Nagase Viita bringt 2025 den pharmazeutischen Hilfsstoff „SUCROSE SG" für Injektionszwecke auf den Markt

OKAYAMA, Japan, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- Nagase Viita Co., Ltd, ein Unternehmen des NAGASE-Konzerns mit Hauptsitz in Okayama, Japan, wird bis Juni 2025 die Produktlinie von SOLBIOTE (TM), saccharidbasierten pharmazeutischen Hilfsstoffen, mit der Einführung des hochreinen und endotoxinarmen SUCROSE SG erweitern. Das Portfolio von SOLBIOTE (TM) umfasst TREHALOSE SG und MALTOSE PH, die charakteristischen Produkte der pharmazeutischen Inhaltsstoffe. Mit der Ergänzung des Portfolios durch SUCROSE SG bietet es eine umfassende Palette an Lösungen für die Stabilität in der biopharmazeutischen Entwicklung.

Bild1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104815/202411119717/_prw_PI1fl_4X4BN8eY.jpg

In dem schnell wachsenden Markt der biopharmazeutischen Produkte wird Saccharose häufig als Stabilisator verwendet. Sie trägt dazu bei, die Qualität von Antikörpermedikamenten und mit Nukleinsäure formulierten Lipid-Nanopartikeln (LNP), wie z. B. COVID-19-Impfstoffen, zu erhalten.

Seit seiner Gründung stehen Nachhaltigkeit und Biotechnologie im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit von Nagase Viita. SUCROSE SG wird auf umweltfreundliche Weise hergestellt, wobei Wasser anstelle von Lösungsmitteln verwendet wird.

Bild2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104815/202411119717/_prw_PI2fl_4w2ywc0c.jpg

Der Name SOLBIOTE (TM) leitet sich von „Sol + Bio" ab und steht für Biotechnologie und das Geschenk der Sonne in Form von Stärke („Sol" bedeutet im Lateinischen „Sonne"). Die Hilfsstoffe von Nagase Viita wurden entwickelt, um innovative Lösungen für biopharmazeutische Produkte zu bieten. Dabei gewährleisten sie eine stabile Versorgung und eine außergewöhnliche Qualität.

Erfahren Sie mehr über SOLBIOTE (TM):

https://group.nagase.com/viita/en/highlights/solbiote/