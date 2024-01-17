Nathan Cummings Foundation 為種族、經濟和環境正義，提供資助與項目相關投資機會

紐約2024年1月17日 /美通社/ -- Nathan Cummings Foundation (NCF) 今天宣佈，其正接受關於資助和項目相關投資 (PRI) 的倡議。這資助和 PRI 機會源自該基金會的策略計劃，並運用該基金會的全部資產，支援組織就種族、經濟與環境正義 (REEJ)，推動以人為本的影響成果。

NCF 主席兼行政總裁 Rey Ramsey 表示：「我們很高興向相同價值觀的組織與創新者提供一條開放熱線，以便與我們聯絡。他們掌握我們如何推動具影響力解決方案的關鍵。我們即將傾聽他們的意見，並向他們取經。」

該基金會 2024 年資助預算約 1700 萬美元，並將提供三種新類型資助：

創業資助： （高達 10 萬美元）：這些是短期資助，為社會企業家的突破兼創新解決方案，提供迅速援助而設。

（高達 10 萬美元）：這些是短期資助，為社會企業家的突破兼創新解決方案，提供迅速援助而設。 進步資助： （高達 25 萬美元）這些資助為以項目為基礎的工作提供兩年支持，和/或協助擴大組織規模以及多個可行解決方案。

（高達 25 萬美元）這些資助為以項目為基礎的工作提供兩年支持，和/或協助擴大組織規模以及多個可行解決方案。 企業資助：（25 萬美元以上）這些為期多年兼不受限制的資助，為與我們多個 REEJ 重點範疇密不可分的合作夥伴而設。我們盡量為該等合作夥伴提供我們全部財務與非財務資源的機會，支援他們的解決方案。

該基金會董事會最近決定和支持該 PRI 倡議，並將於未來幾年內捐贈基金會百分之五的資金（2200 萬美元），為專注 REEJ 的組織提供低息貸款和其他低成本融資方法。該基金會為該倡議制訂首年預算，目標為約 300 萬美元。

申請截止日期為 2024 年 4 月 30 日。如欲了解申請指導，NCF 鼓勵申請者細閱網站「申請資助」部分。

如欲更多此公告的資料，請聯絡 NCF 的傳訊總監 Candice Wynter，電郵 [email protected]。

關於 NATHAN CUMMINGS FOUNDATION

Nathan Cummings Foundation 是世代相傳的家族基金會，植根於猶太社會正義傳統，並支援與投資多個促進種族、經濟和環境正義的系統解決方案。我們致力運用 100% 基金會資產（從資助到投資，再到我們的聲音），追求以人為本的影響力。如欲更多資料，請瀏覽 nathancummings.org。

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