Huawei сотрудничеству с клиентами и отраслевыми партнерами с целью ввода сетей ЦОД в эпоху высокоавтономного управления.

Кевин Толли (Kevin Tolly), основатель и генеральный директор The Tolly Group, высоко оценил решение для суперкоммутации CloudFabric 3.0 от Huawei за внедрение в сети ЦОД функции сетевых цифровых карт. Это нововведение предлагает значительные преимущества с точки зрения унифицированной оркестрации, моделирования и верификации, а также интегрированной системы эксплуатации и технического обслуживания прикладной и сетевой инфраструктуры для многооблачных гетерогенных сетей. Оно также расширяет возможности интеллектуальной эксплуатации и технического обслуживания с вычислительных сетей общего назначения до мультиархитектурных вычислительных сетей, которые включают как интеллектуальные, так и универсальные вычисления.

Отчет об испытаниях не только подчеркивает инновации и лидерство Huawei в области автономно управляемых сетей ЦОД, но и обозначает четкую траекторию развития для предприятий, приступающих к интеллектуальной цифровой трансформации. В будущем компания Huawei продолжит сотрудничество с отраслевыми партнерами для содействия широкому внедрению технологий автономного управления центрами обработки данных L4. Эти согласованные усилия направлены на ускорение перехода сетей ЦОД к эпохе автономного управления, характеризующейся гибкостью бизнес-операций, беспрецедентным взаимодействием с пользователями и оптимизированной эффективностью эксплуатации и технического обслуживания.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2349856/image.jpg