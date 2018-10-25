Nanfang Media Group представляет новый документальный фильм о жизни иностранцев в Гуандуне

В отличие от других документальных картин, посвящённым героическим подвигам, «Guangdong's Expats: A Day in the Life» является результатом 6-месячной работы команды Nanfang Media Group, одной из ведущих медиакомпаний Китая. Цель фильма - поделиться жизненным опытом самого широкого круга людей и рассказать об их переживаниях, связанных с переменами, произошедшими в их жизни после переезда в Гуандун.

Приехав в эту южно-китайскую провинцию в 2012 году, Мауро Марчезан (Mauro Marchesan) , итальянский пилот авиакомпании China Southern Airlines, сумел реализовать свою мечту и освоить боевое искусство кунг-фу, став учеником знаменитого мастера Вин Чуня из Фошаня.

Бразильский нападающий Алан Карвальо (Alan Garvaloh) с января 2015 года принял участие почти в сотне матчей и выиграл восемь чемпионатов в составе «Гуанчжоу Эвергранд». В этом прекрасном южном городе на свет появился второй ребёнок в семье Алана.

Выпускник Гарвардской медицинской школы д-р Абрахам Ник Морзе (Abraham Nick Morse) в 2016 году возглавил урогинекологическое отделение Больницы матери и ребенка в Гуанчжоу.

Малиец Эли Бэйби (Aly Baby) , живущий в Китае вот уже 8 лет, работает в международной компании сферы электронной коммерции в Гуанчжоу после окончания Цзинаньского университета, где на сегодняшний день обучается наибольшее количество иностранных студентов.

Сингапурский шеф-повар Линкольн Лам (Lincoln Lam) приехал в Гуандун в поисках новых ощущений два года назад. Изучив секреты кантонской кухни, сегодня он является бренд-шефом отеля Guangzhou Ritz Carlton.

За 40 лет, прошедшие с внедрения китайской политики реформ и открытости , многие иностранцы обосновались в Гуандуне. По состоянию на июнь 2018 года в провинции зарегистрированы 110 000 экспатов.

Гуандун, как современный и интернациональный регион, славится своей открытостью, инклюзивностью, диверсифицированностью и комфортной средой для ведения торговой деятельности. Эти особенности привлекают сюда всё больше иностранцев. Вместе с коренными жителями провинции трудятся на благо будущего процветания Гуандуна.