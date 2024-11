Nagase Viita lancera l'excipient pharmaceutique injectable « SUCROSE SG » en 2025

OKAYAMA, Japon , 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Nagase Viita Co, Ltd, membre du groupe NAGASE dont le siège est à Okayama, au Japon, s'apprête à élargir la gamme de SOLBIOTE (TM), des excipients pharmaceutiques à base de saccharides, par le lancement de SUCROSE SG de haute pureté et à faible endotoxine d'ici juin 2025. Le portefeuille de SOLBIOTE (TM) comprend TREHALOSE SG et MALTOSE PH, qui sont les produits phares à ingrédients pharmaceutiques et, par l'ajout du SUCROSE SG au portefeuille, on offre une gamme complète de solutions pour la stabilité dans le développement biopharmaceutique.

Image1 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104815/202411119717/_prw_PI1fl_4X4BN8eY.jpg

Le sucrose (saccharose) est largement utilisé comme stabilisateur dans les produits biopharmaceutiques, qui constituent un marché en pleine expansion. Il permet de maintenir la qualité des anticorps et des nanoparticules lipidiques (LNP) formulées avec des acides nucléiques, tels que les vaccins COVID-19.

Depuis sa création, la durabilité et la biotechnologie sont au cœur des activités de Nagase Viita. SUCROSE SG est produit dans le respect de l'environnement, par l'utilisation de l'eau au lieu de solvants.

Image2 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104815/202411119717/_prw_PI2fl_4w2ywc0c.jpg

Le nom SOLBIOTE (TM) est dérivé de « Sol + Bio », représentant la biotechnologie et le don de l'amidon provenant du soleil (« Sol » signifie « soleil » en latin). Les excipients de Nagase Viita sont conçus pour fournir des solutions innovantes concernant les produits biopharmaceutiques, en offrant un approvisionnement stable et en garantissant une qualité exceptionnelle.

