Nouveau catalogue académique « Guerre et paix dans la porcelaine russe. From the collection of Elena Baturina » présenté à la conférence internationale des historiens de l'art

LONDRES, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 septembre, le catalogue « Guerre et paix dans la porcelaine russe. From the collection of Elena Baturina » a été présenté lors de la conférence consacrée aux questions de catalogage des collections d'art. Des historiens de l'art, des critiques, des experts, des directeurs de musée et des conservateurs ont discuté de leur vision et de leur expérience du travail avec des collections privées et muséales de porcelaine et d'autres objets d'art.

La partie scientifique de l'événement a comporté des présentations de Khazar Zeynalov, directeur adjoint de l'Institut d'architecture et d'art de l'Académie nationale des sciences d'Azerbaïdjan ; Igor Dukhan, membre de la Société européenne de la culture et de l'Académie d'architecture, professeur et directeur du département d'art de l'Université d'État de Biélorussie ; Iraida Bott, directrice adjointe du travail scientifique et éducatif du Musée-Réserve de Tsarskoye Selo ; et Pierre-Christian Brochet, conservateur du département d'art contemporain de l'École supérieure de design HSE. Tous les experts ont unanimement souligné la grandeur de la collection et du catalogue, ainsi que leur importance pour l'histoire de l'art en général et l'étude de l'art de la porcelaine en particulier.

John Bowlt, fondateur et directeur de l'Institut de la culture russe contemporaine à l'université de Caroline du Sud, et Nicoletta Misler, professeur à L'Orientale, historienne de l'art, directrice du Centre d'étude de l'art russe à L'Orientale, ont préparé un discours commun pour la conférence : « Le soin, la patience, l'enthousiasme et la détermination avec lesquels Elena Baturina a rassemblé la collection, qu'il s'agisse de pièces individuelles ou de services entiers, sont vraiment admirables. Quant au catalogue raisonné : Quel magnifique exemple d'érudition et quel effort monumental ! Félicitations à tous les éditeurs et auteurs pour avoir mené à bien une tâche aussi pharaonique - un exemple de recherche comparative persistante, une nouvelle perspective intellectuelle. »

Natalia Sipovskaya, directrice de l'Institut d'études artistiques et rédactrice scientifique de la publication, a parlé plus en détail de la production de « Guerre et paix dans la porcelaine russe ». L'élaboration du catalogue a duré sept ans et a mobilisé plus de 100 spécialistes. Ses 1 500 pages contiennent des photographies et des textes uniques : l'analyse d'œuvres d'une importance exceptionnelle, de l'époque de la Grande Catherine aux dernières années du règne de Nicolas II, a permis aux auteurs de créer une véritable encyclopédie de la porcelaine impériale. Leurs conclusions sont illustrées et étayées par plus de 1 200 sources graphiques, 800 documents d'archives, 300 noms de commanditaires et de premiers propriétaires, et une cinquantaine de projets de formulaires et de croquis originaux publiés pour la première fois.

Trois volumes, intitulés selon les éléments inclus « GLORY. Porcelaine impériale russe : Pièces de présentation »., « WAR. Objets peints avec des figures militaires » et « PAIX. Ceremonial Porcelain of Russian Dinnerware » contient des descriptions détaillées de 1 500 pièces sur les 2 000 que compte la collection dans son ensemble, et couvre tous les événements importants de l'histoire de la porcelaine russe, reflétant également le contexte historique et artistique, les dates de création, les noms des commanditaires et des destinataires des cadeaux en porcelaine, l'histoire de leur existence reconstituée à partir de centaines de sources d'archives.

Une autre réalisation des auteurs est l'appareil scientifique, qui contient l'étude des formes et des éléments décoratifs de la porcelaine impériale - par exemple, les premiers albums complets avec des échantillons d'uniformes de la garde et de l'armée russes de Nicolas Ier, un atlas de la flore de porcelaine, une étude approfondie des marques de fabrique de la porcelaine impériale sont publiés pour la première fois.

Cela a été possible grâce au travail de collecte minutieux du propriétaire, ont conclu les experts. En outre, l'analyse de la collection a montré qu'elle contient environ 500 œuvres uniques qui ne sont représentées dans aucune autre collection.

Selon les experts, le coût d'une telle collection est très difficile à estimer avec précision : « La collection de porcelaine russe et européenne d'Elena Baturina n'est pas seulement de grande envergure et grandiose dans sa composition quantitative et qualitative, elle est étonnamment cohérente. C'est cette intégrité, cette cohérence et cette structure de la collection qui la rendent extrêmement précieuse. Et je ne parle pas de la valeur matérielle, bien qu'elle soit incontestable et impressionnante - on parle seulement d'un quart de milliard de dollars selon des estimations approximatives - mais avant tout de la valeur historique, artistique, culturelle et scientifique », a déclaré Natalia Sipovskaya.

Exemplaires en anglais du catalogue « War and Peace in Russian Porcelain. From the collection of Elena Baturina » ont été soumises à tous les grands musées d'art et d'histoire de l'art, aux académies et aux bibliothèques du monde entier. Les auteurs sont convaincus que cette publication peut faciliter non seulement de nouvelles découvertes en matière d'histoire de l'art, mais aussi le développement général de l'art de la porcelaine.

