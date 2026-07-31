NNS adquiere acciones en OCI

LIMASSOL, Chipre, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Se hace referencia al comunicado de prensa con fecha del 24 de junio de 2026 de NNS relativo al anuncio público de la oferta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 4 del decreto, NNS anuncia por la presente que ha realizado transacciones con las acciones de OCI (las "Acciones").

Fecha Tipo de transacción Cifra total de acciones Precio medio de compra (EUR) 31 de julio de 2026 Compra 3.000.000 4,075

El precio máximo pagado por acción en las transacciones realizadas hoy fue de 4,075 EUR por acción.

En total, NNS adquirió hoy 3.000.000 acciones, lo que representa aproximadamente el 1,42 % del capital social emitido de OCI.

Tras la liquidación de las transacciones mencionadas, NNS poseerá un total de 120.288.019 acciones, lo que representa aproximadamente el 56,91% del capital social emitido de OCI, y, junto con Nassef Sawiris (quien también es considerado un postor según las normas de licitación holandesas), poseerá un total de 120.677.749 acciones, que representan aproximadamente el 57,10% del capital social emitido de OCI.

Otros

En la medida en que lo permita la legislación o normativa aplicable, NNS y sus filiales podrán, con posterioridad a la fecha de este documento y al margen de la oferta, adquirir, directa o indirectamente, o concertar la adquisición de acciones objeto de la oferta. Si la información sobre dichas adquisiciones o acuerdos de adquisición se hace pública en los Países Bajos, se divulgará mediante un comunicado de prensa para informar a los accionistas, que estará disponible en el sitio web de NNS. Además, NNS y sus filiales (incluidos sus asesores financieros) también pueden participar en actividades de negociación ordinarias con valores de OCI, que pueden incluir compras o acuerdos para comprar dichos valores.

Acerca de NNS Holding (Cyprus) Limited

NNS, parte del Grupo NNS, de propiedad privada, fundado en el año 2008 por Nassef Sawiris, es una sociedad de responsabilidad limitada constituida conforme a la legislación chipriota, con domicilio social en Limassol, Chipre. NNS gestiona e invierte el capital familiar a través de una plataforma diversificada de múltiples activos que abarca renta variable pública y privada, crédito e inmobiliario, y también colabora con inversores externos en empresas conjuntas. NNS es el mayor accionista de OCI.

Todos los comunicados de prensa y demás documentos relacionados con la oferta se publican en el sitio web de NNS (https://www.nnsholding.com/).

Restricciones generales

La información contenida en este comunicado de prensa no pretende ser exhaustiva. Este comunicado de prensa tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta ni una invitación para adquirir o enajenar valores, ni asesoramiento de inversión, ni un incentivo para realizar actividades de inversión. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o emisión ni una solicitud de oferta para comprar o adquirir valores de OCI en ninguna jurisdicción. La distribución de este comunicado de prensa puede estar restringida por ley o reglamento en algunos países. Por consiguiente, quienes tengan acceso a este comunicado de prensa deben informarse sobre dichas restricciones y cumplirlas. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, NNS declina toda responsabilidad por el incumplimiento de dichas restricciones por parte de cualquier persona. El incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de dicha jurisdicción. Ni NNS ni ninguno de sus asesores asumen responsabilidad alguna por el incumplimiento de dichas restricciones. Cualquier accionista que tenga dudas sobre su posición debe consultar a un asesor profesional competente sin demora.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa pueden considerarse "declaraciones prospectivas". Las declaraciones prospectivas incluyen aquellas precedidas por, seguidas por, o que incluyen las palabras "anticipar", "esperar", "creer", "podría", "continuar", "en curso", "estimar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "proyectar", "debería", "objetivo", "hará", "haría" y palabras similares. Estas declaraciones prospectivas hablan solo a la fecha de este comunicado de prensa. Aunque NNS cree que los supuestos en los que se basan sus declaraciones prospectivas son razonables, no puede dar ninguna garantía de que estas declaraciones prospectivas resulten ser correctas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de la experiencia histórica o de los resultados futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, pero no se limitan a, (i) riesgos relacionados con la finalización de la oferta y la transacción en el plazo previsto o en absoluto; (ii) riesgos relacionados con la obtención de aprobaciones regulatorias sin demoras o condiciones imprevistas y la posibilidad de acciones regulatorias; (iii) riesgos relacionados con costes significativos relacionados con la transacción; (iv) el rendimiento financiero y operativo esperado y las oportunidades futuras después de la finalización de la transacción; (v) interrupciones derivadas de la transacción que dificulten el mantenimiento de las relaciones comerciales y operativas; (vi) riesgos relacionados con posibles litigios que surjan como resultado de la transacción; y (vii) riesgos e incertidumbres analizados en los comunicados de prensa y documentos públicos de NNS.

Ni NNS ni ninguno de sus asesores asumen responsabilidad alguna por la información financiera contenida en este comunicado de prensa relativa al negocio, los resultados de las operaciones o la situación financiera. NNS renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de difundir actualizaciones o revisiones de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento para reflejar cualquier cambio en las expectativas al respecto o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basa dicha declaración, salvo que lo exija la ley.

Contacto para medios:

Bjorn Schuurmans

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