Netomnia и STL будут совместно тестировать программируемые FTTx на существующих сетях

Компания STL, обладающая более чем 25-летним опытом в области оптоволоконной связи, упрощает организацию крупных оптоволоконных сетей для личных и корпоративных целей, а также для операторов сотовой связи с помощью технологии pFTTx . Компания недавно объявила о запуске на рынок технологии pFTTx — программно-определяемой, открытой и дезагрегированной пассивной оптической сети ( PON ), предназначенной для обеспечения интеллектуальности и гибкости оптоволоконных сетей. pFTTx предлагает такие основные преимущества как масштабируемость, расширенные и детальные телеметрические отчеты, открытое согласование сообществ (ONF/BBF/ITU-T), внедрение сторонних приложений Quality of Experience (QoE), обеспечение более высокого качества обслуживания клиентов, а также ускорение процесса вывода на рынок и снижение общей стоимости владения. Этот облачный программный пакет (на основе микросервисов Kubernetes) может работать на любой облачной телекоммуникационной платформе на основе граничных и облачных вычислений. В настоящее время данное решение поддерживает технологии XGS-PON и GPON и может быть модернизировано до 25G. Кроме того, разработанная компанией STL система pFTTx сертифицирована и включена в список VMware Marketplace.

Великобритания находится на этапе внедрения передовых технологий широкополосной связи с использованием полноволоконных линий, и новые игроки, такие как Netomnia, продвигаются вперед в этом направлении. Компания STL и компания Netomnia недавно заключили партнерское соглашение о развертывании оптоволоконных сетей и в настоящее время сотрудничают с целью внедрения программируемости в крупномасштабные сети FTTx. Как только тестирование будет завершено, будет открыт путь к внедрению современных программно-определяемых архитектур для FTTx в Великобритании.

Комментируя это сотрудничество, глава компании Netomnia Джереми Челот (Jeremy Chelot) заявил: «Обещание широкополосного доступа через полностью оптоволоконные сети будет реализовано благодаря внедрению поставщиками услуг передовых архитектур, обеспечивающих программируемость оптоволоконных сетей. Мы очень рады возможностям, которые предлагает решение STL pFTTx. Это тестирование с STL будет иметь важное значение, поскольку мы совместно продемонстрируем pFTTx на существующих сетях».

Комментируя это заявление, глава компании STL и руководитель подразделения Access Solutions Крис Райс (Chris Rice) отметил: «pFTTX — это облачное сетевое решение, которое повышает эффективность бизнес-моделей поставщиков сетевых услуг. Мы рады сотрудничеству с компанией Netomnia в реализации ее программы сверхбыстрого широкополосного интернета с полноволоконными линиями. Наше решение призвано помочь им во внедрении быстрых сетей за счет более быстрого развертывания, обеспечения и повышения производительности сети».

Информация о компании STL — Sterlite Technologies Ltd:

STL — один из ведущих в отрасли интеграторов цифровых сетей, предоставляющих универсальные 5G-решения. Благодаря нашим возможностям в области беспроводного подключения, оптических сетей, программного обеспечения и услуг, компания входит в число ведущих поставщиков оптоволоконных технологий. Эти возможности основываются на конвергентных архитектурах, помогающих телекоммуникационным компаниям, облачным компаниям, гражданским сетям и крупным предприятиям обеспечивать своим клиентам новый уровень обслуживания. Компания STL сотрудничает с поставщиками услуг по всему миру в сфере достижения экологически безопасного и устойчивого цифрового будущего в соответствии с Целями устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Компания STL имеет глобальное присутствие в Индии, Италии, Великобритании, США, Китае и Бразилии. Узнать больше, Связаться с нами.

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SOURCE Sterlite Technologies Ltd. (STL)