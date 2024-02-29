MWC2024: Решение Intelligent Factory от Huawei для более экологичного и умного будущего

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Huawei

29 Feb, 2024, 13:44 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- В ходе Международной выставки мобильных технологий MWC 2024, на заседании, посвященном решениям Huawei для производства и крупных предприятий под девизом «Погружение в отраслевую специфику для создания более обеспеченного, экологичного и умного будущего», компания Huawei представила интеллектуальное решение для заводской среды Intelligent Factory. На заседании собрались отраслевые лидеры и эксперты, чтобы поделиться новейшими достижениями и передовым опытом в области исследований и разработок продукции, управления производством и эксплуатацией, а также чтобы поддержать развитие сотрудничества.

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The Launch of the Intelligent Factory Solution
The Launch of the Intelligent Factory Solution

Лю Чао (Liu Chao), генеральный директор бизнес-подразделения Huawei по производству и крупным предприятиям, сказал: «Интеграция цифровых технологий и реальной экономики движется вперед. Huawei продолжит использовать технологические инновации и отраслевые ноу-хау для предоставления интеллектуальных продуктов и решений, которые охватывают всю цепочку создания стоимости производственных предприятий. Мы также будем сотрудничать с партнерами в интересах наилучшего обслуживания конечных клиентов». Далее Лю Чао пояснил, что компания Huawei стремится помочь предприятиям в деле модернизации их ИКТ-инфраструктуры для ускорения исследований и разработок продукции, внедрения инноваций и повышения эффективности производства при одновременном снижении затрат, обеспечения рациональной и устойчивой работы предприятия.

Ван Чжия (WangZhiya), главный операционный директор подразделения Huawei по производству и крупным предприятиям, объявил о запуске решения для заводской среды Intelligent Factory. Это решение использует технологическую архитектуру «одно облако, одна сеть и одна платформа», которая оптимизирует поток инженерных данных, поток деловой информации и поток производственных процессов.

В частности, «одна сеть» объединяет IP, промышленную пассивную оптическую сеть (PON) и 5G, что позволяет легко подключать многочисленные устройства в больших масштабах по нескольким сценариям. Кроме того, «одна сеть» также повышает эффективность сбора данных до 1 миллиона точек данных в секунду.

Huawei Cloud предоставляет данные и приложения, а также другие услуги для поддержки интеллектуальных функций, таких как расширенное планирование производства и цифровые двойники. Это может помочь производителям сократить цикл «от заказа до поставки» при одновременном повышении общей эффективности оборудования.

Что касается модернизации корпоративной инфраструктуры ИКТ, Тамаш Сабо, сотрудник центра обработки данных в компании BorsodChem, поделился своим опытом создания экологически чистых центров обработки данных.

Для интеллектуальных корпоративных приложений Лили Инь (Lili Yin), генеральный менеджер по Европе в компании Quicktron Robotics, представила решение Smart Logistics Operations System, созданное совместно с Huawei. Лили Инь также поделилась проектом по быстрым складским AMR на базе Huawei AirEngine Wi-Fi 6.

Huawei считает, что благодаря постоянному взаимодействию, обмену и совместным усилиям цифровизация предприятий и интеллектуальные технологии будут развиваться, что приведет к большему росту и успешному будущему для отрасли.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт: https://e.huawei.com/en/industries/manufacturing

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2350029/image.jpg 

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