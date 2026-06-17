NeosLegal führt den „UAE Crypto License Tracker 2026" ein: Jeder lizenzierte VASP in den Bereichen VARA, ADGM, DIFC, CBUAE und CMA

Alle gültigen Lizenzen für virtuelle Vermögenswerte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ausgestellt von allen fünf Aufsichtsbehörden, in einer kostenlosen öffentlichen Datenbank

Europäische Gründer expandieren in die VAE, um von den regulatorischen Rahmenbedingungen zu profitieren und den globalen Süden zu erschließen

Monatlich von NeosLegal, der ersten auf Kryptowährungen spezialisierten Anwaltskanzlei in den VAE, überprüft

DUBAI, VAE, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- NeosLegal, die erste krypto-native Anwaltskanzlei der Vereinigten Arabischen Emirate, hat den UAE VASP License Tracker 2026 eingeführt – die erste öffentliche Datenbank, die alle aktiven Lizenzen für virtuelle Vermögenswerte in den Vereinigten Arabischen Emiraten erfasst, darunter VARA, ADGM/FSRA, DIFC/DFSA, CBUAE und die CMA auf Bundesebene. Im Juni 2026 listet der Tracker 100 Unternehmen auf, die über aktive Lizenzen für virtuelle Vermögenswerte in den VAE verfügen, verteilt auf die fünf Aufsichtsbehörden. Der Tracker ist kostenlos und wird monatlich aktualisiert.

Irina Heaver, Gründerin von NeosLegal, mit dem UAE VASP License Tracker 2026, einer kostenlosen öffentlichen Datenbank, die alle aktiven Krypto-Lizenzen in den VAE nach Tätigkeitsbereich und Aufsichtsbehörde aufschlüsselt, darunter VARA, ADGM, DIFC, CBUAE und CMA. Wird monatlich aktualisiert.

Die Krypto-Vorschriften werden europaweit vereinheitlicht. MiCA gilt nun als einheitliches EU-Regime mit hohen Kapital- und Compliance-Anforderungen. Großbritannien und die Schweiz betreiben separate Regime. Gründer richten ihren Blick auf die VAE, wo fünf Aufsichtsbehörden Möglichkeiten bieten, die ein einzelnes Regime nicht bieten kann.

In den VAE ansässige Unternehmen erreichen zudem die schnell wachsenden Märkte Afrikas, Südasiens und des Nahen Ostens, in denen über vier Milliarden Menschen leben.

Europäische Unternehmen machen den Schritt bereits. Bitpanda, die Wiener Plattform, verfügt über eine VARA-Broker-Dealer-Lizenz. Zodia Markets, der von Standard Chartered unterstützte Londoner Broker, ist bei der ADGM lizenziert. Das in Amsterdam gegründete Unternehmen Deribit verlegte seinen weltweiten Hauptsitz nach Dubai.

Die ADGM führte 2018 den ersten Rechtsrahmen für virtuelle Vermögenswerte in den VAE ein, und das Land hat im Jahr 2026 bislang 14 neue Lizenznehmer hinzugewonnen. VARA in Dubai hält den größten Anteil, dicht gefolgt von ADGM/FSRA in Abu Dhabi.

„Wir beobachten, dass Gründer aus London, Paris, Frankfurt und Zürich zu uns kommen, denen zu Hause der Platz ausgegangen ist", sagte Irina Heaver, Kryptorechtsanwältin in den VAE und Gründerin von NeosLegal, die von Lexology als empfohlene Blockchain-Anwältin eingestuft wird. „Ein einziges Regime bietet Ihnen eine Option. Die VAE bieten Ihnen fünf – und dazu ein Tor zum Globalen Süden. Das ist ein seltenes Angebot."

Der Tracker dient gleichzeitig als Verifizierungsinstrument. Jeder Eintrag listet die Aufsichtsbehörde, die lizenzierten Tätigkeiten und das Lizenzdatum auf, sodass Gründer, Investoren und Geschäftspartner innerhalb von Sekunden überprüfen können, ob ein Unternehmen lizenziert ist. Der UAE VASP License Tracker 2026 ist ab sofort verfügbar.

Informationen zu NeosLegal

NeosLegal ist die erste krypto-native Anwaltskanzlei der Vereinigten Arabischen Emirate und wurde 2016 gegründet. Das Unternehmen hat mehr als 300 Krypto-Start-ups gegründet und betreut die VASP-Lizenzierung von Anfang bis Ende.

Medienkontakt

Mery Avetisyan,

Marketingleiterin,

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