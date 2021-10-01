Найдены доказательства манипуляций судейства во время боксерских боев в Рио в 2016 г.

В ходе независимого расследования были найдены доказательства манипуляций со стороны судейства при проведении боксерских поединков на отборочных соревнованиях и Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро

ЛОЗАННА (Швейцария), 1 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- В своем отчете о первом этапе независимого международного расследования возможных фактов коррупции в ходе проведения боксерского турнира на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро профессор Ричард Макларен (Richard McLaren) указывает, что высшие должностные лица в сфере бокса создали неформальную структуру для организации договорных боев на отборочных соревнованиях перед Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также на самой Олимпиаде.

«Согласно полученным результатам, в формальной структуре Международной боксерской ассоциации имеется теневая сторона, — заявил профессор Макларен. — За счет этого на определенные бои назначались рефери и судьи, манипулировавшие результатами».

Бои в Рио подверглись всестороннему изучению, в ходе которого команда Макларена выявила ряд подозрительных поединков, где точность подсчета очков ставится под сомнение. Возможно, потребуется рассмотреть и другие подозрительные поединки, в настоящее время рано делать окончательные выводы.

«Случаи манипуляций и коррупции напрямую связаны с действиями ключевых должностных лиц, которые превысили свои полномочия, — отметил профессор Макларен. — Например, исполнительный директор в Рио взял на себя полномочия членов постоянных комиссий. Он контролировал назначение рефери и судей, которые были в курсе манипуляций либо не соответствовали занимаемой должности, но хотели сохранить свою работу и поэтому закрывали глаза на происходящее».

«Отборочные соревнования перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в 2016 году стали тренировочным полигоном для отработки манипуляций во время боев, — утверждает профессор Макларен. — Вряд ли мы сможем выявить всех задействованных должностных лиц, количество манипуляций или все неверно присужденные награды».

В ходе расследования были найдены улики против некоторых чиновников в отношении ряда ключевых боев, где достоверность подсчета очков ставится под сомнение. Информация будет передана дисциплинарному комитету Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) для принятия дальнейших мер.

«Мы убеждены в том, что прогресс уже достигнут, но первоочередная проблема — это люди на местах. Вопросы, связанные с персоналом, требуют внимания, — заявил профессор Макларен. — У нас есть серьезные опасения, а также уверенность в том, что найденная нами информация отображает лишь верхушку айсберга. Впереди много работы. Это только первый этап. Есть еще два этапа, по которым нам предстоит отчитаться. На последующих этапах мы будем применять новые технологии в качестве эксперимента для усовершенствования процесса отбора».

В июне 2021 года Международная боксерская ассоциация (AIBA) пригласила профессора Макларена и его команду для проведения расследования возможных нарушений в судействе во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Следующие этапы предусматривают проведение полномасштабного расследования для выявления возможных актов коррупции, нецелевого использования средств, манипулирования результатами выборов и других подобных случаев в результате действий лиц, ранее занимавших руководящие должности в AIBA. По результатам расследования будут предоставлены рекомендации по исправлению выявленных проблем.

С полной версией отчета можно ознакомиться, скачав его по ссылке: https://www.mclarenglobalsportsolutions.com/pdf/Boxing-Prelim-Report9-29-2021.pdf

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Catherine Doyle (Кэтрин Дойл), Avenue Strategic Communications, от имени MGSS, тел.: 514-641-3266, эл. почта: [email protected]

SOURCE McLaren Global Sports Solutions