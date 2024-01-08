Narwal представляет первые самые мощные вертикальные пылесосы на CES 2024

«Narwal внедрила эти инновационные функции с четкой целью: обратиться к решению реальных болевых точек пользователей в домашней уборке. Более ранние версии роботов-пылесосов на базе станций имели проблемы с остаточной грязью, шумом и запутыванием волос. Для решения данных проблем мы создали автономную бесконтактную систему обработки пыли, которая позволяет роботу-пылесосу самостоятельно осуществлять внутреннюю обработку мусора, что приводит к полному отсутствию остатков грязи и сокращению шума от его работы на существенные 36 %», – говорит Жунбин Джан (Junbin Zhang), основатель и главный исполнительный директор Narwal Robotics. «Помимо этого, мы разработали щетку инновационного дизайна, которая не спутывает волосы и в которой использована высокоэффективная система воздушного потока с U-образной трубкой для прямого всасывания волос со щетки в пылесборник, где обеспечивается хранение мусора до 7 недель, что позволяет пользователям не беспокоиться о его частой очистке».

Freo X Series: Исключительная мощность, минимальное обслуживание

Narwal представляет две прорывные новинки – роботы-пылесосы для влажной и сухой уборки Freo X Ultra и Freo X Plus с автономной системой обработки пыли, первой в мире плавающей щеткой без спутывания волос, технологией ИИ DirtSense™ и системой обхода препятствий с миллиметровой точностью на основе тройного лазера.

Революция в мощности всасывания

При скорости вращения вентилятора до 60 000 об./мин., U-образная конструкция воздуховода обеспечивает непревзойденную мощность всасывания 8 200 Па (X Ultra) и 7 800 Па (X Plus), делая их самыми мощными из доступных на сегодня роботов-пылесосов.

Автономная система обработки пыли

Freo X Ultra и Plus хранят и утрамбовывают пыль внутри робота-пылесоса, упраздняя необходимость частого опорожнения контейнера. Пыль удерживается в удобном пылесборнике, что позволяет хранить ее до 7 недель без необходимости утилизации. Система установлена внутри робота-пылесоса и поэтому препятствует засорению трубки и упраздняет сильный шум, который издают более ранние версии систем опорожнения контейнеров на основе станций.

Сертифицированная технология распутывания волос на 100 %

Решая проблему спутанных волос, Narwal внедряет плавающую щетку, которая полностью препятствует их спутыванию и обеспечивает эффективную очистку. Имеет сертификат, подтверждающий удержание 95,6 % волос при 0 % спутывании, выданный сертифицирующими организациями с мировым именем SGS и TUV Rheinland.

Технология DirtSense™ для исключительной влажной уборки

Используя технологию ИИ и оптическую технологию, DirtSense™ распознает грязные участки пола во время влажной уборки, обеспечивая их тщательную очистку. Чистящие швабры в форме «треугольника рело» обеспечивают исключительную мощность очистки, а режим EdgeSwing™ эффективно убирает углы комнаты.

Управление и навигация

Система обхода препятствий с миллиметровой точностью на основе трех лазеров, LiDAR SLAM 4.0 Integration, и управление из приложения обеспечивают пользователям простоту навигации и эксплуатации. Freo X Ultra имеет впервые в индустрии опцию управления с сенсорного экрана базовой станции.

Расширяя возможности выбора стиля жизни

Стремясь угодить предпочтениям пользователей, Narwal предлагает полнофункциональный X Ultra с самоочищающейся базовой станцией и бюджетный X Plus, обладающий исключительными функциями без системы самоочистки.

Narwal S10 Pro: тонкий, быстрый, стильный

Narwal S10 Pro может похвастаться непревзойденной простотой использования, легко интегрируя передовые функции для дружественной пользователю и беспроблемной уборки.

Девственно чистые полы с мощной технологией Mop & Vacuum

Дебютируя на CES, Narwal S10 Pro трансформирует портативные вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки. Это элегантное устройство гарантирует девственно чистые полы с мощной шваброй, завидным давлением уборки в 17N, эффективностью всасывания 76AW и системой самоочистки с 32 водяными струями.

Мастер-уборка на 360 градусов для беспроблемного ухода за домом

Помимо элегантности Narwal S10 Pro обладает преимуществами в использовании интеллектуальных технологий. Имея ручку, которая может лежать полностью плоско и быстро вращаться вправо-влево на 63 градуса, она без усилий проникает в пространство под мебелью, а ее уникальная швабра чистит каждый уголок. Достигая уровня дезинфекции в 99,99 %, утилизация отходов упрощена за счет разделения твердых и жидких отходов. После очистки S10 Pro может без усилий выполнить самоочистку и сушку внутри своей зарядной станции, обеспечивая неспешную и гигиеническую уборку.

Доступность и цены

Freo X Ultra: рекомендованная цена $1,499, доступно в марте в США и Европе (€1299).

Freo X Plus: рекомендованная цена $469, доступно в марте в США и в апреле в Европе (€429).

S10 Pro: рекомендованная цена $449, появится в апреле в США.

Автоматическая система замены воды: доступна в США за $299, выйдет на рынок Европы в апреле.

Информация о покупке

Все продукты можно купить на сайте: www.narwal.com и Amazon.

Погрузитесь в инновации на CES

Откройте для себя прорывные инновации Narwal на стенде CES Venetian Expo #50532.

О компании Narwal

Narwal известна своим использованием передовых технологий для реализации главной цели – обеспечение идеальных полов для своих пользователей. Компания является одним из 5 ведущих производителей роботизированных систем уборки и имеет ежегодные продажи свыше $200 миллионов, обслуживая свыше 1,8 млн. домашних хозяйств. Narwal привлекла инвестиции на сумму свыше $26 миллионов у таких инвесторов как Sequoia Capital, Hillhouse Capital, ByteDance (материнская компания TikTok) и др. Имея в своем распоряжении свыше 700 исследователей и ученых со всего мира, Narwal сделала многочисленные прорывы в различных областях и выиграла престижные международные награды, включая Золотую награду Edison Gold Award, присуждаемую за инновации, а также Time Magazine's Best Inventions.

Представитель по контактам со СМИ:

Молли Уонг (Molly Wong), [email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2310249/Narwal_New_Release.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2310248/Narwal_Freo_X_Ultra.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2310247/Narwal_Freo_X_Plus.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2310250/Narwal_S10_Pro.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2309467/4474491/Narwal_Logo.jpg

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