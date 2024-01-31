NEAREST & JACK ADVANCEMENT 的 SPIRITS ON THE RISE SUMMIT 重返中田納西州舉行

峰會將於 2024 年 4 月 15 日至 16 日舉行，現正接受申請

田納西州林奇堡及謝爾比維爾2024年1月31日 /美通社/ -- 由Uncle Nearest Premium Whiskey攜手Jack Daniel's Tennessee Whiskey共創的烈酒行業當下及未來領袖多元化的培育計劃Nearest & Jack Advancement Initiative (NJAI)，今日獲宣再度舉辦Spirits on the Rise Summit。為期兩日的峰會將於 2024 年 4 月 15 日及 16 日在田納西州林奇堡及謝爾比維爾舉行，籍由去年峰會的成功邀請更多講者，帶來更多社交，為烈酒領域的黑人、原住民和有色人種 (BIPOC) 企業家提供更多向其領域的專家及主題演講者學習的機會。

Spirits on the Rise Summit 於 2023 年開始舉辦，匯集了經驗豐富的烈酒及款待業專業人士，以及來自歷史上代表性不足群體的企業家，共同推動烈酒業務的發展。去年，來自超過 50 個新銳品牌的與會者，收聽了來自 Brown-Forman、Uncle Nearest Premium Whiskey、Hyatt Hotels、ReserveBar 及 Breakthru Beverage Group 等國內頂級飲食及款待企業的高管，以及來自 JP Morgan Chase、Goldman Sachs、Collective Equity Partners, LLC 等領先金融機構重要代表的演講，並與他們建立了聯繫。

Uncle Nearest Premium Whiskey 商務總監 Katharine Jerkens 表示：「我們於 2023 年舉辦的首屆活動乃業界首創，每個人均懷著進取及開放的學習態度參加峰會。透過分享故事的平台，企業家之間建立了許多聯繫，而他們還有機會與投資者和業界資深人士建立關係更是峰會的一大亮點。 每位與會者大受裨益，獲得發展自身品牌的洞見，而今年的峰會將會比去年更具活力。」

2024 年的 Spirits on the Rise Summit 將於 4 月 15 日在田納西州林奇堡的 Jack Daniel Distillery，及於 4 月 16 日在田納西州謝爾比維爾的 Nearest Green Distillery 舉行。活動重點包括圍繞收入增長管理、分銷商管理、公共關係、資金、市場路線和購物者市場營銷等主題的研討會和討論會。峰會最後將舉行新銳品牌博覽，創始人可籍此機會向同行、行業領袖和投資者推介他們的產品。去年兩個參展品牌 Mission Craft Cocktails 和 Blackleaf Organic Vodka 經過遴選，成為 NJAI Business Incubation Program 的新成員。

Jack Daniel 全球品牌總監 Jamie Butler 表示：「在 2023 年成功首辦後，我們很高興地宣佈於 2024 年再次舉辦 Spirits on the Rise Summit。這一活動將持續推動 Nearest and Jack Advancement Initiative 的目標，營造更為多元的烈酒行業，同時為正在尋求指導和指引的 BIPOC 企業家提供支援，發展他們的業務。」

歡迎主要由 BIPOC 擁有或經營的烈酒品牌，從即日起至 2024 年 3 月 1 日（或額滿即止之日），向主辦單位提交參加本年峰會的意向。由於名額有限，在確認出席之前，主辦單位將綜合評審各個品牌提交的申請。獲選的品牌將會收到一封電郵，內含正式的邀請函，需由最多兩位業務代表完成註冊。

如欲為您的企業提交參與 2024 Spirits on the Rise Summit 的意向，或了解更多有關 Nearest & Jack Advancement Initiative 的資訊，請瀏覽 www.nearestandjack.org。

關於 Nearest & Jack Advancement Initiative

Nearest & Jack Advancement Initiative (NJAI) 於 2020 年推出，以田納西州威士忌先驅 Nearest Green 和 Jack Daniel 的傳統和關係為靈感來源，目標是促進美國烈酒行業的多元化。這一首創的培育計劃最初由 Uncle Nearest Premium Whiskey 及 Jack Daniel's Tennessee Whiskey 共同承諾捐贈 500 萬美元，用於在 Motlow State College 創建 Nearest Green Distilling Academy Program —— 以 STEM 為基礎，及以就業技能為重的計劃項目。其中，Leadership Acceleration Program （領導力推動計劃）旨在促進美國烈酒行業內，未來 BIPOC 釀酒大師、釀酒廠管理及其他高管的發展，而 Business Incubation Program （企業培育計劃）則著重於為有意進入烈酒行業成為企業家的 BIPOC 个人提供專業知識和資源。這一聯合倡議是由兩家機構共同組成的諮詢委員會提供指導。

Nearest & Jack Advancement Initiative