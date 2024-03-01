MWC 2024 | Huawei запускает WAN-решение Net5.5G для IP-сетей и трансформации отраслей

БАРСЕЛОНА (Barcelona), Испания, 1 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Во время Всемирного мобильного конгресса2024 (MWC 2024), состоявшегося в Барселоне, компания Huawei представила конвергентное WAN-решение Net5.5G, призванное ускорить интеллектуальную трансформацию отраслей и заложить прочную основу для интеллектуальных и конвергентных метро-сетей IP. Это решение помогает создавать безопасные глобальные сети с упрощенной архитектурой, дифференцированным обеспечением опыта работы, а также визуализированной и интеллектуальной эксплуатацией и обслуживанием.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivers a speech.

По сторонним прогнозам, 87% предприятий выберут миграцию своих сервисов в облако к 2026 году. По мере того, как клиенты переносят все больше и больше своих критически важных услуг в облако, сети должны обеспечивать более качественную передачу, чтобы обеспечить опыт обслуживания, а также безопасность и надежность данных. Но в стремлении достичь этого традиционные корпоративные глобальные сети сталкиваются со многими проблемами.

На конгрессе Леон Ванг (Leon Wang), президент линейки продуктов Huawei для передачи данных, подчеркнул необходимость ускорения интеллектуальной трансформации отраслей и создания прочной основы для интеллектуальных и конвергентных IP-сетей. По его словам, это станет возможным благодаря тому, что Huawei сосредоточится на фактических потребностях в услугах, таких как интенсивное построение сети, обмен данными и обеспечение ключевых услуг для видеоконференций.

Что касается обновления, новые продукты серии NetEngine 8000 поддерживают большую емкость, более высокую плотность и больше возможностей обслуживания.

NetEngine 8000 F8 (6,4 Тбит/с), основной узел, обновлен для поддержки до 16*400GE/64*100GE интерфейсов, гибко адаптируясь к различным сценариям обслуживания.

Также модернизирован узел агрегации NetEngine 8000 M14 высокой плотности и большой емкости (3,6 Тбит/с). Этот экологичный маршрутизатор имеет высоту всего 5U, низкое энергопотребление и экономит физическое пространство. Компания Huawei также запустила новый агрегационный маршрутизатор — NetEngine 8000E F2C. Этот маршрутизатор высокой плотности и большой емкости с фиксированной конфигурацией обеспечивает пропускную способность коммутации до 7,2 Тбит/с и поддерживает до 16*400GE/72*100GE интерфейсов.

Серия NetEngine A800 E, состоящая из маршрутизаторов доступа с возможностью нарезки, также модернизирована. Теперь он предоставляет уникальные в отрасли фрагменты 10GE FlexE и поддерживает динамическую загрузку сетевых режимов SRv6/MPLS/SR MPLS и крупномасштабную сеть из тысяч филиалов. Компания Huawei также запустила первый в отрасли высокопроизводительный беспроводной транзитный узел WAN — RU-201.

Huawei продолжит совершенствовать свои корпоративные маршрутизаторы с помощью интеллектуальных сетевых технологий, расширять сценарии обслуживания и повышать конкурентоспособность, помогая создавать интеллектуальные и конвергентные сети.

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