Nanfang Media: Китай инициирует планы ускоренного развития экономики Гонконга и Макао

Это соответствует планам Китая по развитию зоны сотрудничества Гуандун-Макао в Хэнцине и дальнейшему развитию зоны сотрудничества Шэньчжень-Гонконг в Цяньхае, опубликованным 5 и 6 сентября, с целью расширения пространства для стимулирования развития Гонконга и Макао.

Новая система содействия комплексному развитию зоны Гуандун-Макао

Хэнцинь располагается в городе Чжухай провинции Гуандун, находящемся прямо напротив Макао, и занимает площадь 106 кв. км, втрое превышающую площадь самого Макао.

Согласно плану, эта территория, созданная в 2009 году, предоставит Макао новое пространство для экономического развития. Однако застройка Хэнциня до сих пор осуществлялась преимущественно под руководством Чжухая несмотря на то, что он был призван обслуживать Макао.

В соответствии с этим планом административный комитет, совместно руководимый главой администрации Макао и губернатором Гуандуна, будет принимать согласованные решения по основным вопросам планирования, выработки правил и процедур, реализации проектов и кадрового обеспечения, а исполнительный комитет будет управлять экономикой зоны и обеспечивать благосостояние ее населения.

Начиная с минувшей пятницы владельцы транспортных средств Макао, желающие приехать в Хэнцинь, могут осуществить процесс подачи заявки на получение соответствующего разрешения в Макао. Некоторые предприятия получили первую партию разрешений на ведение коммерческой деятельности, а группе врачей из Гонконга и Макао были выданы сертификаты на работу в этой зоне.

«Новая модель мобилизует Макао на участие в развитии Хэнциня, — заявил сотрудник Китайского центра международных экономических обменов Ван Фуцян (Wang Fuqiang). — Она также создаст интегрированную среду, более подходящую для компаний из Макао и более благоприятную для его жителей».

Кроме того, в плане Хэнциня указано, что приоритет будет отдаваться здравоохранению, современным финансам, высоким технологиям, выставочной деятельности и торговле, а также культуре и спорту. Функционирующие в этой зоне отрасли и предприятия, которые отвечают установленным критериям, облагаются пониженным налогом в размере 15% от налога на доходы от предпринимательской деятельности.

«Зона сотрудничества сохранит отличительные особенности Макао за счет развития своих фирменных отраслей, в частности традиционной китайской медицины (TCM), туризма и организации конференций, — заявил исполнительный вице-президент Китайского института развития Гуо Ванда (Guo Wanda). — Она нацелена на диверсификацию экономики Макао, которая до недавнего времени чрезмерно зависела от игорной индустрии и была подвержена внешним рискам».

Гуо Ванда отметил, что университеты Макао и его ключевые лаборатории проводят исследования в таких областях, как интегральные схемы, новые материалы и биомедицина.

«Хотя они не обязательно являются конкурентоспособными отраслями Макао, это будет способствовать развитию научно-технических исследований и высокотехнологичного производства за счет сотрудничества с другими городами региона Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао», — сообщил г-н Гуо.

Расширение Цяньхая для решения экономических проблем Гонконга

Согласно плану Цяньхая, зона сотрудничества Шэньчжень-Гонконг будет расширена в восемь раз, с нынешних 14,92 до 120,56 кв. км. Это рассматривается как возможность для Гонконга решить некоторые экономические проблемы, связанные с ограниченным пространством.

Согласно статистике, на данный момент в Цяньхае — территории, расположенной в соседнем с Гонконгом Шэньчжене, зарегистрировано в общей сложности 11 500 компаний с гонконгскими инвестициями, составляющими 22,6 млрд долларов США.

«Цяньхай стал трамплином для выхода на китайский рынок для большого числа гонконгских поставщиков современных услуг, но их потребности еще далеко не удовлетворены, — заявил вице-председатель Комиссии по национальному развитию и реформам Кун Льян (Cong Liang). — Расширение Цяньхая не только обеспечивает дополнительное пространство, но и предполагает большее число отраслевых категорий для полноценной реализации преимуществ Гонконга».

Мэр Шэньчжэня Цзинь Вэйчжун (Qin Weizhong) от лица своего города гарантировал, что треть вновь переданных ему земель для промышленной застройки будет служить удовлетворению спроса со стороны предприятий с гонконгским финансированием.

«Мы можем заявить, что эти планы свидетельствуют о проявляемой центральным правительством заботе о развитии Гонконга и Макао», — сказал Аллан Земан (Allan Zeman), председатель правления гонконгской компании LanKwai Fong Group, осуществляющей свою деятельность в различных секторах.

Эти планы будут способствовать развитию экономики Гуандуна, Гонконга и Макао, а также обеспечат молодым людям дополнительные возможности для трудоустройства. Пришло время улучшить взаимодействие между Гонконгом, Макао и другими городами региона Большого Залива», — добавил он.

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