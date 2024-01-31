NJAI 将再次举办 SPIRITS ON THE RISE SUMMIT

NEAREST & JACK ADVANCEMENT INITIATIVE 的 SPIRITS ON THE RISE SUMMIT 将再度在田纳西州中部举办

该峰会将于 2024 年 4 月 15-16 日举办，现已开放申请通道

田纳西州林奇堡和谢尔比维尔市2024年1月31日 /美通社/ -- 由 Uncle Nearest Premium Whiskey 和 Jack Daniel's Tennessee Whiskey合资创办、旨在让烈酒行业现在和未来的领袖实现多样化的首家孵化器 Nearest & Jack Advancement Initiative (NJAI) 于今日宣布 Spirits on the Rise Summit 的回归。该活动为期两天，将于 2024 年 4 月 15 和 16 日分别在田纳西州的林奇堡和谢尔比维尔市举行。在去年峰会的成功基础上，本次峰会将为黑人、原住民及有色人种组成的少数族裔群体 (BIPOC) 企业家邀请更多的演讲嘉宾， 提供更广泛的人际关系网以及更多的机遇以及向各个领域的专家小组成员和演讲嘉宾学习的机会。

始于 2023 年的 Spirits on the Rise Summit 的初衷是将经验丰富的烈酒和酒店管理行业的专家同少数族裔社区出身的企业家汇聚一堂，共同推进烈酒企业的发展。去年，50 多名新晋品牌代表出席了峰会，向美国顶尖酒水和酒店管理企业的董事、顶级金融机构的骨干人员讨教并互相建立了联系。其中包括 Brown-Forman、Uncle Nearest Premium Whiskey、Hyatt Hotels、ReserveBar 和 Breakthru Beverage Group 在内的酒水和酒店管理企业，以及 JP Morgan Chase、Goldman Sachs、Collective Equity Partners, LLC 等金融机构。

Uncle Nearest Premium Whiskey 首席商务官 Katharine Jerkens 表示："2023 年的首届峰会是独创性的，每一个来到田纳西州的出席者都怀着充沛的正能量和开放的学习心态。该活动的真正亮点在于在创业者之间建立大量联系，使其得以在平台上分享故事。而这还不包括与投资者和行业资深人士建立的宝贵联系。每个出席者都受益匪浅，带着一整套用于打造个人品牌的必备资源离开峰会。今年的峰会会更加精彩、更加值得期待。"

2024 年 Spirits on the Rise Summit 将于 4 月 15 日在位于在田纳西州林奇堡 Jack Daniel Distillery 举行，随后于 4 月 16 日在位于田纳西州谢尔比维尔市的 Nearest Green Distillery 举行。本次活动亮点包括引人注目的研讨会与专题讨论，主题涵盖业务增长管理、经销商管理、公共关系、融资、市场渠道和购物者营销等方面。本次峰会将再次以新晋品牌展销会结尾，让新晋品牌的创始人得以向同行、行业领袖和投资者展示其产品线。去年有两个展示品牌—— Mission Craft Cocktails 和 Blackleaf Organic Vodka 因此被发掘，并被选中加入 NJAI Business Incubation Program。

Jack Daniel 全球品牌总监 Jamie Butler 表示："继 2023 年成功的处女秀之后，我们很高兴能宣布 Spirits on the Rise Summit 将于 2024 年回归。本次活动将继续推动 Nearest and Jack Advancement Initiative 的目标，促进烈酒行业的多元化，同时助力 BIPOC 企业家在创业道路上获得指导。"

欢迎所有者或经营者多数成员为 BIPOC 的烈酒品牌提交与会申请。申请通道于今日开放，截止 2024 年 3 月 1 日，或在参与人数满额之后关闭。由于名额有限，主办方会在通过申请之前将综合审核每一个品牌的申请。通过审核的品牌将会收到附有官方邀请函的报名邮件。同一品牌最多允许两名商业代表报名。

若您有意为贵公司提交 2024 年 Spirits on the Rise Summit 的参会申请，或想了解更多关于 Nearest & Jack Advancement Initiative 的资讯，请访问 www.nearestandjack.org。

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关于 Nearest & Jack Advancement Initiative

2020 年，Nearest & Jack Advancement Initiative (NJAI) 应运而生，灵感源自田纳西州威士忌的奠基人 Nearest Green 和 Jack Daniel 的理念传承和与其建立的紧密关系，旨在推动美国烈酒行业的多元发展。这家首创的孵化器始于 Uncle Nearest Premium Whiskey 和 Jack Daniel's Tennessee Whiskey 共同承诺的首笔 500 万美元投资，旨在创立众多计划。其中包括基于 STEM 并以就业技能为重点的 Nearest Green Distilling Academy Program（在 Motlow State College 实施），致力于推动未来的 BIPOC 大师酿酒师、酒厂经理以及美国烈酒行业其他高级管理职位的发展的 Leadership Acceleration Program （领导力加速计划），以及专注于为进入烈酒行业创业的 BIPOC 个人提供专业知识和资源的 Business Incubation Program（商业孵化计划）。这项共同倡议是在两家公司组成的咨询委员会的指导下进行的。

Nearest & Jack Advancement Initiative