На мероприятии CBMM, посвященном аккумуляторным батареям, встретятся лауреат Нобелевской премии по химии и эксперты мирового уровня

Научные и промышленные авторитеты со всего мира обсудят новые технологии в рамках серии бесплатных вебинаров

САН-ПАУЛУ, 20 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- В целях расширения знаний в области аккумуляторных батарей и обсуждения самых современных разработок 20, 21 и 22 октября пройдут три виртуальные встречи с участием представителей университетов и частных компаний, являющихся экспертами в этой сфере. Центральное место в этих дискуссиях отводится новаторским решениям, позволяющим внедрить более экологически чистые и безопасные материалы и обеспечивающим сверхбыструю зарядку батарей.

Мероприятие откроет лауреат Нобелевской премии по химии Джон Б. Гуденаф (John B. Goodenough), которому мир обязан появлением литиевых батарей. «Это хорошая возможность вывести обсуждение данной темы на мировой уровень. Будущее нашего общества зависит от чистой, возобновляемой и доступной энергии. Вот некоторые из проблем, которые будут рассмотрены на мероприятии», ― сообщил г-н Гуденаф.

Ведущие ученые Кембриджского университета (Англия), Сингапурского национального университета (Сингапур), Техасского университета (Остин, США), Калифорнийского университета (Санта-Барбара, США) и Университета Сан-Паулу (Бразилия) присоединятся в качестве докладчиков к представителям транснациональных компаний, включая ABB, и ведущих отраслевых стартапов.

Цель этого мероприятия, организованного компанией CBMM — одним из мировых лидеров в области производства и коммерческой реализации продуктов на основе ниобия — заключается в стимулировании обмена технической информацией между исследователями из ведущих университетов и самыми инновационными компаниями мира. «Мы имеем тщательно проработанную программу научно-технического развития, позволяющую нам внедрять инновационные технологии. И передовые разработки в области батарей являются одной из самых крупных ставок компании на развитие, ориентированное на реализацию инновационного потенциала. Такие встречи дают возможность продвинуться вперед в этом направлении», ― заявил руководитель подразделения по разработке аккумуляторов компании CBMM Роджерио Рибас (Rogério Ribas).

Ознакомьтесь с графиком мероприятия и примите в нем участие бесплатно:

https://www.eventbrite.co.uk/e/towards-extreme-fast-charging-and-high-energy-batteries-webinar-series-tickets-123440113703

О компании CBMM

CBMM — один из мировых лидеров в сфере производства и реализации продукции на основе ниобия — имеет более 400 клиентов в 40 странах. Эта компания, имеющая штаб-квартиру в Бразилии, а также представительства и дочерние структуры в Китае, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и США, поставляет самые современные продукты и технологии для инфраструктурного, транспортного, аэрокосмического и энергетического секторов. В 2019 году компания инвестировала средства в стартап 2DM, занимающийся разработкой изделий с использованием графена.

SOURCE CBMM