На свет появился 10-миллионный двигатель GWM, и было объявлено о еще 23 энергетических планах

С момента своего создания компания HYCET специализируется на прорывных разработках и инновациях с возможностью комплексной разработки продукции. Она создала национальную лабораторию с ведущей в мире экспериментальной и испытательной мощностью, а также научно-исследовательской силой. Она неоднократно награждалась премией за научно-технический прогресс. Ее самостоятельно разработанный бензиновый двигатель GW4C20B 2.0T семь раз получал титул «Лучшие двигатели Китая». Компания HYCET также производит двигатели по технологии CVVL. Помимо HYCET, только три крупнейших бренда в мире, а именно BMW, Nissan и Toyota, могут полностью овладеть этой технологией. 10-миллионный двигатель модели 4B15C, который на этот раз сошел с конвейера, представляет собой бензиновый двигатель с прямым впрыском 1,5Т. Этот двигатель обладает максимальной мощностью 135 кВт, максимальным крутящим моментом 275 нм и минимальным расходом топлива в размере 218,2 г/кВт·ч, что является одним из самых высоких в отрасли с точки зрения эффективности горения и уровня выбросов. В перспективе этим высокомощным двигателем будут оснащены автомобили HAVAL JOLION и другие модели.

В новую эру низкоуглеродного и энергосберегающего развития, опираясь на шесть платформ двигателей, компания HYCET не только производит все виды бензиновых и дизельных двигателей, но и предпринимает все усилия для разработки DHT-двигателей, водородных двигателей и двигателей на синтетическом топливе, с тем чтобы предоставлять все большее количество продукции для удовлетворения различных потребностей потребителей. В настоящее время компания HYCET успешно представила бензиновый двигатель объемом 1,5 л с естественной аспирацией 4G15H, специально предназначенный для гибридных электромобилей. Этот двигатель включает в себя ряд передовых технологий, таких как электронный водяной насос, РОГ низкого давления, высокоэффективное зажигание, многоточечный впрыск топлива при 4,5 бар, коэффициент сжатия 13:1 и цикл Аткинсона. В то же время этот продукт полностью интегрирован в разработанную компанией GWM технологию "L.E.M.O.N. DHT", позволяющую рекламировать двигатель на новых рынках и сопоставить его с Европейской и Американской автомобилестроительной продукцией. Кроме того, в соответствии с планом компания HYCET также выпустит в 2023 году специальный гибридный двигатель 2,0Т с тепловым КПД, превышающим 45%, а также первые высокотермоэффективные двигатели на синтетическом и водородном топливе соответственно в 2024 и 2025 годах для повышения качества и экологичности обслуживания пользователей автомобилей.

В будущем подразделение HYCET компании GWM будет проводить углубленные итерации в трех измерениях: экологически чистое и низкоуглеродное развитие, интеллектуальный контроль и высокоэффективная мощь за счет реализации научно-исследовательской концепции «осуществление целевых инвестиций и превращение в лидеров отрасли», с тем чтобы по-настоящему реализовать независимые научно-исследовательские высококлассные возможности.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1571727/image1.jpg

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