Новая стратегия по превращению Швеции в первопроходца в производственно-сбытовой цепочке для аккумуляторов

В регламенте о батареях и аккумуляторах, предложенном Европейской комиссией в четверг, подчеркивается необходимость сведения к минимуму социально-экологического воздействия отрасли производства батарей и аккумуляторов. В рамках кампании Fossil Free Sweden на рассмотрение шведскому правительству была представлена новая национальная стратегия в области аккумуляторов, демонстрирующая то, как Швеция может стать лидером в сфере создания устойчивой производственно-сбытовой цепочки для аккумуляторов. Национальная стратегия была разработана в сотрудничестве с компанией EIT InnoEnergy и пользуется поддержкой представителей производственно-сбытовой цепочки, а также университетов и природоохранных организаций .

СТОКГОЛЬМ, 14 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Вчера Европейская комиссия приняла предложение о введении нового регламента в отношении батарей и аккумуляторов. Данное предложение носит амбициозный характер и направлено на сведение к минимуму как углеродного следа, так и социального воздействия батарей и аккумуляторов. Ускорителем этого процесса является Европейский аккумуляторный альянс (European Battery Alliance), организованный в 2017 году вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем (Maroš Šefčovic) с целью создания устойчивой производственно-сбытовой цепочки для батарей и аккумуляторов в Европе. Шведская стратегия показывает, каким образом меры, принимаемые на национальном уровне, будут способствовать развитию европейской индустрии батарей и аккумуляторов.

Развитие экологически устойчивого производства батарей и аккумуляторов имеет важное значение не только для достижения целей в области борьбы с изменениями климата, но и в плане создания конкурентоспособной отрасли, обеспечивающей рост и создание новых рабочих мест в рамках всей производственно-сбытовой цепочки.

Национальный координатор кампании Fossil Free Sweden Сванте Акселссон (Svante Axelsson) отмечает: «Большой спрос на электрификацию в транспортном и промышленном секторах сделал производство батарей и аккумуляторов одним из критически важных вопросов. Экологичное производство батарей и аккумуляторов может стать следующим большим шагом шведской эволюции».

Согласно прогнозам Bloomberg NEF в рамках оценки глобальной цепи поставок литий-ионных аккумуляторов, к 2025 году Швеция выйдет с 10-го на 4-е место, отставая лишь от Китая, Японии и США.

Швеция занимает прочные позиции, имея доступ к сырью, дешевой электроэнергии на основе неископаемых видов топлива, экспертным ресурсам и политическим инструментам, способствующим процессу непрерывной электрификации в соответствии с высокими экологическими требованиями. Кроме того, Швеция принимает активное участие в рамках всей производственно-сбытовой цепочки, начиная с переработки и добычи и заканчивая производством активных материалов, элементов электропитания и аккумуляторных блоков, а также их применения на предприятиях автомобильной промышленности и в энергосистеме.

Национальная стратегия развития устойчивой производственно-сбытовой цепочки для батарей и аккумуляторов разработана в рамках государственной инициативы Fossil Free Sweden в сотрудничестве с компанией EIT InnoEnergy, которая также подготовила основу Европейской аккумуляторной стратегии для Еврокомиссии.

Эту стратегию поддерживают представители всей производственно-сбытовой цепи — от шведской горнодобывающей отрасли до производителя аккумуляторов Northvolt, автопроизводителей, таких как Volvo Car, Volvo Group и Scania, дистрибьютора электроэнергии Vattenfall, а также университетов и экологических организаций.

Стратегия содержит перечень требований к национальной политике в следующих пяти областях:

Устойчивые аккумуляторы для энерготранспортной системы без использования ископаемого сырья: стимулируют спрос на экологически чистые аккумуляторы и их использование. Устойчивое производство аккумуляторов, новая отрасль для Швеции: создание условий для развития устойчивой производственно-сбытовой цепочки аккумуляторов в Швеции. Рекуперация и извлечение материалов для устойчивой и замкнутой отрасли по производству аккумуляторов: создание условий, позволяющих горнодобывающей и перерабатывающей промышленности вносить вклад в экологически устойчивое производство сырья. Развитие навыков для содействия дальнейшей энергетической эволюции: инвестиции в исследования, инновации и образование в целях развития навыков. Сотрудничество и диалог в целях поддержки роста и экспорта: реализация практических предложений и их последующий контроль в рамках широкого сотрудничества между представителями всей производственно-сбытовой цепочки аккумуляторов.

Генеральный директор компании EIT InnoEnergy Scandinavia Кеннет Йоханссон (Kenneth Johansson) сделал следующий комментарий: «Швеция уже сегодня является неотъемлемой частью европейской аккумуляторной экосистемы, однако во многих областях производственно-сбытовой цепочки требуется внести изменения, что становится возможным в рамках данной стратегии. Мы впечатлены приверженностью всех заинтересованных сторон и с нетерпением ждем возможности поделиться данной моделью с другими европейскими странами».

О компании EIT InnoEnergy

Компания EIT InnoEnergy — ведущая движущая сила инноваций и предпринимательства в области устойчивого развития энергетики в Европе и за ее пределами.

EIT InnoEnergy предоставила инвестиции и дополнительные услуги около 380 стартапам, связанным с устойчивым развитием в области энергетики, из которых более 30 находятся в арсенале компании, включая таких флагманских игроков, как Northvolt, вертикально интегрированный производитель экологически безопасных аккумуляторов, и Skeleton Technologies, мировой лидер в области хранения энергии на ультраконденсаторах, играющий ключевую роль среди ведущих производителей электроэнергии.

В соответствии с мандатом Еврокомиссии с 2017 года компания EIT InnoEnergy возглавляет деятельность Европейского аккумуляторного альянса в рамках инициативы Европейской комиссии по созданию мощной и конкурентоспособной индустрии аккумуляторных батарей в Европе.

Компания EIT InnoEnergy, основанная в 2010 году, инвестировала 560 миллионов евро в инновации в области устойчивого развития энергетики и пользуется поддержкой Европейского института инноваций и технологий (EIT).

https://innoenergy.com/

Контактная информация:

Megain Buchan (Мегейн Бучан)

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