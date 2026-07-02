NNS acquiert des actions d'OCI

MISE À JOUR – COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Le présent communiqué de presse est publié par NNS Holding (Cyprus) Limited («NNS » ou «l'initiateur »). Le présent communiqué de presse est publié conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, du décret néerlandais relatif aux offres publiques d'acquisition (Besluit openbare biedingen Wft) (le « Décret ») dans le cadre de l'offre publique volontaire (l'« Offre ») lancée par NNS sur l'ensemble des actions ordinaires émises et en circulation du capital d'OCI Global N.V. («OCI » ou la « Société »). Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'offre, visant à acheter ou à souscrire des titres d'OCI. Toute offre ne sera faite que par le biais d'un mémorandum d'offre (le « Mémorandum d'offre ») approuvé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten, l'« AFM »). Le présent communiqué de presse ne doit pas être diffusé, publié ou distribué, en tout ou en partie, dans ou vers, directement ou indirectement, toute juridiction dans laquelle une telle diffusion, publication ou distribution serait illégale.

LIMASSOL, Chypre, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Il est fait référence au communiqué de presse du 24 juin 2026 publié par NNS concernant l'annonce publique de l'Offre. Conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, du décret, NNS annonce par la présente avoir effectué des opérations sur les actions d'OCI (les « Actions »).

NNS confirme qu'elle est disposée à apporter des liquidités sur les actions OCI aux actionnaires qui souhaitent vendre, sans perturber en aucune manière le marché des actions OCI et sans dépasser en aucun cas le prix d'offre de 4,10 euros.needs-more-info

Date Type de transaction Nombre total d'actions Prix d'achat moyen (EUR) 2 juillet 2026 Achat 487 359 4.0441

Le cours le plus élevé atteint par action lors des transactions effectuées aujourd'hui s'est élevé à 4,05 euros par action.

Au total, NNS a acquis aujourd'hui 487 359 actions, ce qui représente environ 0,23 % du capital social émis d'OCI.

À l'issue du règlement des opérations susmentionnées, NNS détiendra un total de 105 952 630 actions, soit environ 50,13 % du capital social émis d'OCI.

Autres

Dans la mesure où la législation ou la réglementation applicable le permet, NNS et ses sociétés affiliées peuvent, de temps à autre après la date des présentes, et en dehors du cadre de l'Offre, acquérir, directement ou indirectement, ou faire en sorte d'acquérir, des Actions faisant l'objet de l'Offre. Dans la mesure où des informations relatives à ces achats ou à ces accords d'achat seraient rendues publiques aux Pays-Bas, celles-ci seront communiquées par le biais d'un communiqué de presse destiné à informer les actionnaires, et seront mises à disposition sur le site Internet de NNS. Par ailleurs, NNS et ses filiales (y compris leurs conseillers financiers) peuvent également mener, dans le cadre de leurs activités courantes, des opérations sur les titres d'OCI, lesquelles peuvent inclure des achats ou des accords en vue de l'achat de ces titres.

À propos de NNS Holding (Cyprus) Limited

NNS, qui fait partie du groupe privé NNS fondé en 2008 par Nassef Sawiris, est une société à responsabilité limitée constituée en vertu de la législation chypriote, dont le siège social est situé à Limassol, à Chypre. NNS gère et investit le capital de la famille par le biais d'une plateforme multi-actifs diversifiée couvrant les actions cotées et non cotées, les titres de créance et l'immobilier, tout en s'associant à des investisseurs externes dans le cadre de coentreprises. NNS est le principal actionnaire d'OCI.

Tous les communiqués de presse et autres documents relatifs à l'Offre sont publiés sur le site Internet de NNS (https://www.nnsholding.com/).

Restrictions générales

Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne se veulent pas exhaustives. Le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une invitation à acquérir ou à céder des titres, ni un conseil en investissement, ni une incitation à s'engager dans une activité d'investissement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ou d'émission, ni une sollicitation d'offre d'achat ou d'acquisition des titres d'OCI dans aucune juridiction. La diffusion du présent communiqué de presse peut, dans certains pays, être soumise à des restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes qui prennent connaissance du présent communiqué de presse sont tenues de s'informer de ces restrictions et de les respecter. Dans toute la mesure autorisée par la loi applicable, NNS décline toute responsabilité en cas de violation de ces restrictions par quiconque. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation de la législation sur les valeurs mobilières en vigueur dans cette juridiction. Ni NNS ni aucun de ses conseillers n'assume la moindre responsabilité en cas de violation de ces restrictions. Tout actionnaire ayant le moindre doute quant à sa situation devrait consulter sans tarder un conseiller professionnel compétent.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Les déclarations prospectives comprennent celles qui sont précédées, suivies ou qui contiennent les termes « anticiper », « s'attendre à », « croire », « pourrait », « continuer », « en cours », « estimer », « avoir l'intention de », « peut », « prévoir », « potentiel », « projeter », « devrait », « viser », « sera », « serait » et des termes similaires. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Bien que NNS estime que les hypothèses sur lesquelles reposent ses déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces déclarations se révéleront exactes. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les données historiques ou les résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les risques et incertitudes potentiels comprennent, sans s'y limiter, (i) les risques liés à la réalisation de l'Offre et de l'opération dans les délais prévus, voire à leur réalisation tout court ; (ii) les risques liés à l'obtention des autorisations réglementaires sans retards ni conditions imprévus, ainsi que la possibilité de mesures réglementaires ; (iii) les risques liés aux coûts importants associés à l'opération ; (iv) les performances financières et opérationnelles attendues ainsi que les opportunités futures à la suite de la réalisation de l'opération ; (v) les perturbations liées à la transaction, rendant plus difficile le maintien des relations commerciales et opérationnelles ; (vi) les risques liés à d'éventuels litiges découlant de la transaction ; et (vii) les risques et incertitudes évoqués dans les communiqués de presse et les documents publics de NNS.

Ni NNS ni aucun de ses conseillers n'assume la moindre responsabilité quant aux informations financières contenues dans le présent communiqué de presse et relatives à l'activité, aux résultats d'exploitation ou à la situation financière de la société. NNS décline expressément toute obligation ou engagement de diffuser des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives contenues dans le présent document afin de refléter tout changement dans les prévisions les concernant ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la loi l'exige.

Relations avec les médias :

Bjorn Schuurmans

E-mail : [email protected]

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