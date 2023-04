NinjaOne dankt den IT-Teams mit dem Start der globalen Markenkampagne mit dem Titel „Haben Sie Ihren IT-Mitarbeiter in letzter Zeit umarmt"

AUSTIN, Texas, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- NinjaOne, die erste vereinheitlichte IT-Verwaltungsplattform für Managed Service Provider (MSPs) und IT-Abteilungen, hat eine Botschaft für Technologiemitarbeiter überall: Ihr seid Superhelden.

Heute gab das Unternehmen den Start einer neuen Markenkampagne mit dem Titel „Haben Sie Ihren IT-Mitarbeiter in letzter Zeit umarmt?" bekannt. Das Unternehmen feiert IT-Teams auf der ganzen Welt, die mit der NinjaOne-Plattform sowohl im Büro als auch an Remote-Standorten Unterstützung leisten.

Mit einer eigenen Belegschaft von über 1.000 Mitarbeitern und einem Wachstum von 100 Prozent im letzten Jahr konzentriert sich NinjaOne darauf, die modernen Herausforderungen für IT-Teams zu lösen, um jedes Gerät und jeden Benutzer überall und in großem Umfang zu überwachen, zu verwalten und zu sichern.

Die Kampagne begann als Initiative, um sich für IT-Abteilungen einzusetzen, die in den letzten Jahren unermüdlich daran gearbeitet haben, die Arbeitsplätze und die von den Mitarbeitern verwendeten Geräte zu sichern, da Unternehmen auf Remote- und Hybrid-Arbeitsmodelle übergegangen sind. Die Prämisse der Kampagne besteht darin, die IT-Fachleute zu würdigen, die hinter den Kulissen arbeiten, um die Systeme zu warten, auf die sich die Unternehmen verlassen, und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter unterstützt werden, damit sie ihre Arbeit optimal erledigen können.

„Unternehmen erwarten heute, dass Arbeitstechnologie einfach und intuitiv ist", sagte Shay Mowlem, Chief Marketing and Strategy Officer, NinjaOne. „Das Ziel dieser Kampagne ist es, unsere Wertschätzung für IT-Teams zum Ausdruck zu bringen, die unermüdlich daran arbeiten, nahtlose Arbeitsplatzerlebnisse zu bieten, wie z. B. die Fehlerbehebung und das Patchen eines Geräts, ohne den Benutzer zu unterbrechen."

Die Popularität von Fernsehsendungen wie „Ted Lasso" erinnert uns daran, wie wichtig Freundlichkeit und das Streben nach einer besseren Zukunft sind. In dieser Kampagne betont NinjaOne sein Engagement für IT-Teams, seine Popularität als Marke und seine vertrauenswürdige, benutzerfreundliche, Cloud-native Plattform, die es Technologieexperten ermöglicht, die Effizienz zu verbessern und technische Probleme und Ausfallzeiten für Mitarbeiter zu reduzieren.

NinjaOne sorgt für eine zufriedenere, einfachere IT-Erfahrung mit erstklassigem Endpunktmanagement, Patchmanagement, Fernzugriff und mehr.

Informationen zu NinjaOne

NinjaOne ist eine führende einheitliche IT-Management-Lösung, die die Arbeitsweise von IT-Teams vereinfacht. Mit NinjaOne können MSPs und IT-Abteilungen alle ihre Endpunktverwaltungsaufgaben innerhalb einer schnellen, modernen und intuitiven Plattform automatisieren, verwalten und korrigieren und so die Effizienz der Techniker und die Benutzerzufriedenheit verbessern. NinjaOne ist durchgehend die Nummer 1 für seinen erstklassigen Kundensupport und wurde in den letzten drei Jahren von G2 und Gartner Digital Markets als die am besten bewertete Software in seiner Kategorie ausgezeichnet.

