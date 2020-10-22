Новая колонка серии HUAWEI Sound, разработанная совместно с Devialet, открывает новую эру беспроводного Hi-Fi

Акустика нового поколения HUAWEI Sound является вершиной сотрудничества компаний Huawei и Devialet — все совместно выпускаемые ими колонки имеют запатентованную конструкцию на основе акустических расчетов Devialet, обеспечивающую слушателям еще больший эффект погружения. Несмотря на то что колонка HUAWEI Sound имеет заметно меньшие габариты по сравнению с Sound X, она создает усиленный эффект полноценного погружения, что служит очередным доказательством уникальных и взаимодополняющих возможностей Huawei и Devialet.

Компактный корпус, неизгладимые впечатления

Этот продукт новейшего поколения сочетает в себе оригинальную конструкцию с четырьмя динамиками, ставшую результатом непревзойденного мастерства компании Devialet в сфере акустических технологий, с 4-дюймовым 40-ваттным вуфером и тремя взаимодействующими полнодиапазонными 5-ваттными динамиками. Несмотря на свой подчеркнуто строгий внешний вид HUAWEI Sound выдает впечатляющую мощность благодаря разработанной специалистами Devialet конфигурации Push-Push, в которой два пассивных излучателя повышают эффективность друг друга, смягчая вибрации, создаваемые обратными волнами. Это существенно уменьшает искажения, возникающие в результате реверберации мембран, и обеспечивает невероятную устойчивость при высоких уровнях громкости (до 90 дБ), что обуславливает удивительно безупречное и неискаженное звучание в любой момент времени.

Одной из системных особенностей колонок серии HUAWEI Sound являются мощные басы, а этот принципиально новый продукт поднимает потолок еще выше за счет внедрения разработанной компанией Devialet технологии SAM® 2.0 — первой в истории конфигурации «1 вуфер + 2 пассивных излучателя». Эта многокомпонентная модель акустики является результатом скрупулезных расчетов, исключающих возможность смещения вуфера и пассивных излучателей друг относительно друга, что обеспечивает одновременные вибрации с максимально высокой амплитудой в дополнение к неискаженному звучанию низких частот и широкому динамическому диапазону. В результате HUAWEI Sound выдает более глубокие и объемные басы.

Передовая технология SAM® 2.0 усиливает эффект погружения, создавая у слушателя ощущение полноценного присутствия на живом концерте в комфортных условиях своей гостиной. Благодаря технологии SAM® 2.0 и конфигурации Push-Push колонка HUAWEI Sound производит звук, создающий впечатление безграничной силы и мощи, поддерживая при этом изумительное качество воспроизведения, что в совокупности представляет новейшую концепцию для беспроводных колонок.

Технология Devialet SPACE™: по-настоящему объемное звучание с 360-градусным охватом

Принципиально новая конструкция колонки HUAWEI Sound предусматривает равномерное размещение трех (расположенных под углами 120° друг к другу) полнодиапазонных твитеров, дополняемых технологией Devialet SPACETM, что позволяет наполнять помещение изумительным пространственным (с 360-градусным охватом) звучанием, создавая у слушателя полноценное ощущение присутствия в большом концертном зале.

Технология SPACE™ разрушает устоявшееся представление о том, что для создания эффекта объемного звучания требуется продуманное размещение множества колонок по всему помещению, за счет разложения входящего сигнала на три составляющие: прямой звук, отраженный звук и окружающий шум — с использованием специально разработанного алгоритма. Затем три разнонаправленных динамика получают сигнал на основе местоположения слушателя и совместно создают головокружительные эффекты пространственного звучания от одного устройства, расширяющие естественные геометрические границы любого помещения.

*Для использования данной функции необходимо выбрать режим Devialet SPACE™ Soundstage в приложении HUAWEI AI Life.

Помимо этого, колонка HUAWEI Sound обеспечивает четыре эффекта, повышающих качество звучания: Devialet SPACETM Soundstage, Vocals, Hi-Fi и Bass — которые добавляют нетривиальные оттенки к любому музыкальному произведению, от симфонической музыки и арий до рок-композиций! Эти режимы очень легко настраиваются в приложении HUAWEI AI Life.

Расширенные возможности подключения с улучшенной передачей аудиосигналов касанием экранной кнопки

Кроме того, колонка HUAWEI Sound несравнимо удобна в использовании благодаря своей оснащенности разнообразными интерфейсами подключения, в том числе модулем Bluetooth (LDAC), технологией UPnP и дополнительным входным аудиоразъемом (AUX-in) диаметром 3,5 мм.

*Кабель с разъемом 3.5mm AUX-in приобретается отдельно.

Колонка HUAWEI Sound также снабжена принципиально новой функцией управления касанием экранной кнопки, благодаря которой пользователь может мгновенно направить воспроизводимый аудиофайл с телефона на колонку, просто коснувшись значка с изображением динамика на своем экране. Предусматривается также поддержка интерфейса LDAC, обеспечивающего возможность передачи аудиосигналов высокой четкости по каналу Bluetooth на скорости до 990 кбит/с (расчетное значение), втрое превышающей обычные возможности технологии Bluetooth.

*Функция OneHop Audio Sharing поддерживается только на телефонах, имеющих операционную систему Android 5.1.1 или более поздней версии, с активированным модулем NFC и включенным экраном. На устройствах с операционной системой iOS данная функция пока не поддерживается.

Классический дизайн в стиле Devialet

Колонка HUAWEI Sound унаследовала высококлассный стиль внешнего оформления своей предшественницы Sound X со специальным покрытием, придающим глянцевый блеск, напоминающий величественное сияние рояля. Нижняя часть корпуса покрыта сетчатой тканью из волокнистого материала атласного переплетения, обеспечивающего свободное и легкое прохождение звука, а также защиту от проникновения пыли и брызг. Музыка, воспроизводимая с помощью HUAWEI Sound, создает эффект перенесения слушателя на сцену живого концерта — волшебное ощущение в уютной атмосфере.

HUAWEI Sound сочетает в себе непревзойденное совершенство коммуникационных технологий Huawei с передовыми акустическими возможностями Devialet, что создает столь же экспрессивное, сколь и уникальное впечатление от прослушивания. Ее появление на рынке открывает новую эру беспроводного Hi-Fi, в которой эмоциональное восприятие наших любимых песен и звуков может точно воспроизводиться компактной Hi-Fi акустикой в домашних условиях.

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SOURCE HUAWEI