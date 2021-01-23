Начинается обратный отсчет! До Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады-2022 в Казани остается один год

ВАШИНГТОН, 23 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Ровно через год в Казани откроются Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады-2022. Свыше 2000 участников Специальной Олимпиады из более чем 100 стран будут соревноваться в семи видах спорта при поддержке 3000 волонтеров.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады-2022 в Казани продемонстрируют силу, присущую миру единения, равенства, доброты и радости. Целью Игр является создание инклюзивных сообществ путем перемены отношения к людям с особенностями интеллектуального развития в России и по всему миру.

Генеральный директор Всемирной Специальной Олимпиады Мэри Дэвис (Mary Davis) заявила следующее: «Всемирное движение Специальных Олимпийских игр гордится проведением Зимних игр 2022 года в Казани. Казань зарекомендовала себя как город, способный проводить крупнейшие международные спортивные соревнования, и я уверена, что Всемирные зимние игры 2022 года оставят долгое наследие инклюзивности в России и продемонстрируют всему миру, что спорт является катализатором единения и мира».

В России, где насчитывается около 130 тысяч спортсменов с особенностями интеллектуального развития, Специальная Олимпиада обычно проводит для них порядка 5000 спортивных мероприятий в год. Всемирные зимние игры в Казани помогут Специальной Олимпиаде России в обеспечении социальной интеграции примерно для трех миллионов людей с особенностями интеллектуального развития, проживающих в стране.

Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер: «Всемирные зимние игры в Казани создадут атмосферу радости и доброты, ломающую барьеры и устаревшие традиции. В отношении интеграции людей с особенностями интеллектуального развития мы видим, что у нас больше сходств, чем различий. Спорт способен сплачивать людей, а Всемирные зимние игры 2022 года в Казани будут способствовать формированию инклюзивной культуры в России и по всему миру».

Казань, считающаяся спортивной столицей России, имеет большое спортивное наследие, а ее спортивные объекты, инфраструктура и сложившаяся волонтерская база позволили городу провести множество спортивных соревнований мирового класса. Всемирные зимние игры 2022 года в Казани станут для России первым спортивным мероприятием в рамках Специальной Олимпиады.

Спортсмены и юнифайд-партнеры, участвующие в Специальной Олимпиаде, смогут соревноваться в семи видах спорта: горные лыжи, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и ходьба на снегоступах.

Каждые Всемирные игры специальной Олимпиады имеют длительный эффект. Игры, проводившиеся в последние годы, повлекли за собой изменения в политической жизни, финансовые инвестиции и ощутимые перемены в подходах.

Помимо спортивных соревнований, Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года будут ориентированы на расширение программной работы организации в сферах здравоохранения, образования и развития лидерских качеств для спортсменов.

Информация о Специальной Олимпиаде

Специальная Олимпиада, основанная в 1968 году, представляет собой всемирное движение, направленное на прекращение дискриминации в отношении людей с особенностями интеллектуального развития. Мы способствуем формированию благосклонного отношения ко всем людям за счет возможностей спорта и реализации программ по развитию образования, здравоохранения и лидерских качеств. Специальная Олимпиада, объединяющая свыше шести миллионов спортсменов и юнифайд-партнеров из более чем 190 стран и регионов, а также более миллиона тренеров и волонтеров, ежегодно проводит свыше 100 тысяч соревнований по более чем 30 олимпийским видам спорта.

Всемирные игры Специальной Олимпиады проводятся каждые два года поочередно в летний и зимний периоды и транслируются по всему миру телеканалом ESPN, являющимся официальным телерадиовещательным партнером всемирного движения Специальных Олимпийских игр.

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Информация о Специальной Олимпиаде России

Специальная Олимпиада России, основанная в 1999 году, является одной из крупнейших национальных программ в рамках всемирного движения Специальных Олимпийских игр. В России около 130 тысяч людей с особенностями интеллектуального развития вовлечены в процесс физического воспитания и принимают участие более чем в 5000 физкультурных мероприятиях, ежегодно проводимых на муниципальных, региональных и общероссийском уровнях по программе Специальной Олимпиады России. В настоящее время региональные отделения Специальной Олимпиады действуют в 62 регионах России. Российские атлеты с особенностями интеллектуального развития ежегодно участвуют в международных соревнованиях по программе Специальной Олимпиады России, в рамках которой спортсмены занимают различные руководящие должности.

Специальная Олимпиада обеспечивает спортивную подготовку для детей и взрослых с особенностями интеллектуального развития по различным олимпийским дисциплинам на протяжении всего года. Подготовка будущих участников Специальной Олимпиады уже началась по всей России. Российские спортсмены с особенностями интеллектуального развития могут присоединиться к команде в своем регионе на сайте https://specialolympics.ru/programs.

Контактная информация: Jason Teitler (Джейсон Тейтлер), Специальная Олимпиада | [email protected] | +1-347-739-9483

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SOURCE Special Olympics International