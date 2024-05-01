NetJets объявляет о вступлении в долгосрочное партнерство с гольф-клубом The R&A

ТРУН, Шотландия, 1 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания NetJets, мировой лидер в области частной авиации, объявила о вступлении в эксклюзивное партнерство со старейшим гольф-клубом The R&A в качестве официального поставщика частных самолетов для Открытого чемпионата (The Open Championship). Долгосрочное соглашение позволяет NetJets направлять приглашения на престижное мероприятие своим владельцам – частным лицам и компаниям, которые являются участниками системы долевого владения частными самолетами NetJets.

NetJets: The Official Private Jet Provider of The Open

Компания NetJets имеет давние связи с гольфом, и новое партнерство укрепляет ее приверженность этому виду спорта в Европе. Начало партнерства приурочено к чемпионату The Open, который пройдет на поле Royal Troon в Шотландии с 14 по 21 июля. Это партнерство укрепляет позиции NetJets как ведущего поставщика самолетов для эксклюзивного гольфа, предоставляя владельцам исключительный доступ к самым престижным спортивным турнирам в мире.

Патрик Галлахер (Patrick Gallagher), президент по продажам, маркетингу и обслуживанию, прокомментировал это событие так: «Мы стремимся обеспечивать самые высокие стандарты в сфере путешествий для лучших гольфистов мира, и партнерство между NetJets и The R&A позволит нам и дальше следовать этим курсом. Кроме того, это партнерство позволит NetJets расширить предложение для наших владельцев за счет доступа к некоторым наиболее эксклюзивным мероприятиям по всему миру — это одно из многочисленных преимуществ, которые получат наши владельцы, летая с NetJets. Сочетание бренда с такой богатой историей, как у The R&A, с безупречной репутацией компании NetJets сделает это партнерство идеальным».

Нил Армит (Neil Armit), коммерческий директор The R&A, говорит: «Компания NetJets имеет всемирно признанную репутацию как лидер в области авиации, и ее давняя поддержка гольфа согласуется с нашим видением того, как обеспечить процветание этого вида спорта сейчас и в будущем. Мы с нетерпением ждем начала совместной работы с NetJets в рамках нового партнерства, которое принесет пользу игрокам, участвующим в чемпионате The Open».

Компанию NetJets из года в год выбирают более 50 профессиональных игроков в гольф, в том числе восемь из последних 10 чемпионов Открытого чемпионата. Поддержка этих игроков — еще один пример того, как лидер отрасли демонстрирует свою приверженность спорту. Компания NetJets с более чем 60-летней репутацией, завоевавшая всемирное признание благодаря своей революционной бизнес-модели долевого владения частными самолетами, изменила представление о частной авиации. NetJets гордится тем, что обслуживает и эксплуатирует более 1000 воздушных судов, предоставляет доступ к более 5000 аэропортов и нанимает более 8300 специалистов частной авиации для обеспечения превосходного уровня обслуживания.

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Контакты для СМИ:

NetJets/NetJets Europe

[email protected]

О компании NetJets

Первоначально зарегистрированная в 1964 году как Executive Jet Airways, NetJets уже более 60 лет устанавливает и превосходит отраслевые стандарты. Сегодня NetJets гордится тем, что является дочерней компанией Berkshire Hathaway, известной своей непоколебимой приверженностью безопасности и высокому уровню обслуживания. Портфель системообразующих компаний NetJets, включающий NetJets, Executive Jet Management, QS Partners и QS Security, предлагает разнообразные индивидуальные решения для путешествий, включая долевое владение, аренду самолетов и карту Jet Card, управление воздушными судами, фрахт частных самолетов, брокерские услуги и услуги по приобретению, а также специализированные услуги по обеспечению безопасности. Именно благодаря такому комплексному набору решений уже не одно поколение взыскательных путешественников выбирает NetJets. Это также связано с тем, что NetJets располагает самым большим и разнообразным парком частных самолетов в мире, который способен в любое время доставить пассажира даже в самый отдаленный пункт назначения в любом уголке земного шара. Чтобы узнать больше о лидере в области частной авиации, посетите веб-сайт netjets.com прямо сейчас!

О чемпионате The Open

152-й Открытый чемпионат пройдет на поле Royal Troon с 14 по 21 июля 2024 года.

The Open был первым в мире открытым чемпионатом по гольфу. Он проводится с 1860 года на легендарных полях для гольфа в стиле «линкс» и является самым крупным международным чемпионатом в этом виде спорта с отборочными турнирами на всех континентах. Ежегодно на одну неделю борьба за знаменитый кубок Claret Jug приковывает внимание миллионов поклонников этого вида спорта во всем мире.

Проведение чемпионата The Open под эгидой The R&A ежегодно приносит принимающему региону экономическую выгоду в размере около 100 млн фунтов стерлингов, а коммерческий успех чемпионата способствует росту популярности игры во всем мире.

Дополнительная информация:

R&A Communications

+44 (0) 1334 460000

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2400399/NetJets_Flagship_The_Open.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2400400/NetJets_The_Open_Logo.jpg