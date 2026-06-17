NeosLegal lance son outil de suivi des licences de cryptomonnaies aux Émirats arabes unis pour 2026 : Tous les prestataires de services d'actifs virtuels (VASP) agréés au sein de la VARA, de l'ADGM, du DIFC, de la CBUAE et de la CMA

Toutes les licences d'actifs virtuels en vigueur aux Émirats arabes unis, délivrées par les cinq autorités de régulation, regroupées dans une base de données publique et gratuite

Les fondateurs européens s'implantent aux Émirats arabes unis pour bénéficier d'un cadre réglementaire plus favorable et accéder aux marchés du Sud

Vérifié chaque mois par NeosLegal, le premier cabinet d'avocats spécialisé dans les cryptomonnaies des Émirats arabes unis

DUBAÏ, ÉAU, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- NeosLegal, le premier cabinet d'avocats « crypto-native » des Émirats arabes unis, a lancé l'« UAE VASP License Tracker 2026 », la première base de données publique répertoriant toutes les licences d'actifs virtuels en vigueur aux Émirats arabes unis, émises par la VARA, l'ADGM/FSRA, le DIFC/DFSA, la CBUAE et l'autorité fédérale CMA. En juin 2026, l'outil de suivi recense 100 entreprises titulaires d'une licence en vigueur dans le domaine des actifs virtuels aux Émirats arabes unis, réparties entre les cinq autorités de régulation. Cet outil de suivi est gratuit et mis à jour tous les mois.

Irina Heaver, fondatrice de NeosLegal, présente l'« UAE VASP License Tracker 2026 », une base de données publique gratuite répertoriant toutes les licences de crypto-monnaies en vigueur aux Émirats arabes unis, classées par activité et par autorité de régulation, notamment la VARA, l'ADGM, le DIFC, la CBUAE et la CMA. Mise à jour mensuelle.

La réglementation en matière de cryptomonnaies s'harmonise à l'échelle européenne. La MiCA s'applique désormais en tant que régime unique à l'échelle de l'UE, assorti d'exigences strictes en matière de fonds propres et de conformité. Le Royaume-Uni et la Suisse appliquent des régimes distincts. Les fondateurs se tournent vers les Émirats arabes unis, où cinq autorités de régulation offrent des possibilités qu'un seul régime ne peut offrir.

Les entreprises basées aux Émirats arabes unis accèdent également aux marchés en forte croissance de l'Afrique, de l'Asie du Sud et du Moyen-Orient, qui comptent plus de quatre milliards d'habitants.

Les entreprises européennes ont déjà pris cette initiative. Bitpama, la plateforme viennoise, est titulaire d'une licence VARA de courtier-négociant. Zodia Markets, la société de courtage londonienne soutenue par Standard Chartered, est agréée par l'ADGM. La société Deribit, fondée à Amsterdam, a transféré son siège social mondial à Dubaï.

L'ADGM a mis en place le premier cadre réglementaire des actifs virtuels des Émirats arabes unis en 2018, et le pays a accueilli 14 nouveaux titulaires de licence depuis le début de l'année 2026. La VARA à Dubaï détient la plus grande part de marché, suivie de près par l'ADGM/FSRA à Abou Dhabi.

« Nous voyons arriver des fondateurs de Londres, Paris, Francfort et Zurich qui n'avaient plus assez de place chez eux », a déclaré Irina Heaver, avocate spécialisée dans la cryptomonnaie aux Émirats arabes unis et fondatrice de NeosLegal, classée par Lexology parmi les avocats recommandés dans le domaine de la blockchain. « Un régime unique ne vous offre qu'une seule option. Les Émirats arabes unis vous offrent cinq avantages, ainsi qu'une porte d'entrée vers les pays du Sud. C'est une proposition peu courante. »

Le tracker sert également d'outil de vérification. Chaque fiche indique l'autorité de régulation, les activités autorisées et la date d'octroi de l'agrément, ce qui permet aux fondateurs, aux investisseurs et aux contreparties de vérifier en quelques secondes si une entreprise est agréée. L'« UAE VASP License Tracker 2026 » est désormais disponible.

À propos de NeosLegal

NeosLegal est le premier cabinet d'avocats « crypto-native » des Émirats arabes unis, fondé en 2016. Le cabinet a accompagné la création de plus de 300 entreprises spécialisées dans les cryptomonnaies et prend en charge l'ensemble du processus d'obtention des licences VASP.

Contact presse:

Mery Avetisyan,

responsable marketing,

E-mail : [email protected]

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