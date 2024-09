Neuer wissenschaftlicher Katalog „Krieg und Frieden in russischem Porzellan. Aus der Sammlung von Elena Baturina", präsentiert auf der internationalen Kunsthistorikerkonferenz

LONDON, 26. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 19. September, der Katalog „War and Peace in Russian Porcelain. Aus der Sammlung von Elena Baturina" wurde auf der Konferenz vorgestellt, die den Fragen der Katalogisierung von Kunstsammlungen gewidmet war. Kunsthistoriker, Kritiker, Experten, Museumsdirektoren und Kuratoren diskutierten über ihre Vorstellungen und Erfahrungen bei der Arbeit mit privaten und musealen Sammlungen von Porzellan und anderen Kunstobjekten.

War and Peace in Russian Porcelain, the Catalogue cover

Im wissenschaftlichen Teil der Veranstaltung hielten Khazar Zeynalov, stellvertretender Direktor des Instituts für Architektur und Kunst der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans, Igor Dukhan, Mitglied der Europäischen Gesellschaft für Kultur und der Akademie für Architektur, Professor und Leiter des Fachbereichs Kunst an der Belarussischen Staatlichen Universität, Iraida Bott, stellvertretende Direktorin für wissenschaftliche und pädagogische Arbeit des Museums-Reservats von Zarskoje Selo, und Pierre-Christian Brochet, Kurator der Abteilung für zeitgenössische Kunst an der Hochschule für Design HSE, Vorträge. Alle Experten sprachen einhellig von der Größe der Sammlung und des Katalogs sowie von ihrer Bedeutung für die Kunstgeschichte im Allgemeinen und für die Erforschung der Porzellankunst im Besonderen.

John Bowlt, Gründer und Direktor des Instituts für zeitgenössische russische Kultur an der Universität von South Carolina, und Nicoletta Misler, Professorin an der L'Orientale, Kunsthistorikerin und Leiterin des Zentrums für das Studium der russischen Kunst an der L'Orientale, haben eine gemeinsame Ansprache für die Konferenz vorbereitet: „Die Sorgfalt, die Geduld, der Enthusiasmus und die Entschlossenheit, mit der Elena Baturina die Sammlung zusammengetragen hat, ob es sich nun um einzelne Stücke oder ganze Dienstleistungen handelt, sind wirklich bewundernswert. Was das Werkverzeichnis betrifft: Was für ein großartiges Beispiel von Wissenschaft und eine monumentale Leistung! Ich gratuliere allen Herausgebern und Autoren zur Bewältigung dieser pharaonischen Aufgabe - ein Beispiel für beharrliche vergleichende Forschung, eine neue intellektuelle Perspektive."

Natalia Sipovskaya, Direktorin des Instituts für Kunstwissenschaft und wissenschaftliche Herausgeberin der Publikation, ging näher auf die Produktion von „Krieg und Frieden in russischem Porzellan" ein. Die Entwicklung des Katalogs dauerte sieben Jahre und umfasste mehr als 100 Spezialisten. Die 1.500 Seiten enthalten einzigartige Fotos und Texte: Die Analyse besonders wichtiger Werke aus der Zeit Katharinas der Großen bis zu den letzten Jahren der Herrschaft Nikolaus' II. ermöglichte es den Autoren, eine echte Enzyklopädie des kaiserlichen Porzellans zu schaffen. Die Ergebnisse werden durch mehr als 1.200 grafische Quellen, 800 Archivdokumente, 300 Namen von Auftraggebern und ersten Besitzern sowie rund 50 erstmals veröffentlichte Formularprojekte und Originalskizzen illustriert und untermauert.

Drei Bände mit den Titeln „GLORY. Russisches Kaiserporzellan: Präsentationsstücke", „WAR. Mit militärischen Figuren bemalte Gegenstände" und „PEACE. Ceremonial Porcelain of Russian Dinnerware" enthält detaillierte Beschreibungen von 1.500 der insgesamt 2.000 Stücke der Sammlung und deckt alle bedeutenden Ereignisse in der Geschichte des russischen Porzellans ab, wobei auch der historische und künstlerische Kontext, die Entstehungsdaten, die Namen der Auftraggeber und Empfänger der Porzellangeschenke sowie die Geschichte ihrer Existenz aus Hunderten von archivarischen Quellen rekonstruiert werden.

Eine weitere Errungenschaft der Autoren ist der wissenschaftliche Apparat, der die Untersuchung von Formen und dekorativen Elementen des kaiserlichen Porzellans enthält - so wurden zum Beispiel die ersten vollständigen Alben mit Mustern von Uniformen der russischen Garde und Armee von Nikolaus I., ein Atlas der Porzellanflora und eine umfassende Studie über die Fabrikmarken des kaiserlichen Porzellans zum ersten Mal veröffentlicht.

Möglich wurde dies dank der akribischen Sammelarbeit des Eigentümers, so die Experten. Außerdem ergab die Analyse der Sammlung, dass sie etwa 500 einzigartige Werke enthält, die in keiner anderen Sammlung vertreten sind.

Nach Ansicht von Experten ist der Wert einer solchen Sammlung nur schwer zu schätzen: „Elena Baturinas Sammlung von russischem und europäischem Porzellan ist nicht nur umfangreich und grandios in ihrer quantitativen und qualitativen Zusammensetzung, sie ist auch erstaunlich geschlossen. Diese Integrität, Kohärenz und Struktur der Sammlung macht sie äußerst wertvoll. Und ich spreche nicht vom materiellen Wert, obwohl dieser zweifellos beeindruckend ist - nur nach groben Schätzungen sprechen wir von einer Viertelmilliarde Dollar -, sondern vor allem vom historischen, künstlerischen, kulturellen und wissenschaftlichen Wert", sagte Natalia Sipovskaya.

Englischsprachige Exemplare des Katalogs „War and Peace in Russian Porcelain. Aus der Sammlung von Elena Baturina" wurden bei allen bedeutenden kunsthistorischen Museen, Akademien und Bibliotheken in der ganzen Welt eingereicht. Die Autoren sind zuversichtlich, dass die Publikation nicht nur neue kunsthistorische Entdeckungen, sondern auch die Entwicklung der Porzellankunst insgesamt fördern kann.

