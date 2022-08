Negócios e Ecossistemas de Impacto têm até 31 de agosto para se inscreverem no Prêmio Impactos Positivos 2022

O "Oscar do Bem" reconhece empresas e organizações que desenvolvem projetos, iniciativas e negócios inovadores que impactam positivamente a sociedade, contribuindo para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU

SÃO PAULO, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de solucionar e promover novas práticas sociais e ambientais, os negócios de Impacto fazem parte de uma tendência crescente no Brasil. Segundo mapeamento do Pipe.Labo realizado em 2021, 1300 empresas se declaram um negócio de impacto, no Brasil. Mais ainda, o Relatório Investimento de Impacto no Brasil 2020, realizado pela ANDE revela o investimento de 11,5 bilhões em negócios de impacto no território brasileiro.

Assim, para valorizar iniciativas transformadoras e fomentar o cenário brasileiro de impacto, a plataforma Impactos Positivos recebe até o dia 31 de agosto, gratuitamente, inscrições de negócios de impacto (empresas e projetos) e ecossistemas de impacto (organizações, setor público, comunidades e outros stakeholders) para a 3ª edição do Prêmio Impactos Positivos. A premiação reconhece empresas e organizações que desenvolvem projetos, inciativas e negócios inovadores que impactam positivamente a sociedade e contribuem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Até o momento, os mais de 100 projetos de diversas regiões do Brasil concorrem a diversos prêmios em forma de mentorias e consultorias com especialistas do setor. A idealizadora da premiação, Gisele Abrahão, destaca: "Valorizar negócios e ecossistemas de impacto no cenário brasileiro é essencial para promovermos um futuro com mais sustentabilidade nas mais diversas áreas. O Prêmio Impactos Positivos tem justamente esse objetivo, estimular e engajar uma comunidade que está transformando o nosso país".

A partir de setembro, estarão abertas as votações para eleger os vencedores do ano de 2022 e a premiação acontecerá no dia 30 de novembro. Os projetos podem se inscrever tanto nas categorias de Negócios de Impacto (ideação, operação e tração) quanto Ecossistemas de Impacto (Investimento, Setor Público, Dinamizadores, Comunidades e Medias/Grandes Empresas).

Inscrições e informações sobre o prêmio estão disponíveis em: https://impactospositivos.com/ .

