NagaCorp завоевывает высокие награды от журнала «Институциональный инвестор»

В сфере игорного и гостиничного бизнеса NagaCorp в целом занимает первое место по всем категориям в рейтинге компаний малой и средней капитализации и входит в первую тройку рейтинга азиатских (ранее японских) компаний:

Категория Малая и средняя капитализация Азия (ранее Япония) Лучшие взаимоотношения с инвесторами – NagaCorp Ltd. #1 #3 Лучший генеральный директор – достопочтенный д-р Чэнь Лип Кёнг (Chen Lip Keong) #1 #2 Лучший финансовый директор – Тан Шен Чун (Tan Sean Czoon) #1 #2 Лучший специалист по связям с инвесторами – Жерар Чай (Gerard Chai) #1 #2 Лучшая команда по связям с инвесторами — NagaCorp Ltd. #1 #3 Лучшие показатели ОСВО – NagaCorp Ltd. #1 #3

Достопочтенный д-р Чэнь Лип Кёнг, основатель, держатель контрольного пакета акций и старший исполнительный директор компании NagaCorp, заявил следующее: «Это признание знаменует собой наш выдающийся успех в продвижении бизнеса к стабильному и последовательному восстановлению от последствий глобальной пандемии. Используя наши эффективные бизнес-стратегии, мы уверены в долгосрочных коммерческих перспективах компании NagaCorp по мере восстановления региона после пандемии. Это признание также свидетельствует о высоком уровне нашего руководства, авторитетности, а также о наличии у нас опытных специалистов по работе с инвесторами. Мы гордимся тем, что получили звание лучших в отрасли, и наш успех свидетельствует о нашем неуклонном стремлении поддерживать высокое качество корпоративного управления и практик, защищающих интересы наших акционеров».

Управляющий директор по связям с инвесторами компании NagaCorp Жерар Чай заявил следующее: «Выдающиеся достижения компании NagaCorp свидетельствуют о нашей непрерывной эффективной коммуникации и взаимодействии с глобальным инвестиционным сообществом, несмотря на очень трудные времена для индустрии гостиничного бизнеса и отдыха, которая серьезно пострадала от пандемии. Обеспечение инвесторов своевременной, точной и значимой информацией имеет решающее значение для укрепления их доверия. Мы гордимся тем, что «Институциональный инвестор» признал эффективность усилий команды NagaCorp по связям с инвесторами и нашей глобальной программы по работе с инвесторами. Отдел по связям с инвесторами стремится постоянно поддерживать стандарты взаимодействия и коммуникации мирового класса с инвестиционным сообществом».

В этом году в рейтинге руководства азиатских (ранее японских) компаний за 2022 год приняли участие в общей сложности 4854 управляющих портфелями инвестиций и аналитиков-покупателей, а также 670 аналитиков-продавцов. В этом году 1612 компаний были номинированы по 18 секторам. Методология ранжирования включает в себя такие категории как (1) авторитетность и надежность команды по связям с инвесторами (2) лидерство и коммуникация (3) доступность руководителей высшего звена (4) знание бизнеса и рынка (5) финансовое управление (6) оперативность реагирования (7) последовательность и детализация раскрытия финансовой информации (8) раскрытие финансово значимой информации по ОСВО (9) корпоративная стратегия по ОСВО (10) и сроки выхода на рынок (своевременность).

На протяжении более чем 50 лет журнал «Институциональный инвестор» отдает должное людям и фирмам, работающим в сфере финансовых услуг, за их выдающиеся достижения. Объективность рейтингов и званий, присуждаемых журналом «Институциональный инвестор» на основании исследований, заслужила высочайшее признание в отрасли и продолжает устанавливать стандарты, по которым оценивается превосходство. В течение последних 15 лет журнал «Институциональный инвестор» также проводит независимый анализ программ компании по работе с инвесторами в сочетании с рейтингом руководства.

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Информация о компании NAGACORP LTD.

Компания NagaCorp Ltd. зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже с октября 2006 года (код акций: 3918). Дочерняя компания NagaWorld Ltd., основанная в 1995 году, полностью принадлежит компании NagaCorp и управляет единственным объединенным комплексом развлечений и отдыха мирового класса в Пномпене, столице Королевства Камбоджа. Компания владеет лицензией на казино, действующей в течение 70 лет, и эксклюзивными правами на игры на срок около 51 года (с 1995 по 2045 год). Компания NagaCorp была выбрана для включения в индекс компаний Гонконгской биржи, появившийся 5 сентября 2011 года. 10 сентября 2018 года Группа была включена в состав индекса компаний Гонконгской биржи с высокой и средней капитализацией.

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SOURCE NagaCorp Ltd.