NEF为其EMDF基金完成8500万美元融资

在NEF总监Lydia Smith的领导下，EMDF基金提供资金和技术支持，以及针对项目承销的定制方法，以帮助新兴的BIPOC LIHTC开发商在社区中建造高质量的经济适用房，同时还帮助他们在业务发展中建立成功记录。

Lydia Smith表示：“NEF正在积极识别和建立一系列与合格开发商的交易。

通常，在NEF推出一项基金时，交易就已经确定。 在这种情况下，NEF呼吁其现有投资者支持EMDF理念，而在此项首笔交易确定之前，即有9家投资机构承诺提供股权。Ally Bank、BMO Harris Bank、加拿大帝国商业银行、Comerica Bank、Fifth Third Bank、KeyBank、PNC Bank、Truist和美国银行（按照字母顺序排列）已承诺参与EMDF基金的第一轮融资。

Comerica Bank高级副总裁兼Community Development Lending总监Beatrice Kelly表示：“为服务不足的社区提供重要的资金和投资仍然至关重要，新兴少数族裔开发商基金可在这一过程的关键阶段为开发商提供创新资源。我们与National Equity Fund的合作将有助于为该基金提供支持，消除障碍和提升企业能力，通过经济适用房计划对个人和家庭产生积极的影响。”

“该初创基金将为新一代开发商提供所需的支持，使我们能够进入未来并摆脱当前廉租房短缺的局面，”Origination for Tax Credit Solutions事业部（PNC Real Estate旗下企业）高级副总裁兼经理Gayle Manganello Ellis表示。“我们致力于解决全美国范围内的经济适用房危机，并为能参与此项同类首创基金而感到非常自豪。”

随着更多合作伙伴的兴趣增长并预计在未来几个月进行投资，EMDF基金有望超过最初的1亿美元目标。

NEF投资者关系主管Mark Siranovic表示：“我们对成功的定义不是完成第一只基金。我们对成功的定义是从现在起5年、10年和15年之时，这一批一流开发商正在进行第三次、第四次或第五次交易——由于NEF对初创EMDF基金的额外支持，其资产负债表将获得大幅改善。”

关于National Equity Fund, Inc.（NEF）

National Equity Fund, Inc.是一家领先的非营利低收入住房税收抵免（LIHTC）银团，也是经济适用房领域的先驱，其使命是创建和提供创新的协作金融解决方案，扩大经济适用房的建造和维护。通过其多样化的多个投资者和单一投资者基金，NEF努力创造根植于其愿景的各种机会：全美国所有个人和家庭都能获得稳定、安全的经济适用房，为他们充分发挥自己的潜力提供基础。自1987年由Local Initiatives Support Corporation（LISC）成立以来，NEF已投资180多亿美元，为全美国各地有需要的个人、家庭和社区提供20.05万套新的经济适用房。NEF总部位于芝加哥，已捐赠超过2亿美元支持LISC在全国范围内开展的社区开发工作。要了解有关NEF影响力、创新金融解决方案和机会的更多信息，请访问www.nefinc.org。

图片 - https://mma.prnewswire.com/media/1677363/Emerging_Minority_Developer_Fund.jpg

标志 - https://mma.prnewswire.com/media/1670577/NEF_CMYK_Logo.jpg

National Equity Fund

Related Links

www.nationalequityfund.org



SOURCE National Equity Fund