National Association of Minority Automobile Dealers 與 S&P Global Mobility 在第九屆多元力量領導獎頒獎典禮上表彰多元文化的車主買家的貢獻

Toyota RAV-4 被評為「未來主流族群最青睞的大眾車型」

邁阿密2024年8月25日 /美通社/ -- National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD) 與 S&P Global Mobility 最近在邁阿密海灘楓丹白露酒店舉行的 2024 年 NAMAD 年度會議上頒發了第九屆多元力量領導獎 (DVL)。DVL 獎旨在表彰在民族消費者中的銷售領袖品牌。該計劃由美國 Honda 贊助。

根據美國人口普查統計預測，到 2045 年，少數族裔將成為「未來多數族群」。

「『未來多數族群』的現實貫穿了今年的頒獎典禮，少數族裔的汽車買家憑藉自身的購買力為經銷商作出了巨大的銷售貢獻。透過 DVL 大獎，我們將繼續加強營銷活動中對多元化的重視，儘管多元化已有所改善，但在汽車行業仍然是一個關鍵的問題」，NAMAD 主席 Damon Lester 表示。

在頒獎典禮暨會議期間，NAMAD 與 S&P Global Mobility 合作表彰在吸引少數族裔消費者方面取得銷售領導地位的品牌。會議議程還討論並向業界宣傳，反映了美國亟需日益多元化的人口經銷商團體。

榮獲殊榮的 DVL 獎得主在少數族裔消費者的新車註冊數方面表現最為突出。今年的獎項是基於 S&P Global Mobility 提供的數據分析，涵蓋 2023 年 7 月至 2024 年 6 月期間。

S&P Global Mobility 多元總監 Marc Bland 表示：「DVL 獎體現了汽車製造商致力確保其車輛能夠吸引多元化消費者的承諾。二十多年後，『未來多數族群』的時代即將來臨。我們非常榮幸能夠表彰這些頂級車型及其各自的品牌，以支援他們幫助快速變化的汽車消費者人口而作出的努力。」

今年，有 24 個不同品牌入圍 DVL 獎，其中 11 個不同品牌在以下類別中獲得獎項：

十四項非豪華車獎

十項豪華車獎

一項非豪華混合動力車獎

一項豪華混合動力車獎

一項非豪華電動車獎

一項豪華電動車獎

未來主流族群最青睞的豪華車型

未來主流族群最青睞的大眾車型

2024 年的獎項新增了電池電動車類別，以適應美國市場對電動車日益增長的消費者興趣。

今年，NAMAD 和 S&P Global Mobility 授 Toyota Motor North America 的 RAV4 「未來主流族群最青睞的大眾車型」DVL 獎，這是 Toyota/Lexus 在該計劃期間獲得的十六個獎項之一。這個獎項是汽車品牌最為追求的 DVL 獎榮譽，專門表彰在吸引亞洲、美洲原住民、西班牙裔和非裔美國汽車買家方面取得銷售領導地位的品牌。

以下為今年 DVL 獎得獎車型的完整名單：

非豪華車得獎車型

次緊湊型汽車：Nissan Versa

小型汽車：Honda Civic

中型車：Toyota Camry

跑車和中型跑車：Ford Mustang

全尺寸車：Dodge Charger

小型跨界車：Honda HR-V

緊湊型 CUV 和 SUV：Toyota RAV4

中型 CUV 和 SUV：Toyota Highlander

中型貨車：Toyota Sienna

小型至一噸貨車：Mercedes-Benz Sprinter

小型至中型皮卡車：Toyota Tacoma

四分之三至一噸的皮卡車：Chevrolet Silverado

半噸皮卡車：Chevrolet Silverado

全尺寸 SUV：Chevrolet Tahoe

非豪華電動車： Volkswagen ID4

非豪華混合動力車：Toyota RAV-4

豪華得獎車型

豪華次緊湊型汽車：Acura Integra

豪華小型車：Lexus IS

豪華中型車：Lexus ES

豪華全尺寸車：Mercedes-Benz S-Class

豪華跑車、尊貴大型車及跑車：Chevrolet Corvette

豪華小型 CUV：BMW X1

豪華緊湊型 CUV：Lexus NX

豪華中型 CUV：Lexus RX

豪華中型 SUV：BMW IX

豪華全尺寸 SUV：BMW X7

豪華混合動力車：Lexus NX

豪華電動車：BMW I4

頂級獲獎者

未來主流族群最青睞的豪華車型：Lexus RX

未來主流族群最青睞的大眾車型：Toyota RAV4

歷屆得獎名單如下：

Toyota/Lexus - 十六 (16) 個 DVL 獎

General Motors (Chevrolet) - 四 (4) 個 DVL 獎

Mercedes-Benz -兩 (2) 個 DVL 獎

Honda/Acura - 兩 (2) 個 DVL 獎

Nissan - 一 (1) 個 DVL 獎

Stellantis (Dodge) - 一 (1) 個 DVL 獎

Ford - 一 (1) 個 DVL 獎

BMW - 四 (4) 個 DVL 獎

Volkswagen - 一 (1) 個 DVL 獎

值得注意的是，幾個沒有獲獎的決賽車型仍然是非常有競爭力的競爭者。例如，在小型車類別中，Honda Civic 僅以不到100輛的註冊數超過了 Toyota Corolla。另一個值得注意的是，DVL 獎評選標準之一是擁有活躍的經銷商網絡，這使 Tesla 無法獲得考慮。Lucid 今年首次獲得提名，其 Lucid Air 在大型豪華車類別中獲得第三名。

得獎者已經證明他們的行銷策略正在朝著吸引未來主流族群的目標邁進，以迎接 2024 年及以後的挑戰。

關於 National Association of Minority Automobile Dealers

National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD) 的目標是在汽車經濟部門的所有方面追求少數族裔企業和多元化員工的有意義存在和參與，包括：

增加美國各地社區少數族裔經銷商的數量

在汽車製造環境中倡導工作場所和供應商的多樣性

倡導 OEM 行銷工作的多樣性

支援少數族裔在汽車零售銷售和服務行業的參與

NAMAD 致力於建立戰略合作關係，並倡導推動確保多元化和經濟平等在美國汽車行業所有方面仍然優先的商業政策和實踐。

NAMAD 是一個 501 (c) (3) 非牟利、免稅機構，總部位於華盛頓特區。有關 National Association of Minority Automobile Dealers 的資訊，請瀏覽：www.namad.org

關於 S&P Global Mobility

S&P Global Mobility 提供源自無與倫比的汽車數據的寶貴見解，使我們的客戶能夠預測變化並做出堅定的決策。我們的專業知識可協助他們優化業務、接觸合適的消費者，並塑造移動出行的未來。我們開啟汽車創新的門戶，揭示當今的購買模式，並幫助客戶為未來的新興技術做好規劃。

S&P Global Mobility 是 S&P Global（紐約證券交易所：SPGI）的一個分部。S&P Global 是全球領先的信用評級、基準、分析和工作流程解決方案提供商，服務於全球資本、商品和汽車市場。我們透過每一項產品和服務，幫助世界上許多領先的組織應對經濟環境，以便他們能夠為未來做好規劃。如需詳細資訊，請瀏覽 www.spglobal.com/mobility。

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