MYLE VAPE GANHA PRÊMIO "BEST BRAND" NO VAPE AWARDS DA REGIÃO MENA DE 2022

RIDGEFIELD, N.J., 29 de junho 2022 /PRNewswire/ -- A MYLE Vape, uma marca global que os consumidores conhecem e confiam, ganhou o prêmio "Best Brand" no Vape Awards da região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) em Dubai na semana passada. Esta conquista vem logo após o prêmio "Industry Leader" no Vapouround Awards 2022 no início deste mês no Reino Unido.

"Dizer que estou impressionado com a forma como o setor abraçou nosso sucesso como marca global e líder no setor de vaporizadores não só é motivo de orgulho, mas também define o padrão para nós como empresa. Temos orgulho de nosso investimento em P&D e de garantir que a MYLE desenvolva vaporizadores seguros e eficazes que possam ser apreciados globalmente", afirmou Ariel Gorelik, cofundador e CEO.

Ariel Gorelik criou a MYLE aos 30 anos com a visão de desenvolver uma marca de vaporizadores segura e eficaz e, nos últimos sete anos, transformou a MYLE em uma líder globalmente reconhecida no setor de vaporizadores. É digno de reconhecimento o fato de Ariel ter apenas 37 anos e estar alcançando esse tipo de reconhecimento de liderança em um setor global que movimenta 18 bilhões de dólares em ritmo acelerado e em constante mudança.

"Manter-se à frente da curva em um setor que está continuamente inovando e mudando devido às legislações específicas de cada país não é apenas desafiador, mas também nos mantém atentos em todas as perspectivas de negócios", complementou Ariel Gorelik, cofundador e CEO.

A MYLE lançou o Meta Bar e o Meta Pod System, específicos para o mercado dos Emirados Árabes Unidos, na semana passada no World Vape Show em Dubai para atacadistas, distribuidores e varejistas. O entusiasmo pela proximidade da chegada desses produtos era visível e empolgou ainda mais a rede de compradores B2B já devotados.

A MYLE Vape, uma empresa global de vaporizadores lançada em 2015, foi criada para oferecer uma alternativa segura e desejável aos cigarros combustíveis, prazerosa para o consumidor em termos de facilidade de uso, personalização e durabilidade.

As décadas de experiência no setor que a equipe executiva traz para a MYLE Vape, juntamente com uma equipe de fabricação de classe mundial e um orçamento de pesquisa e desenvolvimento que tem crescido consistentemente desde o início da MYLE Vape, permitiu o design e inovação tecnológica de renome mundial. A MYLE Vape fabrica outros sistemas de pods descartáveis, dispositivos recarregáveis e acessórios para vaporizadores distribuídos globalmente fora dos Estados Unidos.

