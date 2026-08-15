Nocpix Nature lance Rovex, une solution thermique grand écran permettant de repérer plus rapidement les oiseaux

LONDRES, 15 août 2026 /PRNewswire/ -- Nocpix Nature présente aujourd'hui Rovex, une caméra thermique portable légère dotée d'un grand écran, conçue pour aider les ornithologues amateurs, les observateurs de la faune sauvage et les passionnés de nature à repérer plus facilement les oiseaux dans des conditions d'observation difficiles.

Rovex propose une nouvelle approche de la recherche d'oiseaux en combinant écran de 5 pouces, imagerie thermique, grand champ thermique et suivi assisté par IA, le tout dans un appareil portable et léger. Loin de vouloir se substituer aux jumelles ou à d'autres instruments d'observation des oiseaux, Rovex est conçu pour aider les utilisateurs à repérer plus rapidement les oiseaux lorsque la faible luminosité, une végétation dense ou un environnement complexe rendent la recherche visuelle plus difficile.

Un champ de vision plus large pour repérer plus rapidement les oiseaux

Trouver un oiseau est souvent le premier défi à relever. L'écran de 5 pouces et le champ de vision de 17,5° × 13,1° de Rovex permettent aux utilisateurs de balayer une zone plus vaste à chaque observation tout en visualisant les informations thermiques sur un écran plus grand. Cette expérience d'observation permet de repérer plus facilement toute activité potentielle de la faune sans être limité par un champ de vision restreint.

Recherche assistée par l'IA pour une découverte plus rapide

La technologie de suivi intelligent par l'IA de Rovex permet de mettre en évidence les sources de chaleur potentielles émises par les oiseaux et d'orienter l'attention vers les zones d'intérêt. En facilitant le processus de recherche plutôt qu'en se contentant d'afficher des images thermiques, Rovex aide les ornithologues amateurs à repérer les endroits où porter leur attention et à passer moins de temps à scruter des zones où il ne se passe rien.

L'imagerie thermique pour quand la nature devient plus difficile à observer

Lorsque les oiseaux se fondent dans un couvert dense ou deviennent difficiles à repérer à la tombée de la nuit, l'imagerie thermique offre une nouvelle solution de recherche. Rovex associe un capteur thermique de 384 × 288 pixels à 12 μm à des techniques de traitement d'image de pointe, notamment la super-résolution R+, le débruitage intelligent et la mise en évidence des cibles, afin de faire ressortir les signatures thermiques sur des arrière-plans complexes.

Avec son design léger d'un poids inférieur à 290 g, Rovex est conçu pour une utilisation confortable en extérieur et des recherches prolongées. Il offre aux ornithologues amateurs un outil pratique pour repérer des espèces sauvages qui, sans cela, passeraient sans doute inaperçues.

Rovex marque la première étape de Nocpix Nature vers une observation de la faune plus intelligente, plus simple et plus enrichissante, baptisée Smart Ways to Discover.

À propos de Nocpix Nature

Nocpix Nature s'adresse aux ornithologues amateurs et aux passionnés de nature qui souhaitent profiter pleinement de leurs sorties en plein air. Grâce à une technologie de capteurs exclusive et à des algorithmes d'IA avancés dédiés au traitement d'images, Nocpix Nature développe des outils d'observation intelligents et intuitifs qui facilitent la découverte, l'identification, l'enregistrement et le partage d'observations de la faune. Nous pensons que l'observation va au-delà du simple fait de voir et que son véritable objectif est de nouer une relation plus profonde avec la nature.

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