Nimo Global Töreni, Dünya Çapındaki Seçkin Yayıncıları ve Ajansları Övmek İçin Yıllık Onur Ödüllerini Açıklamış Bulunmaktadır

BANGKOK, Tayland, 9 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Dünyaca ünlü oyun canlı yayını ve pan-eğlence canlı yayın platformu Nimo, her yıl düzenlenen küresel törenini Tayland'da başarıyla gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından bine yakın seçkin spiker, dünyanın her yerinden konuklar hayatın her kesiminden ünlü sanatçılar, çok sayıda yıllık ödülün açıklanmasına tanıklık etmek için Bangkok'ta bir araya gelmiştir.

Nimo, seçkin yayıncıları ve ortaklarını 50'den fazla ödülle ödüllendirecektir

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Nimo'nun bu yılki küresel etkinliği, iş dünyasının uluslararasılaşmasını, pan-eğlence ve oyun özelliklerini tam olarak gösterdi ve büyük tören alanına girmek sanki bir oyun dünyasına girmek gibiydi. Dünyaca ünlü MMORPG oyunu "World of Tarisland" örnek alınarak tasarlanan mekan, oyunun görkemli ve gizemli görüntülerini yeniden yaratırken, senfoni orkestrası yoğun ve güçlü tema müziği çalarak insanları anında Tarisland dünyasına çekmektedir.

Nimo, ajanslara, ajanslara ve ortaklara 2023'teki olağanüstü performanslarından dolayı teşekkür etmek amacıyla o gece 50'den fazla büyük ödül sunmuştur. Bunlar arasında Vietnam'ın "En Popüler Oyun Yayıncısı" ödülünü ünlü sunucu MixiGaming kazandı. Endonezya, Türkiye ve Orta Doğu'daki "En İyi 1 Yayıncı Ulusal Zaferi" sırasıyla Endonezyalı yayıncı Depinaa, Türk yayıncı Şerife Nur ve Orta Doğulu sunucu ALZ3EEM tarafından kazanılmıştır. Yayıncı MixiGaming, geçtiğimiz yıl Nimo ile ticari işbirliği ve platform içeriğiyle etkileşim açısından büyük atılımlar yaptığını belirterek, desteklerinden dolayı Nimo'ya, hayranlarına ve ekibine çok minnettar olduğunu belirtmiştir. İş ortağı ödülleri açısından ise "Volcano Engine" "En İyi Yurtdışı Bulut Servis Sağlayıcısı" ödülünü alırken, Tarisland "2024 Yılının En Çok Beklenen MMO Ödülü"nü kazanmıştır.

Performans açısından ise Taylandlı tanınmış sanatçılar Lee Haina (AOM), BNK48, PRIME TIME ve PEARJA pek çok popüler şarkıyı ve ateşli dansları herkese ulaştırdılar. Vietnamlı spikerler orijinal Vietnamca rap ve çok dilli şarkı karışıklarını getiriyor ve Tayland, Endonezya ve Vietnam'dan yayıncılar yerel özelliklere sahip Muay Thai performanslarını getirerek, ünlüler ve yayıncılar birlikte dünyanın her yerindeki hayranlar için çeşitlendirilmiş bir görsel şölen oluşturmuşlardır.

Nimo, çeşitlendirilmiş içeriği ve iş değerini geliştirmeye devam ediyor ve dil iletişim platformu Joytalk'ı başlatıyor

Geçtiğimiz yıl Nimo, canlı oyunların geliştirilmesinin yanı sıra eğlence amaçlı canlı yayınlara da odaklanacağını duyurdu. Ana bölgelerin her biri, rafine faaliyetlerle geçen bir yıl boyunca iyi sonuçlar elde etmiştir. Nimo CEO'su Leo Li, Nimo'nun şu anda her ay 100.000'den fazla yayıncıya, 30 milyondan fazla aylık kullanıcıya ve 50'den fazla en iyi e-spor kulübünden profesyonel oyuncular da dahil olmak üzere binlerce en iyi sunucuya sahip olduğunu büyük bir coşkuyla açıkladı.

Leo tarafından Nimo'nun doğuştan gelen bir canlı oyun genine sahip olduğunu belirtilmiştir. Nimo, Vietnam'daki en büyük canlı oyun platformudur ve Endonezya, Tayland, Türkiye, Orta Doğu ve diğer ülke ve bölgelerde sektör lideri konumundadır. Bu yıl oyun dikey parkurunun ticari değerini daha da derinleştirmeye devam edecek, oyun canlı yayınının avantajlarını tam anlamıyla kullanacak, oyun üreticileri ve markalarıyla işbirliğini güçlendirecek ve kullanıcılar için daha heyecan verici oyun canlı yayın içeriği getirmek ve aynı zamanda ortaklar ve ajanslar için daha fazla kazanç puanı artırmak amacıyla oyun işbirliğini gerçekleştirme çabalarını artıracaktır.

Törende Nimo, içerik ekolojisi, iş düzeni, ürün matrisi vb. açısından gelişim yönlerini de açıklamıştır. İçerik planlaması açısından, arıtma ve yerelleştirme operasyon stratejisine bağlı kalacak ve örneğin konserler ve farklı kategorilerdeki spor etkinlikleri gibi yüksek kaliteli pan-eğlence içerikleri ekleyerek canlı içeriği zenginleştirmeye devam edecektir. Yayıncılar ve ajanslar arasındaki işbirliği açısından, işbirliği politikalarını optimize etmeye ve aktif ve seçkin sunucuları teşvik etmek adına daha fazla kaynak yatırımı yapılmaya devam edilecektir. Aynı zamanda bağlantı ekibini optimize etmek için bir eleme mekanizması tanıtılmıştır.

"Bugün, Nimo'nun iş alanını genişletmeye devam edeceğini ve bu yıl Malezya, Filipinler, Myanmar, Doğu Avrupa ve diğer ülke ve bölgelerde canlı yayın pazarına gireceğini ve dünya çapında daha fazla kullanıcıya yüksek kaliteli oyun ve pan-eğlence canlı yayın içeriği sağlayacağını size duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. "Leo Li, ürün matrisi açısından, Nimo ile iyi bir iş çıkarırken, daha zengin dikey sosyal ürünler aracılığıyla daha fazla kullanıcıya daha çeşitli iletişim yolları sunmayı umarak yeni bir sohbet iletişim platformu olan Joytalk'u başlatacağız ve kullanıcılara aşağıdakileri sağlamak için Nimo ile sinerji oluşturacağız. Daha zengin dikey sosyal ürünler aracılığıyla daha fazla kullanıcıya ulaşmak için daha çeşitli iletişim yöntemleri sağlamayı ve Nimo ile işbirliği içinde kullanıcılar için daha zengin eğlence içeriği getirmeyi umuyoruz.

Daha fazla Nimo bilgisi için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

• Nimo: https://www.nimo.tv/

• Facebook Nimo: https://www.facebook.com/nimotv

• Discord Nimo: https://discord.gg/nimotv

CONTACT:

Jo Chin，Director of the comercial department, NIMO

[email protected]

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