MYLE VAPE ЗАВОЕВАЛА НАГРАДУ «ЛИДЕР ОТРАСЛИ» НА ПРЕМИИ VAPOUROUND AWARDS

РИДЖФИЛД (шт. Нью-Джерси), 13 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- MYLE Vape, мировой бренд, пользующийся доверием и любовью потребителей, получил награду «Лидер отрасли» на церемонии вручения премии Vapouround Awards, состоявшейся в Бирмингеме (Великобритания) в минувшие выходные.

С момента своего появления в 2015 году компания MYLE неустанно работает над созданием надежного международного бренда, который непрерывно внедряет инновации, быстро реагирует на появление вредных, небезопасных контрафактных подделок на рынке, серьезно относится к проблеме вейпинга среди несовершеннолетних, внедряя меры защиты, которые не позволяют несовершеннолетним потребителям покупать продукцию, и осуществляя мониторинг за их исполнением, вкладывает значительные средства в исследования и разработки, чтобы оставаться на вершине новых технологий, и является одним из немногих брендов вейпинга в США, получившим признание PMTA за свои два pod-продукта: Gold Leaf и Blue Leaf Tobacco.

«MYLE удостоена чести быть одним из лидеров отрасли, отличающейся высоким уровнем конкуренции и гордящейся своими инновациями и прогрессом. С первого дня моя цель при создании MYLE заключалась в разработке безопасной альтернативы горючим сигаретам, и эта награда отражает все, ради чего я работал на протяжении последних 7 лет в честь моей матери, скончавшейся от рака легких», — заявил Ариэль Горелик (Ariel Gorelik), соучредитель и генеральный директор MYLE.

На выставке Vapouround на прошлой неделе MYLE представила MICRO Bar, предназначенное специально для британского рынка миниатюрное элегантное устройство, оснащенное крошечным резервуаром объемом 2 мл, который, тем не менее, способен производить 800 затяжек, а также сеткой, которая стабилизирует доставку вкуса и аромата, повышая при этом производительность устройства и обеспечивая максимальное производство испарений.

Международная компания MYLE Vape, основанная в 2015 году, была создана для обеспечения безопасной и популярной альтернативы горючим сигаретам, которая удовлетворяла бы потребителей с точки зрения простоты использования, индивидуализации и долговечности.

Компания MYLE Vape создала продукты, получившие мировое признание, и предложила инновационные решения благодаря многолетнему опыту работы в отрасли, накопленному руководством, в сочетании с производственной командой мирового класса и бюджетом на научные исследования и разработки, постоянно увеличивающимся с момента основания компании. Компания MYLE Vape производит одноразовые электронные сигареты, дополнительные pod-системы, подзаряжаемые устройства и аксессуары для вейпинга, которые продаются по всему миру за пределами Соединенных Штатов.

Контактная информация

Myle Vape

Robert Dietsche (Роберт Дитше)

менеджер по операциям

844-777-6953

[email protected]

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