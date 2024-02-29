MWC 2024 | Huawei и The Tolly Group тестируют решение для автономных сетей ЦОД L4
29 Feb, 2024, 07:56 ET
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БАРСЕЛОНА, Испания, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- На карнавале Huawei IP Club, состоявшемся в рамках Международной выставки мобильных технологий MWC 2024 в Барселоне, Huawei и The Tolly Group представили отчет об испытаниях решения для автономно управляемых сетей уровня 4 (L4) центров обработки данных (ЦОД). Отчет показывает, что решение Huawei получило впечатляющий общий балл 4,02 (из 5,0) и является единственным в отрасли решением, оцененным Tolly для реализации автономного управления L4 в центрах обработки данных.
Согласно оценкам Tolly, основанным на системе индексации автономно управляемых сетей ЦОД, решение Huawei CloudFabric демонстрирует исключительные показатели по эффективности и точности развертывания, удобству использования, ремонтопригодности, надежности и оптимизации производительности сети.
Артур Ванг (Arthur Wang), президент подразделения сетей для ЦОД в линейке продуктов для передачи данных Huawei, объяснил повышение уровня решения Huawei для автономно управляемых сетей ЦОД с L3.5 до L4 глубоким пониманием компанией «болевых точек» клиентов и сценариев обслуживания в таких отраслях, как финансы, государственное управление и производство, а также совместными инновационными проектами компании с ее ведущими клиентами. Он подчеркнул неизменную приверженность компании Huawei сотрудничеству с клиентами и отраслевыми партнерами с целью ввода сетей ЦОД в эпоху высокоавтономного управления.
Кевин Толли (Kevin Tolly), основатель и генеральный директор The Tolly Group, высоко оценил решение для суперкоммутации CloudFabric 3.0 от Huawei за внедрение в сети ЦОД функции сетевых цифровых карт. Это нововведение предлагает значительные преимущества с точки зрения унифицированной оркестрации, моделирования и верификации, а также интегрированной системы эксплуатации и технического обслуживания прикладной и сетевой инфраструктуры для многооблачных гетерогенных сетей. Оно также расширяет возможности интеллектуальной эксплуатации и технического обслуживания с вычислительных сетей общего назначения до мультиархитектурных вычислительных сетей, которые включают как интеллектуальные, так и универсальные вычисления.
Отчет об испытаниях не только подчеркивает инновации и лидерство Huawei в области автономно управляемых сетей ЦОД, но и обозначает четкую траекторию развития для предприятий, приступающих к интеллектуальной цифровой трансформации. В будущем компания Huawei продолжит сотрудничество с отраслевыми партнерами для содействия широкому внедрению технологий автономного управления центрами обработки данных L4. Эти согласованные усилия направлены на ускорение перехода сетей ЦОД к эпохе автономного управления, характеризующейся гибкостью бизнес-операций, беспрецедентным взаимодействием с пользователями и оптимизированной эффективностью эксплуатации и технического обслуживания.
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