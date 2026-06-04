NFG SA gründet „Step Forward"-Stiftung zur Ausweitung der globalen philanthropischen Wirkung

GENEVA, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- NFG SA („NFG"), das Hauptunternehmen der NFG-Gruppe, gab heute die offizielle Gründung der NFG Step Forward Foundation („Step Forward") bekannt, einer neu gegründeten unabhängigen gemeinnützigen Stiftung, die die langjährigen philanthropischen Aktivitäten der Gruppe ausbauen und strukturieren soll.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 hat die NFG Group ein breites Spektrum an Wohltätigkeitsinitiativen unterstützt, darunter die Finanzierung von Bildungsmaßnahmen für unterprivilegierte Jugendliche, das Sponsoring von Gemeinschaftsprogrammen und die Bereitstellung direkter Hilfe für Einzelpersonen und Familien in Not. Die Gründung von Step Forward stellt eine bedeutende Weiterentwicklung dieses Engagements dar, indem die philanthropischen Bemühungen unter einer unabhängig geführten Struktur konsolidiert werden, um Transparenz, Rechenschaftspflicht und langfristige Wirkung zu verbessern.

Step Forward wird als unabhängige Plattform agieren, die Beiträge von NFG-Mitgliedsorganisationen, Kunden und externen Spendern erhält. Sie wird auch als zentrale Anlaufstelle für Wohltätigkeitsorganisationen, kommunale Einrichtungen und Einzelpersonen dienen, die Unterstützung suchen.

Die Stiftung wird sich in erster Linie darauf konzentrieren, benachteiligte Jugendliche durch den Zugang zu Bildung, Sportförderung, Gesundheitsfürsorge und wichtigen Ressourcen für das Wohlergehen zu unterstützen, ist aber auch offen für die Förderung eines breiten Spektrums wohltätiger Zwecke auf der ganzen Welt.

Um den Start der Stiftung zu unterstützen und die sofortige Einsatzfähigkeit zu gewährleisten, hat die NFG SA einen ersten Beitrag in Höhe von USD 1 Million an die Stiftung geleistet.

Keith Beekmeyer, Chief Executive Officer der NFG-Gruppe, kommentierte: „Step Forward stellt die nächste Phase des Engagements von NFG dar, etwas zurückzugeben. Durch die Gründung einer unabhängigen Stiftung können wir sicherstellen, dass die Unterstützung dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird, wobei Transparenz und Integrität im Mittelpunkt unseres Auftrags stehen. Wir freuen uns darauf, unsere Reichweite zu vergrößern und in Gemeinden auf der ganzen Welt eine sinnvolle und nachhaltige Wirkung zu erzielen."

Die Stiftung wird von einem unabhängigen Kuratorium beaufsichtigt, in dem Dr. Kathryn Devos und Cecilia Rague-Kaisha als Botschafterinnen fungieren. Unterstützt werden sie von Shaunte Stapleton (Corporate Manager) und Troylin Evelyn (Sekretärin). Wir werden die Treuhänder bekannt geben, sobald die Stiftung wächst.

Die Einführung von Step Forward baut auf den laufenden philanthropischen Partnerschaften der NFG auf. Kürzlich unterstützte NFG SA die jährliche Kampagne der Lenivan-Stiftung, bei der Kinder in Kenia mit Schulschuhen versorgt werden. Sie trug zur Verteilung von über 300 Paar Schuhen bei und unterstützte darüber hinaus Bildungs- und Gemeinschaftsinitiativen in ganz Afrika.

Die NFG lädt ihre Kunden, Partner und die breitere Öffentlichkeit ein, sich an dieser Initiative durch Spenden, strategische Kooperationen und die Weiterleitung an bedürftige Organisationen zu beteiligen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link zu ihrer Website: https://nfgstepforward.kn/.

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