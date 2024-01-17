Nathan Cummings Foundation 为种族、经济和环境正义提供资助和项目相关投资机会

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The Nathan Cummings Foundation

17 Jan, 2024, 08:03 ET

纽约2024年1月17日 /美通社/ -- Nathan Cummings Foundation (NCF) 今日宣布，其正在接受与资助和项目相关投资 (PRI) 有关的提案。此资助和 PRI 机会源于基金会的战略计划，旨在启用其全部资产，以支持各组织推动以人为本的影响成果，实现种族、经济和环境正义 (REEJ)。

NCF 总裁兼首席执行官 Rey Ramsey 表示："我们很高兴能为价值观一致的组织和创新者提供畅通的联系渠道，这些人掌握着我们如何推进影响力解决方案的关键。我们将听取他们的建议并向他们学习。"

该基金会 2024 年的资助预算约为 1700 万美元，将提供三种新的资助类型：

  • 创业资助：（高达 10 万美元）：该等资助为短期资助，旨在为具有突破性创新解决方案的社会创业人士提供快速支持。
  • 发展资助：（高达 25 万美元）该等资助金旨在为基于项目的工作提供为期两年的支持，及/或帮助规模化组织和有前景的解决方案。
  • 企业资助：（25 万美元以上）该等资助金旨在为我们的合作伙伴提供多年、无限制的资金，这些合作伙伴与我们的REEJ重点领域深度契合，且最有机会利用我们所有的财务和非财务资源支持其解决方案。

PRI 倡议最近得到了董事会决定的支持，董事会决定在未来几年将基金会百分之五的资助资金（2200 万美元）用于向专注 REEJ 的组织提供低息贷款和其他形式的低成本融资。该倡议首年的基金会预算目标约为 300 万美元。

提交截止日期为 2024 4  30 。NCF 建议申请人在其网站的"申请资金"一栏查阅相关指导。

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关于此公告的更多信息，请通过 [email protected] 联系 NCF 的媒体主管 Candice Wynter。

关于 NATHAN CUMMINGS FOUNDATION
Nathan Cummings Foundation 是多代家族基金会，植根于犹太教的社会正义传统，支持并投资于促进种族正义、经济正义和环境正义的系统性解决方案。我们致力于利用基金会 100% 的资产（包括资助、投资和我们的发言权），追求以人为本的影响力。更多资讯，请访问 nathancummings.org

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