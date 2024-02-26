Neomorph объявляет о сотрудничестве с Novo Nordisk по разработке новых деградаторов белка

Neomorph объявляет о многоцелевом сотрудничестве с Novo Nordisk

по разработке новых деградаторов белка (молекулярных клеев) для лечения кардиометаболических и редких заболеваний

Сотрудничество опирается на ведущую исследовательскую платформу Neomorph по разработке молекулярных клеев и обширный опыт Novo Nordisk в области кардиометаболических и редких заболеваний.

Общая потенциальная стоимость сделки по нескольким направлениям достигает 1,46 млрд долларов США.

САН-ДИЕГО, 26 февраля 2024 г. /PRNewswire/ — Компания Neomorph, Inc. сегодня объявила о заключении соглашения о сотрудничестве и лицензировании с глобальной медицинской компанией Novo Nordisk с целью выявления, разработки и коммерциализации деградаторов белка (молекулярных клеев). Neomorph — биотехнологическая компания, занимающаяся решением критических проблем, связанных со здоровьем человека, путем разработки инновационных терапевтических средств против патологий, «не поддающихся медикаментозному лечению» — была основана в 2020 году и поддерживается Deerfield Management Company.

«Мы невероятно рады сотрудничеству с фармацевтической компанией Novo Nordisk, мировым лидером в области лечения диабета, ожирения и редких заболеваний крови, — сказал д-р Фил Чемберлен (Phil Chamberlain), соучредитель, президент и генеральный директор компании Neomorph. — Объединив запатентованную платформу компании Neomorph для выявления деградаторов белка с обширным опытом компании Novo Nordisk в области кардиометаболических и редких заболеваний, мы получили отличные возможности для разработки революционных методов лечения в этих областях. Это сотрудничество позволит расширить нашу платформу на новые области терапии в дополнение к нашим текущим исследованиям в области онкологии».

В соответствии с условиями соглашения, компания Neomorph получит авансовые и краткосрочные поэтапные платежи, а также финансирование НИОКР. Neomorph также имеет право на получение в будущем поэтапных платежей за клинические исследования, коммерческое продвижение и продажи, в результате чего общая потенциальная стоимость сделки по нескольким направлениям составит 1,46 млрд долл. США плюс многоуровневые роялти. Компания Neomorph будет руководить исследованиями и доклинической деятельностью в отношении выбранных патологий, а компания Novo Nordisk получит эксклюзивное право на дальнейшую клиническую разработку и коммерциализацию новых соединений.

«Компания Novo Nordisk расширяет свою деятельность по поиску новых лекарственных средств и внедряет целый ряд инновационных технологических платформ для выявления и разработки новых решений для лечения серьезных хронических заболеваний. Мы рады началу этого исследовательского сотрудничества и готовы приступить к научной работе над новым классом деградаторов белка типа молекулярного клея, разработанным компанией Neomorph», — сказал Брайан Вандал (Brian Vandahl), старший вице-президент по глобальным исследовательским технологиям компании Novo Nordisk.

О компании Neomorph

Neomorph — биотехнологическая компания, занимающаяся решением критических проблем, связанных со здоровьем человека, путем разработки инновационных терапевтических средств против патологий, «не поддающихся медикаментозному лечению». Компания Neomorph была основана в 2020 году при поддержке Deerfield Management Company.

Команда Neomorph состоит из ведущих отраслевых экспертов в области деградации белков и молекулярных клеев, имеющих опыт новаторских открытий в этой области. Команда Neomorph стремится к лидерству в продвижении научно-технологических открытий в области молекулярных клеев, одновременно реализуя ряд проектов в рамках клинических исследований.

Штаб-квартира компании Neomorph находится в Сан-Диего (штат Калифорния). Для получения дополнительной информации обращайтесь на веб-сайт www.neomorph.com и следите за нашими новостями в LinkedIn.

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