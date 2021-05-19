纽约LinkNYC电话亭推出“为爱接种”宣传

纽约2021年5月19日 /美通社/ -- 由于全面疫苗接种已成为全国无口罩化的关键，而犹豫心态仍然十分普遍，“为克服接种疫苗的犹豫心态而做出努力正变得越来越紧迫，” 基层公众意识宣传活动“为爱接种：医生的命令”联合创始人Jacqueline Jones和Davia Temin表示。

相应这一需要，LinkNYC -- 免费Wi-Fi、电话、设备充电和获得社会服务的首个同类通信网络提供商，与“为爱接种”活动合作，在纽约街道上传播这一信息。数字显示屏上鼓励“不要犹豫——接种疫苗”的信息现在在大纽约市地区的1800个电话亭播放。 到目前为止，18岁及以上居民的疫苗接种率在各个区之间有很大的差异，布朗克斯的成年居民的全面接种率为31%，而曼哈顿的全面接种率为50%。布鲁克林居民的疫苗全面接种率为34%，斯塔顿岛居民为38%，皇后区居民为41%。

除了与LinkNYC合作外，“为爱接种”的新战略合作伙伴还包括Cision PR Newswire、Grand Central Partnership、New York Yankees、Transit Wireless、United Way等。3月推出的“为爱接种”活动已通过Facebook、Twitter、Instagram、TikTok、YouTube和LinkedIn在全国范围内展开。

全国疫苗接种犹豫心态导致对美国今年群体免疫的预测悲观，据大多数科学家估计，需要达到人口的70-80%才能实现群体免疫。拜登政府设定了一个目标，即到7月4日，70%的美国人口要接种一针。

“我们很荣幸能够使用我们的屏幕来帮助“为爱接种”向纽约各地的社区宣传这一重要的公共信息，” LinkNYC计划背后的一家公司 -- Intersection的首席营销官Esther Raphael表示。

有一系列战略合作伙伴支持“为爱接种”宣传活动，包括：

每周有更多的合作伙伴在加入。请访问vaccinate4love.org以获取更多信息和免费资源，包括海报、传单、社交媒体帖子、Zoom背景屏幕和Facebook“为爱接种”相框。

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关于#Vaccinate4Love

我们是一群全国顶级医生和传播策略师，我们联手开展了一项提高公众意识的宣传活动，敦促患者和社区不要犹豫，尽早进行疫苗接种，以造福自己、家人、社区和整个世界。

我们这个组织由Jacqueline Jones和Davia Temin共同创立，此外还有创意总监Victor DeCastro、品牌战略师/作家Roger Chiocchi以及Temin and Company的战略师Rachel Clarke、Trang Mar、Suzanne Oaks Brownstein、Amy Cao和Maria Matveeva。如需了解更多信息，请致电Temin and Company，电话： 212.588.8788 ，或访问我们的网站 https://vaccinate4love.org。

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