MYLE VAPE ZÍSKALA OCENENIE „NAJLEPŠIA ZNAČKA" NA MENA VAPE AWARDS 2022

RIDGEFIELD, New Jersey, 29. júna 2022 /PRNewswire/ -- MYLE Vape, globálna značka, ktorú spotrebitelia poznajú a ktorej dôverujú, získala minulý týždeň v Dubaji ocenenie „Najlepšia značka" na súťaži Middle East & North Africa (MENA) Vape Awards. Toto víťazstvo prichádza v nadväznosti na ocenenie „Líder odvetvia", ktoré získala začiatkom tohto mesiaca na udeľovaní cien Vapouround Awards 2022 v Spojenom kráľovstve.

„Keď poviem, že som ohromený tým, ako toto odvetvie prijalo náš úspech v pozícii globálnej značky a lídra v odvetví elektronických cigariet, je to nielen pokorné, ale nastavuje nám ako spoločnosti vysokú latku. Sme hrdí na naše investície do výskumu a vývoja a na to, že spoločnosť MYLE vyvíja bezpečné a účinné elektronické cigarety, ktoré sa dajú využívať na celom svete," tvrdí Ariel Gorelik, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ.

Ariel Gorelik založil MYLE v mladom veku 30 rokov s víziou vybudovať bezpečnú a účinnú značku elektronických cigariet a za posledných 7 rokov vybudoval z MYLE celosvetovo uznávaného lídra v tomto odvetví. Skutočnosť, že Ariel má v súčasnosti iba 37 rokov a dosahuje takýto typ vedúceho postavenia v rýchlo sa rozvíjajúcom a neustále sa meniacom globálnom odvetví s hodnotou 18 miliárd dolárov, je pozoruhodná.

„Udržať si náskok v odvetví, ktoré sa neustále inovuje a mení v dôsledku legislatívy jednotlivých krajín, je nielen náročné, ale udržuje nás to v strehu z každého obchodného hľadiska," dodáva Ariel Gorelik, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ.

Spoločnosť MYLE minulý týždeň na veľtrhu World Vape Show v Dubaji predstavila veľkoobchodníkom, distribútorom a maloobchodníkom produkty Meta Bar a Meta Pod System špecifické pre Spojené arabské emiráty. Vzrušenie z týchto „prichádzajúcich" produktov bolo hmatateľné a povzbudilo už aj tak oddanú sieť kupujúcich B2B.

MYLE Vape, globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti elektronických cigariet, založená v roku 2015, bola vytvorená s cieľom poskytnúť bezpečnú a žiaducu alternatívu k zápalným cigaretám, ktoré sú pre spotrebiteľa príjemné z hľadiska jednoduchého používania, prispôsobenia a trvanlivosti.

Desaťročia skúseností v odvetví, ktoré výkonný tím prináša do spoločnosti MYLE Vape, v kombinácii s prvotriednym výrobným tímom a rozpočtom na výskum a vývoj, ktorý od založenia spoločnosti MYLE Vape neustále rastie, umožnili vytvoriť svetovo uznávaný dizajn a technologické inovácie. Spoločnosť MYLE Vape vyrába jednorazové výrobky, ďalšie POD systémy, nabíjacie zariadenia a príslušenstvo pre elektronické cigarety, ktoré sú celosvetovo distribuované mimo USA.

