National Business Daily: Китайский город Чэнду представляет новые продукты в сфере интеллектуального производства

На этом мероприятии будут представлены 100 новых продуктов и 100 новых событий в этих областях, демонстрирующих возможности, открывающиеся в Чэнду, а также предлагающих площадку для местных компаний нового экономического уклада.

Интернет вещей (IoT) и интеллектуальные датчики будут способствовать изменению наших способов производства и образа жизни. На этом мероприятии компания Chengdu Hikvision Digital Technology продемонстрирует возможности применения технологий IoT и Big Data при поддержке ее видеотехники в различных целях, включая автономное вождение, распознавание лиц, полеты дронов и автоматическое капельное орошение. Компания Chengdu Ada Space Cloud продемонстрирует свою комплексную платформу управления для систем обработки спутниковых данных.

Для цифровой трансформации производства необходимы такие технологии как 5G и IoT. В рамках мероприятия компания Siemens продемонстрирует свою концепцию создания цифровизированных производственных предприятий, а местный конгломерат Tongwei представит свою интеллектуальную фабрику, производящую солнечные батареи.

Основной докладчик Ли Ичжун (Li Yizhong) — бывший министр промышленности и информационных технологий и председатель Китайской федерации промышленной экономики — поделится своим опытом в области разработки стратегий развития цифрового и интеллектуального производства.

В этом вопросе компания Chengdu применяет инновационный подход, заключающийся в создании экосистемы для внедрения инноваций в сфере промышленного интернета. На этом мероприятии будет официально представлена открытая платформа Chengdu Public Service Platform for Industrial Internet, объединяющая высококачественные промышленные интернет-ресурсы правительства, предприятий и научно-исследовательских институтов и являющаяся самым свежим результатом применения такого подхода.

Кроме того, для преодоления информационного разрыва между предприятиями в рамках отраслевой цепи облачная платформа Sichuan Industrial Design представит на этом мероприятии площадку для сервисов идентификации и разрешения в промышленном интернете с целью содействия согласованному развитию.

Данное мероприятие организуется Муниципальным бюро экономических и информационных технологий города Чэнду и Комиссией по развитию новой экономики города Чэнду. Принимающей стороной является Зона промышленного развития высоких технологий города Чэнду, а непосредственно проведением мероприятия занимается издание National Business Daily.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1324757/Tongwei_intelligent_factory_File_photo_Xie_Zhenyu__NBD.jpg

SOURCE National Business Daily