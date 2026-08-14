Nagarro publie les chiffres du deuxième trimestre et du premier semestre 2026 et affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 2,0 % et de 4,2 % en glissement annuel à taux de change constant, respectivement.

MUNICH, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- Nagarro, leader mondial de la transformation et de l'ingénierie de l'IA, a présenté aujourd'hui ses données financières non auditées pour le deuxième trimestre 2026 et le premier semestre 2026 et a publié son rapport financier semestriel.

Résultats du deuxième trimestre

Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d'affaires est passé à 252,4 millions d'euros, contre 252 millions d'euros au deuxième trimestre 2025. À taux de change constant, la croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel s'est établie à 2,0 %, se traduisant par une croissance de 0,2 % en euros. La croissance organique du chiffre d'affaires en glissement annuel pour le trimestre a été de 0,6 % à taux de change constant, se traduisant par une croissance négative de 1,1 % en euros. Le profit brut a reculé à 81,8 millions d'euros (32,4 % du chiffre d'affaires) au deuxième trimestre 2026, contre 83,7 millions d'euros (33,2 % du chiffre d'affaires) au deuxième trimestre 2025. Le BAIIA ajusté a atteint 37,8 millions d'euros (15,0 % du chiffre d'affaires) au deuxième trimestre 2026, contre 30,5 millions d'euros (12,1 % du chiffre d'affaires) au deuxième trimestre 2025.

Le BAIIA a reculé à 27,7 millions d'euros au deuxième trimestre 2026, contre 32,0 millions d'euros au deuxième trimestre 2025. Alors que le BAIIA ajusté a progressé de 7,3 millions d'euros en glissement annuel, le BAIIA a reculé de 4,3 millions d'euros, principalement en raison de la hausse, en glissement annuel, du coût lié aux modalités de paiement fondé sur des actions de 12,0 millions d'euros (charge de 8,1 millions d'euros au deuxième trimestre 2026, contre un produit de 3,9 millions d'euros au deuxième trimestre 2025). Pour la même raison, le BAII a reculé à 19,2 millions d'euros au deuxième trimestre 2026 , contre 23,4 millions d'euros au deuxième trimestre 2025. Le bénéfice net est passé à 10,6 millions d'euros au deuxième trimestre 2026, contre 8,3 millions d'euros au deuxième trimestre 2025, principalement en raison de l'absence de charges liées aux retenues fiscales sur les dividendes intra-groupe.Au 30 juin 2026, 184 clients ont généré plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires au cours des 12 derniers mois, contre 179 au 31 mars 2026.

Les entrées de trésorerie d'exploitation au deuxième trimestre 2026 ont augmenté pour atteindre 29,8 millions d'euros, contre 4,9 millions d'euros au deuxième trimestre 2025, principalement en raison d'une hausse des recouvrements de créances et d'une baisse des impôts payés.

Lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 29 juin 2026, un dividende de 1,00 € par action a été déclaré, soit un montant total de 12,4 millions d'euros, ce qui représente 14,9 % du BAII de 2025. Ce chiffre est à comparer au dividende de 1,00 € par action, soit un montant total de 12,6 millions d'euros, ce qui représente 13,1 % du BAII de 2024, tels qu'il a été déclaré lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 30 juin 2025.

Résultats du premier semestre

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires de Nagarro a atteint 500,5 millions d'euros, en hausse par rapport aux 498,9 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2025. À taux de change constant, la croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel s'est élevée à 4,2 %, ce qui s'est traduit par une croissance de 0,3 % en euros.La croissance organique du chiffre d'affaires en glissement annuel a été de 2,7 % à taux de change constant, se traduisant par une croissance négative de 1,1 % en euros. La marge brute est restée globalement stable au premier semestre 2026, s'établissant à 159,2 millions d'euros (31,8 % du chiffre d'affaires) contre 159,3 millions d'euros (31,9 % du chiffre d'affaires) au premier semestre 2025. Le BAIIA ajusté a atteint 69,1 millions d'euros (13,8 % du chiffre d'affaires) au premier semestre 2026, contre 60,8 millions d'euros (12,2 % du chiffre d'affaires) au premier semestre 2025.

