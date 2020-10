Notowani w Fortune 500 dyrektorzy generalni, ds. technologii informacyjnych i liderzy łańcucha dostaw odniosą się do kwestii kryzysu, odporności i transformacji podczas konferencji „Innovate Digital" organizowanej przez GEP 27-29 października

Uczestnicy:

- Ed Breen, prezes i dyrektor generalny DuPont, oraz Maggie Wilderotter, była prezes i dyrektor generalna Frontier Communications, obecnie członek zarządu Costco i Lyft;

- Raj Gupta, były prezes i dyrektor generalny Rohm and Haas, obecnie prezes Aptiv, oraz Pat Russo, była dyrektor generalna Alcatel-Lucent, obecnie prezes Hewlett Packard Enterprise;

- Jared Diamond, zdobywca nagrody Pulitzera i MacArthur Genius, autor książek m.in. „Strzelby, zarazki i stal" oraz „Wstrząs: Punkty zwrotne narodów w kryzysie";

- Kierownicy ds. technologii informacyjnych Bill Keillor (ExxonMobil) i Bill Braun (Chevron);

- Soumaya Keyes, redaktor z dziedziny handlu i globalizacji w magazynie „The Economist";

- Liderzy wysokiego szczebla z takich firm jak: ABM, Apex Tool Group, Asahi Breweries, Ecolab, Exelon, Legal & General, Oncor, a także z Uniwersytetu Kalifornijskiego.

CLARK, New Jersey, 15 października 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma GEP, wiodący dostawca rozwiązań z zakresu łańcucha dostaw i zamówień, skierowanych do przedsiębiorstw z całego świata notowanych w rankingach Fortune 500 i Global 2000, ogłosiła imponującą listę prelegentów swojej corocznej sztandarowej konferencji GEP INNOVATE DIGITAL: 2020 VISION, wśród których znaleźli się wiodący na świecie myśliciele, innowatorzy i ludzie sukcesu.

„Podczas wydarzenia GEP INNOVATE 2020 najskuteczniejsi i odnoszący największe sukcesy liderzy biznesu z całego świata podzielą się doświadczeniami na temat tego, jak oni sami oraz ich zespoły mierzą się z bezprecedensowymi wyzwaniami, budując odporniejsze łańcuchy dostaw i wspierając transformację cyfrową na rzecz zwiększania konkurencyjności i wartości dla udziałowców" - powiedział Subhash Makhija, współzałożyciel i dyrektor generalny GEP.

Już szósty rok z rzędu sztandarowa konferencja GEP poświęcona relacjom z klientami przyciągnie liderów globalnych przedsiębiorstw w takich obszarach jak: strategia łańcucha dostaw i działania operacyjne, działalność cyfrowa, nowe i powstające technologie oraz wyniki biznesowe i finansowe. GEP SMART [TM] to wiodąca w branży cyfrowa platforma zamówień. GEP NEXXE [TM] to oparta na sztucznej inteligencji platforma oprogramowania do zarządzania łańcuchem dostaw, które zapewnia wiodącym na rynku przedsiębiorstwom bezprecedensowy poziom widoczności, informacji, elastyczności i odporności w obrębie łańcucha dostaw.

Za pośrednictwem strony: GEP INNOVATE DIGITAL: 2020 VISION można zgłosić udział w dziesiątkach interaktywnych, wirtualnych sesji i nawiązać kontakt z liderami, wśród których znajdują się:

Ed Breen , prezes wykonawczy i dyrektor generalny DuPont , w rozmowie z Rajem Guptą , prezesem Aptiv , byłym prezesem i dyrektorem generalnym Rohm and Haas ; obecnie członkiem zarządu DuPont .

, prezes wykonawczy i , w rozmowie z , prezesem , byłym prezesem i dyrektorem generalnym ; obecnie członkiem zarządu DuPont Jared Diamond , zdobywca nagrody Pulitzera, autor książek m.in. „Wstrząs" oraz „Strzelby, zarazki i stal" - prelekcja nt. przetrwania wstrząsu and budowania odporności .

, zdobywca nagrody Pulitzera, autor książek m.in. „Wstrząs" oraz „Strzelby, zarazki i stal" - prelekcja nt. . Maggie Wilderotter , była dyrektor generalna i prezes wykonawcza Frontier Communications ; członek zarządu Costco, Hewlett Packard i Lyft, w rozmowie z Pat Russo , byłą dyrektor generalną Alcatel-Lucent, prezesem Hewlett Packard Enterprise, oraz członkiem zarządu General Motors, Merck, i Arconic.

, była dyrektor generalna i prezes wykonawcza ; członek zarządu Costco, Hewlett Packard i Lyft, w rozmowie z , byłą dyrektor generalną Alcatel-Lucent, prezesem Hewlett Packard Enterprise, oraz członkiem zarządu General Motors, Merck, i Arconic. Soumaya Keynes , redaktor z dziedziny handlu i globalizacji w magazynie „The Economist" - moderator panelu dyskusyjnego nt. przyszłości zamówień i łańcucha dostaw w czasach niepewności.

, redaktor z dziedziny handlu i globalizacji w magazynie - moderator panelu dyskusyjnego nt. Bill Braun , dyrektor ds. technologii informacyjnych Chevron , oraz Bill Keillor , wiceprezes ds. globalnej technologii informacyjnej i transformacji cyfrowej ExxonMobil, w rozmowie nt. kluczowych elementów transformacji cyfrowej.

, dyrektor ds. technologii informacyjnych , oraz , wiceprezes ds. globalnej technologii informacyjnej i transformacji cyfrowej w rozmowie nt. Dyrektorzy ds. zamówień i łańcucha dostaw z następujących firm: ABM, Apex Tool Group, Asahi Breweries, Ecolab, Exelon, Legal & General, Oncor, a także z Uniwersytetu Kalifornijskiego.

GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARE [TM] tworzy cyfrowe platformy zamówień i łańcucha dostaw, nagradzane w licznych konkursach, dzięki którym przedsiębiorstwa z całego świata stają się bardziej zwinne (agile), odporne, konkurencyjne i rentowne.

Dzięki estetycznie zaprojektowanym interfejsom i elastycznym modelom przepływu prac GEP® zapewnia użytkownikom świeżą i intuicyjną cyfrową przestrzeń pracy, którą cechuje nadzwyczajna przyswajalność przez użytkowników i wymierne korzyści pod względem wydajności całego zespołu i poszczególnych członków.

W produktach GEP wykorzystano rozwiązania z zakresu uczenia maszynowego i inteligentnego przetwarzania danych, zaawansowanych technologii przetwarzania danych i technologii semantycznych, internetu rzeczy oraz technologii mobilnych i chmury obliczeniowej. Zaprojektowano je w taki sposób, aby odzwierciedlały ciągłe innowacje w obszarze technologii.

Oprogramowanie GEP umożliwia szybką i łatwą integrację z systemami zewnętrznymi i starszymi wersjami oprogramowania, w tym z SAP, Oracle i innymi programami służącymi do planowania zasobów przedsiębiorstwa oraz oprogramowaniem z zakresu finansów i rachunkowości. Dzięki doskonałemu wsparciu i jakości obsługi GEP jest liderem w branży pod względem zadowolenia klientów i lojalności.

Firma GEP, wielokrotny lider badań rynkowych Gartner Magic Quadrants, oferuje tworzone z myślą o wdrożeniu w chmurze obliczeniowej oprogramowanie i cyfrowe platformy biznesowe GEP, które zdobywają liczne nagrody i znajdują uznanie wśród analityków branżowych, firm badawczych i mediów, takich jak: Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders i Spend Matters.

GEP SOFTWARE jest częścią nowojorskiego podmiotu GEP z siedzibą w Clark - wiodącego na świecie dostawcy strategii zamówień i łańcucha dostaw, a także oprogramowania i usług zarządzanych . Więcej informacji na stronie: www.gepsoftware.com.

