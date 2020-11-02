National Business Daily: Китайский город Чэнду представляет новые продукты в сфере интеллектуального производства
Nov 02, 2020, 18:20 ET
ЧЭНДУ, Китай, 2 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- 2 ноября в городе Чэнду на юго-западе Китая, активно реализующем программу цифровой трансформации производственной сферы, проводится специальное мероприятие в области интеллектуального производства.
Данное мероприятие, являющееся частью проекта 2020 Chengdu New Economy Double Thousand, будет посвящено роли передовых технологий, включая AI (искусственный интеллект), 5G, Big Data (обработка и анализ больших данных) и Internet of Things/IoT (Интернет вещей), в модернизации производственной сферы.
На этом мероприятии будут представлены 100 новых продуктов и 100 новых событий в этих областях, демонстрирующих возможности, открывающиеся в Чэнду, а также предлагающих площадку для местных компаний нового экономического уклада.
Интернет вещей (IoT) и интеллектуальные датчики будут способствовать изменению наших способов производства и образа жизни. На этом мероприятии компания Chengdu Hikvision Digital Technology продемонстрирует возможности применения технологий IoT и Big Data при поддержке ее видеотехники в различных целях, включая автономное вождение, распознавание лиц, полеты дронов и автоматическое капельное орошение. Компания Chengdu Ada Space Cloud продемонстрирует свою комплексную платформу управления для систем обработки спутниковых данных.
Для цифровой трансформации производства необходимы такие технологии как 5G и IoT. В рамках мероприятия компания Siemens продемонстрирует свою концепцию создания цифровизированных производственных предприятий, а местный конгломерат Tongwei представит свою интеллектуальную фабрику, производящую солнечные батареи.
Основной докладчик Ли Ичжун (Li Yizhong) — бывший министр промышленности и информационных технологий и председатель Китайской федерации промышленной экономики — поделится своим опытом в области разработки стратегий развития цифрового и интеллектуального производства.
В этом вопросе компания Chengdu применяет инновационный подход, заключающийся в создании экосистемы для внедрения инноваций в сфере промышленного интернета. На этом мероприятии будет официально представлена открытая платформа Chengdu Public Service Platform for Industrial Internet, объединяющая высококачественные промышленные интернет-ресурсы правительства, предприятий и научно-исследовательских институтов и являющаяся самым свежим результатом применения такого подхода.
Кроме того, для преодоления информационного разрыва между предприятиями в рамках отраслевой цепи облачная платформа Sichuan Industrial Design представит на этом мероприятии площадку для сервисов идентификации и разрешения в промышленном интернете с целью содействия согласованному развитию.
Данное мероприятие организуется Муниципальным бюро экономических и информационных технологий города Чэнду и Комиссией по развитию новой экономики города Чэнду. Принимающей стороной является Зона промышленного развития высоких технологий города Чэнду, а непосредственно проведением мероприятия занимается издание National Business Daily.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1324757/Tongwei_intelligent_factory_File_photo_Xie_Zhenyu__NBD.jpg
SOURCE National Business Daily