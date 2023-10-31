Neteera, ikinci B Serisi ile 6,7 milyon dolarlık ek yatırım aldı

İsrailli girişim, Nisan 2023'te Aescuvest liderliğinde gerçekleşen ilk turda 13 milyon dolar toplamıştı ve ikinci tur da aynı şirketin liderliğinde gerçekleşti. Bu kez Foxconn Technology de katılım sağladı.

KUDÜS, İsrail, 31 Ekim 2023 /PRNewswire/-- Temassız hasta izleme pazarını altüst eden İsrail merkezli bir girişim olan Neteera Technologies Ltd., bugün yaklaşık 6,7 milyon dolarlık ikinci B Serisi turunu başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tur, ünlü bir sağlık yatırım şirketi olan Aescuvest ile birlikte dünyanın en büyük elektronik üreticisi olan Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.'nin bir ortağı olan Foxconn Technology Co., Ltd. (FTC) liderliğinde gerçekleşti.

Neteera Logo Foxconn Logo

Bu ikinci turun fonları, üretimi hızlandırmak, Neteera platformuna yönelik artan talebi karşılamak ve daha fazla kurulum ve dağıtım personelinin işe alınması için kullanılacak. Bu önemli adım, Neteera'nın temassız hasta izleme pazarındaki liderliğini daha da sağlamlaştırmasına olanak tanıyacak.

Elektronik üretim pazarında dünyanın lider şirketi ve güç merkezi olan Foxconn Technology Group ile ortaklık yapmak, Neteera'nın uluslararası büyümesini daha da artıracak. Neteera'nın ürünlerini üretmeye yönelik bir işbirliği halihazırda devam ediyor ve gelecekte iş ve teknoloji işbirlikleri de yapılacak.

"Neteera mükemmel bir tıbbi ekipman geliştirme şirketidir. F TC Baş Yatırım Sorumlusu William Hung, Neteera'nın mevcut finansman turuna katılmaktan ve ürünlerinin seri üretimine güçlü destek sağlayarak üretim ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Zorlu piyasa koşulları ve risk sermayesi finansmanındaki yavaşlamalar karşısında Neteera yalnızca direnmekle kalmadı, aynı zamanda büyüdü. Yeni girişimin en büyük çekiciliği, FDA damgası gibi temel düzenleyici onaylarla birlikte küresel olarak uygulanabilir bir soruna yönelik kanıtlanmış ürün pazarına uygunluğu.

"Neteera hepimizin yatkın olduğu bir sorunu başarıyla çözüyor. Yaşlanan nüfusumuz profesyonel ve insani bakımı hak ediyor. Neteera'nın platformu gibi teknolojik çözümler, sağlık sistemlerimizin sorunlarıyla mücadele etmek için uygun bir yanıt", diye yorum yaptı Aescuvest Ortağı ve Yatırım Başkanı Sebastian Gührs.

2015 yılında kurulan Neteera, hastaların biyobelirteçlerinin temasa veya hasta müdahalesine gerek kalmadan sürekli olarak izlenmesini sağlamak üzere tasarlanan, FDA onaylı uzaktan hasta izleme platformuyla kısa sürede tanındı. Platform, tüm dünyada hasta bakımını ve operatör verimliliğini artırıyor.

Neteera, yatırım toplamak dışında temassız hasta izleme platformuna erişimi genişletmek için çalışıyordu. Şirket, 2023 yılında çözümünü ABD'deki çok sayıda uzun süreli bakım tesisine satmaya başladı ve şu anda tedariğine devam edilen önemli miktarda siparişi sıraya almış durumda.

Neteera CEO'su Isaac Litman, "Sunumumuzu daha da genişletmek için Foxconn gibi tanınmış bir şirketle ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz" dedi. "Bu finansman ve işbirliği çözüm üretimimizi ve tedarikimizi hızlandıracak, kapıları açacak ve hayat kurtarmak, hasta bakımını iyileştirmek ve klinik personelin yükünü azaltmak yönündeki misyonumuza bir adım daha yaklaşmamıza imkan verecek."

Aescuvest Hakkında:

Aescuvest, önemli bir etki yaratmak için dijital sağlık hizmetleri girişimlerini finanse etmeye odaklanan bir sağlık yatırım şirketidir. Özel bir yatırım platformunun işletmecisi olarak şirket, gelecek vaat eden sağlık girişimlerine özel erişim sunmakta ve SPV yapıları aracılığıyla doğrudan yatırımları kolaylaştırmaktadır. Aescuvest, gelişen bir pazarda girişimci yatırımlar sağlayarak yatırımcıların kazançlı sağlık hizmetleri yatırım fırsatlarına katılmasını sağlar.

FTC Hakkında:

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.'in bir ortağı olan Foxconn Technology Co., Ltd., 1990 yılında Tayvan'da kuruldu. FTC, ürünleri ve uzmanlığı 3C ürünlerinin sistem montajını, mekanik tasarımını, işlemesini ve satışını içeren profesyonel bir ODM üreticisi olarak konumlandırılmıştır. Küresel müşterilere eksiksiz tasarım kapasitesi, hızlı hacimli üretim kapasitesi ve verimli müşteri hizmetleri sağlar. Son yıllarda Foxconn Technology, tıbbi cihaz CDMO sektörüne, robot teknolojisine ve elektrikli araçlara yönelerek portföyünü çeşitlendirdi. Hassasiyet ve yenilikçiliğe dayalı bir itibara sahip olan şirket, modern endüstrilerin taleplerini karşılayarak ve teknoloji ve ötesinde ölçütler belirleyerek gelişmeye devam ediyor.

Neteera Hakkında:

Neteera'nın FDA onaylı sürekli, temassız, pasif hayati belirtiler ve biyo-veri izleme çözümü, hem krizle dolu sağlık sistemi hem de evde sağlık için daha iyi hasta izleme sağlar. Algılama platformumuz, cihazın manipüle edilmesi, giysilerin çıkarılması ve bakıcının yanında bulunması ihtiyacını ortadan kaldırır. Neteera'nın teknolojisi, bir kameraya dayanmadığı için gizliliği koruyan, güvenli, bakım gerektirmeyen, çip sensör üzerinde sub-THZ mikro radar çözümüne dayalıdır. Bakımı iyileştiriyoruz ve sonuç olarak hastalar için en uygun konforu sağlayarak sağlık hizmeti maliyetlerini azaltıyoruz.

Medya İrtibatı: Sebastian Gührs

Yatırım

Başkanı Aescuvest

+491744333221

sebastian.guehrs@aescuvest.eu

Acuvest Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2058115/Aescuvest_Logo.jpg

Neteera Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2058117/Neteera_Logo.jpg

Foxconn Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2258686/Foxconn_Logo.jpg

SOURCE Aescuvest