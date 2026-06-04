NFG SA lance la fondation « Step Forward » afin d'accroître son impact philanthropique au niveau mondial

GENÈVE, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- NFG SA (« NFG »), la principale entité du groupe NFG, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de la NFG Step Forward Foundation (« Step Forward »), une fondation caritative indépendante nouvellement créée, conçue pour développer et structurer les activités philanthropiques de longue date du groupe.

Depuis sa création en 2017, le groupe NFG a soutenu un large éventail d'initiatives caritatives, notamment en finançant l'éducation des jeunes mal desservis, en parrainant des programmes communautaires et en fournissant une assistance directe aux personnes et aux familles dans le besoin. La création de Step Forward marque une évolution significative de cet engagement, en consolidant les efforts philanthropiques au sein d'une structure gouvernée de manière indépendante afin d'améliorer la transparence, la responsabilité et l'impact à long terme.

Step Forward fonctionnera comme une plateforme indépendante recevant des contributions des entités affiliées à NFG, de ses clients et de donateurs externes. Il servira également de point de contact central pour les associations caritatives, les organisations communautaires et les personnes à la recherche d'un soutien.

La fondation se concentrera principalement sur l'autonomisation des jeunes défavorisés en leur donnant accès à l'éducation, au financement du sport, aux soins de santé et aux ressources essentielles au bien-être, tout en restant ouverte au soutien d'un large éventail de causes caritatives à l'échelle mondiale.

Pour soutenir son lancement et garantir une capacité opérationnelle immédiate, NFG SA s'est engagée à verser une contribution initiale de 1 million de dollars à la fondation.

Keith Beekmeyer, président-directeur général de NFG Group, a commenté l'événement : « Step Forward représente la prochaine phase de l'engagement de NFG à donner en retour. En créant une fondation indépendante, nous pouvons nous assurer que le soutien est dirigé là où il est le plus nécessaire, la transparence et l'intégrité étant au cœur de notre mission. Nous sommes impatients d'étendre notre portée et d'avoir un impact significatif et durable sur les communautés du monde entier ».

La fondation sera supervisée par un conseil d'administration indépendant, dont les ambassadeurs seront Kathryn Devos et Cecilia Rague-Kaisha. Ils seront assistés par Shaunte Stapleton (responsable d'entreprise) et Troylin Evelyn (secrétaire). Nous annoncerons les noms des administrateurs au fur et à mesure que la fondation se développera.

Le lancement de Step Forward s'appuie sur les partenariats philanthropiques en cours de NFG. Plus récemment, NFG SA a soutenu la campagne annuelle de la Fondation Lenivan visant à fournir des chaussures scolaires aux enfants du Kenya, en contribuant à la distribution de plus de 300 paires et en soutenant des initiatives éducatives et communautaires plus larges à travers l'Afrique.

NFG invite ses clients, ses partenaires et l'ensemble de la communauté à participer à cette initiative par le biais de dons, de collaborations stratégiques et d'orientations vers des organisations dans le besoin. Pour en savoir plus, consultez le lien vers leur site web : https://nfgstepforward.kn/.

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