NAMAD与S&P Global Mobility通过第九届年度DVL奖，表彰多元文化汽车买家的影响力

Toyota RAV-4荣获“最佳未来主流汽车奖”

迈阿密2024年8月26日 /美通社/ -- 近日，第九届年度多元化销量领导力奖（DVL）在2024年全国少数族裔汽车经销商协会（NAMAD）年会上隆重揭晓。此次颁奖典礼于迈阿密海滩枫丹白露酒店举行，由全国少数族裔汽车经销商协会与S&P Global Mobility联合主办。 多元化销量领导力奖旨在表彰那些在不同族裔消费者市场中引领销售潮流的品牌。 本次典礼由American Honda赞助。

根据美国人口普查统计数据，预计到2045年，少数族裔将成为“未来主流”。

全国少数族裔汽车经销商协会主席Damon Lester表示：“‘未来主流’的现实继续成为今年颁奖典礼的主旋律，因为少数族裔汽车买家的经济影响力在经销商销售中扮演着关键角色。 因此，通过多元化销量领导力奖，我们不断提高人们对多元化市场营销不足的关注，这一点至关重要。尽管这一问题已有所改善，但它仍然是汽车行业中一个亟待解决的关键问题。”

在颁奖典礼和年会期间，全国少数族裔汽车经销商协会与S&P Global Mobility携手合作，表彰了那些在少数族裔消费者市场中引领销售潮流的品牌。 本次年会典礼还深刻探讨并向业界普及了建立一个能真实反映美国日益多元化人口的经销商队伍的必要性。

享有盛誉的多元化销量领导力奖项得主，展现了在少数族裔消费者中最高的新车零售注册量。 今年的奖项评选基于S&P Global Mobility提供的数据分析，涵盖了2023年7月至2024年6月期间的相关数据。

“多元化销量领导力奖体现了汽车制造商致力于确保其车辆面向多元化消费者营销的承诺。”S&P Global Mobility首席多元化官Marc Bland表示。 “二十多年后，‘未来主流’将成为现实。 能够表彰这些顶级车型及其品牌，我们深感荣幸。感谢他们在适应日新月异的汽车消费者人口结构方面所作出的卓越努力。”

今年，共有24个不同品牌最终入围多元化销量领导力奖，其中11个品牌在以下类别中获奖：

十四项非豪华汽车奖

十项豪华汽车奖

一项非豪华混合动力汽车奖

一项豪华混合动力汽车奖

一项非豪华电池驱动电动汽车奖

一项豪华电池驱动电动汽车奖

最佳未来主流豪华汽车奖

最佳未来主流汽车奖

为满足美国市场的消费者对电动汽车日益增长的兴趣，2024年新增了电池驱动电动汽车类别的奖项。

今年，全国少数族裔汽车经销商协会和S&P Global Mobility向Toyota Motor North America的RAV4颁发了多元化销量领导力奖中的“最佳未来主流汽车奖”，这是Toyota/Lexus在本次典礼上获得的十六个奖项之一。 这是多元化销量领导力奖中人气最高的奖项，专门颁发给那些致力于在亚裔、美国原住民、西班牙裔和非裔美国人等多族裔汽车买家中引领销售潮流的汽车品牌。

以下是今年多元化销量领导力奖获奖车型的完整名单：

非豪华汽车奖得主

次紧凑型车奖：Nissan Versa

紧凑型车奖：Honda Civic

中型车奖：Toyota Camry

运动跑车和中型运动跑车奖：Ford Mustang

全尺寸车奖：Dodge Charger

次紧凑型多用途车奖：Honda HR-V

紧凑型CUV和SUV奖：Toyota RAV4

中型CUV和SUV奖：Toyota Highlander

中型厢式货车奖：Toyota Sienna

紧凑型到一吨厢式货车奖：Mercedes-Benz Sprinter

紧凑型到中型皮卡车奖：Toyota Tacoma

四分之三吨到一吨皮卡车奖：Chevrolet Silverado

半吨皮卡车奖：Chevrolet Silverado

全尺寸SUV奖：Chevrolet Tahoe

非豪华电池驱动电动汽车奖：Volkswagen ID4

非豪华混合动力汽车奖：Toyota RAV-4

豪华汽车奖得主

豪华次紧凑型车奖：Acura Integra

豪华紧凑型车奖：Lexus IS

豪华中型车奖：Lexus ES

豪华全尺寸车奖：Mercedes-Benz S-Class

豪华跑车、尊贵全尺寸车和运动跑车奖：Chevrolet Corvette

豪华次紧凑型CUV奖：BMW X1

豪华紧凑型CUV奖：Lexus NX

豪华中型CUV奖：Lexus RX

豪华中型SUV奖：BMW IX

豪华全尺寸SUV奖：BMW X7

豪华混合动力汽车奖：Lexus NX

豪华电池驱动电动汽车奖：BMW I4

最佳奖得主

最佳未来主流豪华汽车奖：Lexus RX

最佳未来主流汽车奖：Toyota RAV4

奖项得主累计名单如下：

Toyota/Lexus — 十六（16）项多元化销量领导力奖

General Motors（Chevrolet）— 四（4）项多元化销量领导力奖

Mercedes-Benz — 两（2）项多元化销量领导力奖

Honda/Acura — 两（2）项多元化销量领导力奖

Nissan — 一（1）项多元化销量领导力奖

Stellantis（Dodge）— 一（1）项多元化销量领导力奖

Ford — 一（1）项多元化销量领导力奖

BMW — 四（4）项多元化销量领导力奖

Volkswagen — 一（1）项多元化销量领导力奖

值得一提的是，有些入围品牌尽管最终未能获奖，却依然极具竞争力。 例如，在紧凑型汽车类别中，Honda Civic的注册量仅比Toyota Corolla多出不到100辆。 同样值得注意的是，多元化销量领导力奖的评选标准之一是必须具备活跃的经销商网络，而这一要求使得Tesla无缘角逐该奖项。 Lucid今年首次获得提名，其Lucid Air车型在全尺寸豪华汽车类别中荣获第三名。

获奖者已经证明，他们的市场策略正朝着实现2024年及以后“未来主流”目标的方向迈进。

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关于全国少数族裔汽车经销商协会

全国少数族裔汽车经销商协会旨在推动少数族裔企业和多元化员工在汽车经济的各个领域获得切实的存在和参与，包括：

在美国各地的社区中增加少数族裔拥有的经销商数量

倡导汽车制造环境中的职场和供应商多元化

倡导原始设备制造商市场营销中的多元化

支持少数族裔参与汽车零售销售和服务领域

全国少数族裔汽车经销商协会致力于构建战略关系，并积极倡导推动商业政策和实践的发展，以确保多元化和经济均衡在美国汽车行业的每一个层面始终得到优先关注。

全国少数族裔汽车经销商协会是一个总部位于华盛顿特区的501(c)(3)非营利性免税组织。 如需了解全国少数族裔汽车经销商协会，请访问：www.namad.org

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National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD)