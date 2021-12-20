Nordic Aviation Capital и кредиторы договорились о реструктуризации с целью обеспечить устойчивый долгосрочный рост компании

- Реструктуризация пройдет в рамках заранее согласованного процесса согласно Главе 11 Кодекса США о банкротстве

- Предусмотрены дополнительные инвестиции на сумму 537 млн долл. США через размещение прав на акции на 337 миллионов и новую возобновляемую кредитную линию на 200 миллионов

- Кредиторы открыли компании дополнительную кредитную линию на сумму 170 млн долл. США для должника, владеющего недвижимостью, с целью финансирования процесса, предусмотренного Главой 11 Кодекса США о банкротстве

- Снижение суммы заемных средств в результате реструктуризации обеспечит более устойчивое финансовое положение компании, позволив ей продолжать осуществление глобальных операций

- Компания сможет исполнить практически все свои обязательства перед сотрудниками, клиентами и поставщиками, поскольку лизинговые операции и поставки воздушных судов продолжатся в обычном режиме

ЛИМЕРИК (Ирландия), 21 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Крупнейший в мире региональный арендодатель самолетов Nordic Aviation Capital Designated Activity Company совместно со своими дочерними компаниями (далее — NAC или «Компания») объявил о заключении соглашения о реструктуризации (далее — RSA или «Соглашение») с акционерами и кредиторами, владеющими более 73% долговых обязательств NAC на сумму около 6,3 млрд долл. США (совместно именуемые «Стороны RSA») . Условия и положения RSA служат основой для комплексной финансовой реструктуризации долговых обязательств Компании, которая получит дополнительный капитал за счет нового предложения прав на акции. Таким образом будет обеспечено более устойчивое развитие бизнеса NAC на фоне ухудшающейся глобальной экономической и отраслевой ситуации. Для проведения финансовой реструктуризации Компания добровольно обратилась в Суд США по делам о банкротстве Восточного округа штата Вирджиния в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве.

Согласно RSA, будет проведена комплексная реструктуризация долговых обязательств Компании (включая преобразование значительной суммы долга группы в капитал). В дополнительный капитал будет инвестировано 537 млн долл. США за счет размещения нового предложения прав на акции на сумму 337 миллионов и открытия возобновляемой кредитной линии на 200 миллионов. Компании предоставили дополнительную кредитную линию на сумму 170 млн долл. США для должника, владеющего недвижимостью, с целью финансирования процесса, предусмотренного Главой 11 Кодекса США о банкротстве. Дополнительный капитал будет использован для поддержания уровня ликвидности Компании и финансирования ее планов по расширению закупок воздушных судов. Посредством RSA Компания продолжит исполнять практически все свои обязательства перед сотрудниками, клиентами и поставщиками, а также будет предоставлять услуги по управлению арендой и поставкам воздушных судов на протяжении всего процесса, инициированного в соответствии с Главой 11.

Вместе с петициями в Суд по делам о банкротстве NAC также подала серию ходатайств, которые после одобрения судом позволят Компании вести свой бизнес в обычном порядке на протяжении всего процесса, предусмотренного Главой 11. Данные ходатайства призваны обеспечить NAC возможность выполнить свои обязательства перед сотрудниками, клиентами и поставщиками в соответствии с ранее согласованными графиками и условиями.

После реорганизации в соответствии с Главой 11 контрольный пакет акций NAC будет принадлежать ее крупнейшим кредиторам, заинтересованным в долгосрочном успехе Компании и обязавшимся вкладывать значительные средства в развитие ее бизнеса. Учредитель Компании Мартин Моллер (Martin Moller) и текущий состав ее акционеров поддерживают передачу прав собственности. После завершения реструктуризации будет сформирован новый Совет директоров.

«NAC играет на опережение в США. Мы считаем, что это наиболее эффективный и действенный способ проведения комплексной финансовой реструктуризации, — отметил заместитель председателя правления и председатель комитета по реструктуризации Компании Джастин Бикл (Justin Bickle). — Благодаря активной поддержке наших кредиторов мы запускаем процесс, предусмотренный Главой 11, подписав соглашение о реструктуризации нашей группы компаний. Это поможет нам обеспечить устойчивое развитие NAC на фоне быстро меняющейся ситуации на рынке».

Бывший глава правления и учредитель компании Nordic Aviation Capital Мартин Моллер прокомментировал ситуацию следующим образом: «Я проработал в NAC 30 лет, и я благодарен за поддержку наших кредиторов и их веру в бизнес-модель Компании. Я верю в устойчивость Компании и ее способность продолжать обслуживать клиентов на высоком уровне как во время процесса реструктуризации, так и после его завершения».

Президент и главный исполнительный директор NAC Норман C.T. Лю (Norman C.T. Liu) заявил: «Это только начало пути NAC к успеху в долгосрочной перспективе. Мы получаем финансовые ресурсы для развития бизнеса. Наша цель — сохранить лидирующие позиции в сфере регионального лизинга самолетов и расширить свою деятельность в области узкофюзеляжных судов. Во время процесса, предусмотренного Главой 11, члены команды NAC продолжат усердно работать над обслуживанием наших многочисленных клиентов-авиакомпаний. Также я хотел бы поблагодарить сотрудников Компании за их преданность делу и наших многочисленных деловых партнеров за оказанную поддержку».

Дополнительная информация

Более подробная информация о судебном процессе в рамках Главы 11 с участием Компании и других вопросах, связанных с реструктуризацией, представлена по адресу: https://dm.epiq11.com/nac или может быть получена по номеру информационной поддержки о реструктуризации NAC: +1-503-597-7711 (для международных звонков) или 1-855-654-0899 (бесплатный звонок в США).

Советником по реструктуризации Компании выступает Kirkland & Ellis LLP, Clifford Chance и William Fry LLP оказывают услуги юрисконсультов, Ernst & Young — советника по реструктуризации, а Rothschild & Co — инвестиционного банкира.

Информация о компании Nordic Aviation Capital

NAC является ведущим региональным арендодателем воздушных судов, обслуживающим около 70 авиакомпаний более чем в 40 странах. Парк воздушных судов NAC состоит из 475 самолетов таких семейств, как ATR 42, ATR 72, De Havilland Dash 8, Mitsubishi CRJ900 / 1000, Airbus A220 и Embraer E-Jet.

Более подробная информация представлена на сайте: www.nac.dk

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Nordic Aviation Capital: [email protected]

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SOURCE Nordic Aviation Capital