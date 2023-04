NinjaOne exprime sa gratitude aux équipes informatiques avec le lancement d'une campagne de marque mondiale intitulée « Avez-vous pris votre responsable informatique dans vos bras récemment ? »

AUSTIN, Texas, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- NinjaOne , la première plateforme de gestion informatique unifiée pour les fournisseurs de services gérés et les départements d'informatique, a un message à transmettre aux personnels technologiques du monde entier : Vous êtes des superhéros.

Aujourd'hui, la société a annoncé le lancement d'une nouvelle campagne de marque, « Avez-vous pris votre responsable informatique dans vos bras récemment ? ». Il s'agit de rendre hommage aux équipes informatiques du monde entier qui soutiennent les employés au bureau et en télétravail grâce à la plateforme NinjaOne.

Avec son propre effectif de plus de 1 000 employés qui a connu une croissance de 100 % au cours de la dernière année, NinjaOne se concentre sur la résolution des défis modernes que doivent relever les équipes informatiques pour surveiller, gérer et sécuriser n'importe quel appareil et utilisateur à grande échelle, partout.

La campagne a été lancée comme une initiative de terrain pour défendre les départements informatiques qui ont travaillé sans relâche au cours des dernières années pour sécuriser les espaces occupés par les employés et les appareils qu'ils utilisent, alors que les entreprises passent à des modèles de travail à distance et hybrides. Cette campagne vise à reconnaître les informaticiens qui travaillent en coulisse pour maintenir les systèmes sur lesquels les entreprises comptent et veiller à ce que tout le monde soit soutenu pour travailler au mieux.

« Les organisations d'aujourd'hui s'attendent à ce que la technologie de travail soit simple et intuitive, a déclaré Shay Mowlem, directeur du marketing et de la stratégie chez NinjaOne. L'objectif de cette campagne est d'exprimer notre reconnaissance aux équipes informatiques qui travaillent sans relâche pour offrir des expériences de travail harmonieuses, notamment en dépannant ou en réparant un appareil sans interrompre l'utilisateur. »

La popularité des séries télévisées comme « Ted Lasso » nous rappelle l'importance de la gentillesse et de travailler pour un avenir meilleur. Dans le cadre de cette campagne, NinjaOne met l'accent sur son engagement envers les équipes informatiques, sa popularité en tant que marque et sa plateforme fiable, facile à utiliser et cloud-native, qui permet aux professionnels de la technologie d'améliorer leur efficacité et de réduire les problèmes techniques et les temps d'arrêt pour les employés.

NinjaOne offre une expérience informatique plus simple et plus heureuse grâce aux meilleurs services de gestion des terminaux, de gestion des correctifs, d'accès à distance, et plus encore.

À propos de NinjaOne

NinjaOne est une solution de gestion informatique unifiée qui simplifie le fonctionnement des équipes informatiques. NinjaOne permet aux fournisseurs de services gérés et aux équipes informatiques d'automatiser, de gérer et de corriger toutes leurs missions de gestion des terminaux au sein d'une plateforme unique rapide, moderne et intuitive, afin d'améliorer l'efficacité technique et la satisfaction des utilisateurs. NinjaOne est régulièrement placé en tête des classements pour son excellent service client, et a été reconnu comme le logiciel le mieux noté de sa catégorie sur G2 et Gartner Digital Markets depuis trois ans.

