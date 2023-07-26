Nakheel, Dubai Adaları'nda yeni bir lüks sahil projesi olan Rixos Hotel & Residences'ın lansmanını gerçekleştirdi

DUBAİ, BAE, 26 Temmuz 2023 /PRNewswire/ -- Birleşik Arap Emirlikleri merkezli dünyanın önde gelen gayrimenkul ana geliştiricisi Nakheel, Excelsior Real Estate LLC ile ortaklaşa olarak Rixos Dubai Islands, Hotel & Residences'ın lansmanını gerçekleştirdi. Proje, Dubai Emirliği'nin kuzey kıyısında, Dubai Adaları'nda muhteşem bir konumda yer alan düzenli ve rahat bir ortamda tatil köyü tarzında bir yaşam sunuyor.

Dubai Islands by Nakheel

Rixos Dubai Islands, Hotel & Residences, Dubai Adaları'nda sakinlere ve ziyaretçilere ortak rezidans salonları, araçla bırakma olanağı sağlanan otel tarzı lobiler, sonsuzluk havuzları ve spa ve fitness merkezi gibi Rixos tatil köylerinde bulunabilecek aynı düzeyde hizmet ve olanaklar sunan ilk lüks otel ve rezidans hizmetidir. Rixos Dubai Islands, Hotel & Residences, 700 metrelik bir plaja doğrudan erişimi olan gözlerden uzak bir koyda geri planda yer alıyor.

Rezidanslar; gölge sağlayan geniş sarkık teraslara sahip bir, iki ve üç yatak odalı daireler, özel havuzlu dört yatak odalı dubleksler, kendi bahçesi ve terası olan sahil evleri ve tamamı deniz manzaralı on lüks villadan oluşacak.

Nakheel Baş Ticaret Sorumlusu Rasha Hasan şunları söyledi: "Nakheel olarak Dubai'de sahil yaşamını yeniden tanımlamakta kararlıyız ve Dubai vatandaşlarının, sakinlerinin ve ziyaretçilerinin hayatlarını iyileştirecek bir proje olan Rixos Dubai Islands, Hotel & Residences'ın lansmanını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyaca ünlü Rixos markasını Dubai Adaları'na taşıyarak, metropol hissiyle deniz kıyısında lüks yaşam sunan seçkin bir aile dostu yaşam ortamı yaratıyoruz."

Ennismore Immersive Resorts & All Inclusive Collection Baş İşletme Sorumlusu Francois Baudin şunları ifade etti:"Dubai Adaları'nın en ayrıcalıklı konumunda yeni konaklama ve rezidans projemizi geliştirmek için Nakheel ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yeni girişim hem turizm için hem de Dubai'yi evi olarak görmek isteyen sürekli artan bir nüfus için küresel bir merkez olarak Dubai'ye olan bağlılığımızı gösteriyor."

Toplam 17 kilometrekare alana ve 20 kilometrelik plajlara sahip beş adadan oluşan Dubai Adaları, Dubai şehir merkezinin yanı sıra havaalanı ve deniz limanları gibi önemli konumlara 20 dakika mesafede sahilde yaşam sunuyor. Rixos Dubai Islands, Hotel & Residences projesi, otel sayısını artırarak hareketli ve sağlıklı topluluklar yaratmayı amaçlayan Dubai 2040 Kentsel Master Planını destekleyecektir.

Videoya buradan göz atabilirsiniz.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2162096/Nakheel.jpg

SOURCE Nakheel