Le BAIIA est passé à 66,5 millions d'euros au premier semestre 2026, contre 65 millions d'euros au premier semestre 2025. Le BAII est passé à 49,2 millions d'euros au premier semestre 2026, contre 47,5 millions d'euros au premier semestre 2025. Le résultat net est passé à 29,8 millions d'euros au premier semestre 2026, contre 19,6 millions d'euros au premier semestre 2025.

Les entrées de trésorerie d'exploitation au premier semestre 2026 ont reculé à 29,5 millions d'euros, contre 42,4 millions d'euros au premier semestre 2025, en raison de recouvrements de créances en attente auprès de certains clients, qui seront encaissées au troisième trimestre 2026.Le délai de recouvrement des créances, calculé sur la base du chiffre d'affaires trimestriel et comprenant à la fois les actifs contractuels et les créances commerciales, est resté stable à 86 jours au 30 juin 2026 par rapport au 31 mars 2026.

Au 30 juin 2026, le solde de trésorerie de Nagarro s'élevait à 131,3 millions d'euros, contre 124,6 millions d'euros au 31 décembre 2025. Les prêts et emprunts de Nagarro sont restés globalement stables à 310,5 millions d'euros au 30 juin 2026, contre 310,1 millions d'euros au 31 décembre 2025. L'entreprise comptait 18 711 professionnels au 30 juin 2026.

Le tableau récapitulatif pour la période de trois mois se terminant le 30 juin 2026 est le suivant :





Deuxième trimestre 2026

Deuxième trimestre 2025

Croissance



M EUR

M EUR



Chiffre d'affaires

252,4

252,0

0,2 % en glissement annuel en euros

2,0 % en glissement annuel à taux de change constant Bénéfice brut

81,8

83,7

-2,3 % en glissement annuel Marge brute

32,4 %

33,2 %



BAIIA ajusté

37,8

30,5

23,9 % en glissement annuel Marge du BAIIA ajusté

15,0 %

12,1 %



BAIIA

27,7

32,0

-13,4 % en glissement annuel BAII

19,2

23,4

-17,9 % en glissement annuel Bénéfice net

10,6

8,3

27,7 % en glissement annuel















Le tableau récapitulatif pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2026 est le suivant :





Premier semestre 2026

Premier semestre 2025

Croissance



M EUR

M EUR



Chiffre d'affaires

500,5

498,9

0,3 % en glissement annuel en euros

4,2 % en glissement annuel à taux de change constant Bénéfice brut

159,2

159,3

-0,1 % en glissement annuel Marge brute

31,8 %

31,9 %



BAIIA ajusté

69,1

60,8

13,7 % en glissement annuel Marge du BAIIA ajusté

13,8 %

12,2 %



BAIIA

66,5

65,0

2,3 % en glissement annuel BAII

49,2

47,5

3,6 % en glissement annuel Bénéfice net

29,8

19,6

52,0 % en glissement annuel















Nagarro SE tiendra sa conférence téléphonique pour présenter son rapport financier semestriel 2026 le 14 août 2026 à 13h00 CEST (04h00 PT / 06h00 CT / 07h00 ET / 12h00 BST / 15h00 GST / 16h30 IST / 19h00 SGT / 20h00 JST).

Pour participer, veuillez vous inscrire à l'avance à l'adresse suivante https://www.nagarro.com/en/investor-relations/half-yearly-q2-statements-call-2026.

À propos de Nagarro

Nagarro est une entreprise mondiale d'ingénierie et de transformation native de l'IA qui intègre l'intelligence artificielle au sein des entreprises de manière sécurisée, responsable et à grande échelle. Se distinguant par son caractère entrepreneurial, souple et global, les valeurs de bienveillance (CARING) sont au cœur de la démarche de Nagarro. L'entreprise emploie environ 18 700 personnes dans 39 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nagarro.com.

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