NEOM инвестирует 175 млн долларов в Volocopter для развития отрасли воздушной мобильности

НЕОМ (Саудовская Аравия), 3 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания NEOM, реализующая проект интеллектуального и устойчивого регионального развития на северо-западе Саудовской Аравии, объявила об инвестициях серии E в размере 175 миллионов долларов США в компанию Volocopter — первопроходцa в области городской воздушной мобильности. Гига-проект земли будущего получит значительную долю в компании в рамках стратегического участия в глобальной отрасли эСВВП (электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой), что сделает его лидером в области средств обеспечения мобильности в будущем.

Эта сделка расширит стратегическое партнерство компании NEOM с компанией Volocopter и позволит развивать передовую отрасль воздушной мобильности в Саудовской Аравии в соответствии с передовой стратегией NEOM. В ее основе лежит совместное предприятие NEOM-Volocopter, созданное в декабре 2021 года, которое будет предоставлять услуги электрического воздушного такси в проекте NEOM для обеспечения сообщения между его различными регионами, включая THE LINE, OXAGON и TROJENA.

Генеральный директор компании NEOM Надхми Аль-Наср (Nadhmi Al-Nasr) заявил: «Это важнейшее капиталовложение отвечает амбициозным планам, заявленными Его Королевским Высочеством наследным принцем Мухаммедом бин Салманом (Mohammed bin Salman), председателем Совета директоров компании NEOM, в отношении устойчивого развития и превращения проекта NEOM в катализатор прогресса человечества. Оно будет способствовать приближению человечества к новой эре мобильности — эре электрических транспортных средств вертикального взлета и посадки с нулевым уровнем выбросов. Совместно с Главным управлением гражданской авиации Королевства компании NEOM и Volocopter сделают такие концепции, как воздушное такси, повседневной реальностью для жителей и гостей страны. Эффективные партнерские отношения, подобные тем, которые компания NEOM установила с такими новаторскими компаниями, как Volocopter, будут способствовать гигантским скачкам вперед — не только на благо проекта NEOM и Королевства, но и для всеобщего блага».

Глава компании Volocopter Дирк Хоке (Dirk Hoke) добавил: «Это первый случай в истории, когда уникальные характеристики эСВВП учитываются при проектировании региона, который строится с нуля. Это совершенно новый подход к тому, как городская воздушная мобильность может повысить качество жизни в городах. Инвестиции компании NEOM свидетельствуют о нашей лидирующей позиции технологического первопроходца в соревновании за право стать первой компанией, ворвавшейся на развивающийся рынок городской воздушной мобильности».

Уникальное региональное развитие в рамках проекта NEOM представляет собой глобальную живую лабораторию для совершенствования электрических городских средств воздушной мобильности и их внедрения в мультимодальную устойчивую транспортную систему. Строящийся с нуля проект NEOM предлагает идеальные условия для испытания передовых решений в области электромобилей на суше, в воздухе и на море. Помимо проекта NEOM, компания Volocopter имеет партнерские отношения и предлагает свои услуги в таких городах мира, как Париж, Сингапур и Рим, а также в Китае.

В тесном сотрудничестве с Главным управлением гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA) компании NEOM и Volocopter создают национальный испытательный полигон в Саудовской Аравии, чтобы интегрировать эСВВП в будущую городскую транспортную сеть с нулевыми выбросами.

Электрические воздушные такси являются одной из ключевых составляющих миссии компании NEOM, заключающейся в создании по-настоящему устойчивой и полностью подключенной мультимодальной транспортной системы, полностью питающейся от возобновляемых источников энергии.

В целом, компания NEOM будет инвестировать в парки эСВВП, их работу и инфраструктуру для локализации инноваций в отрасли.

Информация о проекте NEOM

NEOM (Неом) является ускорителем прогресса человеческого общества и перспективным образом того, как могло бы выглядеть «новое будущее». Это регион в северо-западной части Саудовской Аравии на Красном море, строящийся с нуля в качестве лаборатории образа жизни — места, где предприниматели будут намечать курс на это новое будущее. Кроме того, он станет центром притяжения и домом для людей, мечтающих принять участие в создании новой модели города, исключительно привлекательного для жизни, открытии процветающих предприятий и переосмыслении принципов защиты окружающей среды.

В NEOM будут гиперподключенные когнитивные города, порты и корпоративные зоны, научно-исследовательские центры, спортивные и развлекательные объекты, а также туристические достопримечательности. Будучи центром инноваций, он привлечет предпринимателей, руководителей бизнеса и компании, которые придут сюда для исследований, а также разработки и коммерческой реализации новых технологий и проектов принципиально новыми способами. Жители NEOM будут воплощать в себе международный дух и нести культуру исследования, авантюризма и разнообразия.

Для получения более подробной информации обращайтесь по адресу [email protected] или посетите веб-сайт www.neom.com и страницу www.neom.com/en-us/newsroom.

Данный материал распространяется компанией Teneo Strategy LLC от имени компании NEOM. Дополнительную информацию можно получить в Министерстве юстиции, Вашингтон, округ Колумбия, США.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1936393/CEO_NEOM_CEO_Volocopter.jp

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1936392/NEOM_Volocopter_Executives.jpg

SOURCE NEOM